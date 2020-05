Weil das Schutzmaterial fehlt: Das Historische Museum in Altdorf kann noch nicht öffnen Die Eröffnung der neuen Ausstellung im Historischen Museum Uri in Altdorf muss verschoben werden. Bei der Besorgung von Plexiglasschutzwand sowie Hygieneartikeln in grösseren Mengen lief nicht alles termingerecht Rolf Gisler-Jauch* 18.05.2020, 09.30 Uhr

Die Sonderausstellung zur Urner Medizingeschichte steht im Historischen Museum bereit. Bild: PD/Marlys Arnold-Gisler

Das Leben in der Zeit von Covid-19 geriet aus den Fugen. Es werden unzählige Kapitel geschrieben, die in die Geschichte eingehen werden. Als sich der Vorstand des Historischen Vereins Uri vor Jahr und Tag für das Thema «Urner Medizingeschichte» anlässlich der Sommerausstellung 2020 entschied, kam dem Gremium keineswegs hellseherische Fähigkeiten zu, sondern der Beweggrund bildete das in diesem Jahr anfallende 100-Jahr-Jubiläum der Urner Ärztegesellschaft. Und nun schreibt das Coronavirus eines der bedeutendsten Kapitel der Medizingeschichte.