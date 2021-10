Weinbau Wegen des vielen Regens: Urner Winzer hat mit Pilzbefall zu kämpfen Für die Winzer hierzulande war es ein undankbarer Sommer. An manchen Orten zerschlug der Hagel grosse Teile der Ernte, andernorts war der viele Regen das Problem. So auch in Uri: Weinbauer Ruedy Schuler musste mehr spritzen als üblich, um seine Pflanzen vor schädlichen Pilzen zu schützen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 04.10.2021, 16.00 Uhr

Der diesjährige Sommer bescherte vielen Teilen der Schweiz spektakuläre Naturereignisse. Für einige Wirtschaftszweige war dies kein einfaches Los. So mussten Bauern ihre Ernte vermehrt vor Regen, Wind und Hagel schützen. Davon gab es heuer reichlich. Dafür mangelte es vielerorts an Sonnenstunden – und somit an Wärme.

Auch für den Urner Winzer Ruedy Schuler ist dieses Wetter zum Thema geworden. Er musste dieses Jahr besonders viel Zeit aufbringen, um seine Trauben zu pflegen. Im Frühling begann es mit einem frühen Austrieb durch warme Tage. Die darauffolgenden Frostnächte liessen die jungen Blüten mancher Sorten jedoch erstarren und absterben. So gab es ein erstes Defizit, wenn auch ein «nicht so schlimmes», wie Schuler sagt.

Der Winzer Ruedy Schuler überprüft, ob die letzten Trauben bald geerntet werden können. Bild: PD

Doch dann kam der Sommer und mit ihm eine Menge Niederschlag. In Uri wütete zwar nicht wie andernorts der Hagel, doch sorgte die viele Nässe durch Regen für die besten Bedingungen zur Pilzbildung. Der Falsche Mehltau befiel die Blätter aller Traubensorten, jedoch nicht überall gleich stark. «Beim Merlot und beim Pinot ging der Pilz teilweise auch von den Blättern auf die Trauben über», so Schuler. Verschont blieb der Riesling Sylvaner – die einzige Sorte, von welcher der Winzer heuer 100 Prozent des durchschnittlich üblichen Ertrags schöpfen kann.

Pilzbefall kann nicht versichert werden

«Durch den Pilzbefall mussten wir mehr spritzen als sonst», sagt Schuler. «Das machen wir eigentlich nicht gerne, aber es musste sein.» Doch war der Kampf gegen den Pilz teilweise ernüchternd, denn das Spritzen allein kann den Befall bei andauernder Nässe kaum verhindern.

Ärgerlich sei hierbei, dass man die Pflanzen zwar gegen Frost und Hagel versichern kann, nicht jedoch gegen Krankheiten. Für Schuler gehört das jedoch zum Unternehmerrisiko.

Die Trauben dieses Jahres sind zwar weniger in der Zahl, sind laut Ruedy Schuler jedoch von ausgezeichneter Qualität. Im Bild: Eine Erntehelferin bei der Traubenlese. Bild: PD

Da die pilzbefallenen Trauben entfernt werden mussten, fiel der Ertrag dieser Ernte geringer aus als auch schon. «Aber das, was wir jetzt haben, ist wirklich gute Ware», betont Schuler. «Für ein Kilo Trauben kann man ungefähr mit einer Zwanzigernote rechnen», so der Winzer. Pro verlorene Tonne wären das 20'000 Franken Verlust.

Wie gross das Defizit dieses Jahres genau ist, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. «Wir haben aber das Glück, dass wir mehrere Traubensorten haben», so Schuler. So sei das Risiko besser verteilt. Aber natürlich hofft man auch in Uri auf besseres Wetter bei der nächsten Ernte.

Den Wein neu zu schätzen lernen

Alexandra Lussi, Geschäftsleiterin der Aschwanden Persi AG in Altdorf, merkt bislang noch nichts von den Ernteausfällen. Derzeit werden noch Flaschen vom letzten Jahrgang verkauft. «Erst wenn dieser ausverkauft ist und man neuen bestellen will, kann es zu Engpässen kommen», sagt sie. Das schlechte Wetter dieses Jahres macht sich im Verkauf also erst nächstes Jahr bemerkbar. Präventiv auf Vorrat einzukaufen, sei für sie aber kaum Thema.

Alexandra Lussi, Geschäftsleiterin der Aschwanden Persi AG in Altdorf.

Bild: Pius Amrein



Lussi hofft nun auf eine gewisse Flexibilität und Offenheit der Kundschaft. Sie sieht es als Chance, um neue Weine und Sorten kennen zu lernen. «Es gibt sehr viele gute Schweizer Weine und es hat ja nicht alle Regionen gleich schlimm erwischt.» Ausweichmöglichkeiten gebe es also allemal. Zudem könne man auch Wein von derselben Traube probieren, der aus einem anderen Gebiet stammt. Lussi sagt:

Deshalb sei Wein auch nicht jederzeit in derselben Menge verfügbar.

Welche Auswirkungen die geringe Erntemenge hat, werde sich zeigen. Schliesslich seien aufgrund der Pandemie viele Gastronomiebetriebe geschlossen gewesen, was sich ebenfalls auf den Verkauf von Wein ausgewirkt hat. Die Weinkeller sind noch gut gefüllt: «Es hat sicher noch einiges vom Jahrgang 2020 an Lager.»