Video Weisse Rauchwolken über Realp: Der Furka-Dampfzug ist wieder in Betrieb Am Samstag ist in Realp wieder eine riesige weisse Rauchwolke aus dem Kamin der Lokomotive der Furkapass-Dampfbahn gestiegen. Stefanie Geske 04.07.2020, 14.39 Uhr

Ein Dampfzug der Furka-Bergstrecke im Bahnhof von Realp. Reisende schützen sich mit Masken in einem Dampfzug der Furka Bergstrecke. Das Zugpersonal schützt sich mit Hygienemasken in einem Dampfzug der Furka Bergstrecke.

Hochbetrieb am Bahnhof Realp: Die Furka-Dampfbahn ist wieder in Betrieb. Zur Freude von zahlreichen Touristen und Dampfzug-Begeisterten ist die Touristenlinie am Samstag in die Saison gestartet.

Die Dampfbahn Furka Bergstrecke befährt die meterspurige Zahnradstrecke von Realp im Kanton Uri durch einen Tunnel knapp unterhalb des Furkapasses nach Oberwald im Kanton Wallis.