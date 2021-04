Weisser Sonntag Erstkommunion in Etappen: Urner Seelsorger leisten Sondereinsätze In mehreren Gottesdiensten, als Postenlauf oder an einem anderen Datum: Die Erstkommunion wird in den Urner Gemeinden auf kreative Weise gefeiert. Markus Zwyssig 10.04.2021, 05.00 Uhr

Die Erstkommunionkinder werden in diesem Jahr in einem kleineren Rahmen feiern. Symbolbild: Maria Schmid (Baar, 8. April 2018)

Es ist für viele Kinder ein Erlebnis, an das man sich ein Leben lang erinnert. Die Familie kommt zusammen; Gotti, Götti, Verwandte und Bekannte bringen Geschenke mit und man speist zusammen fürstlich. Doch die Erstkommunion kann dieses Jahr aus bekanntem Grund nicht wie normal gefeiert werden.

Der Bürgler Pfarrer Wendelin Bucheli. Bild: Christof Hirtler

32 Kinder können sich in Bürglen auf den Weissen Sonntag und auf ein Fest mit der Familie und mit Verwandten und Bekannten freuen. Trotzdem soll es beim kirchlichen Teil nie zu grossen Menschenansammlungen kommen. Die Verantwortlichen für die Feierlichkeiten haben sich dazu etwas Besonderes ausgedacht. «Wir setzen den Schwerpunkt in der Familie», sagt Pfarrer Wendelin Bucheli. Die Kinder begeben sich alleine oder mit einem «Gschpääntli» auf einen Postenlauf. Das Kind kann von Eltern, Verwandten und Bekannten begleitet werden. Bis zu acht Personen dürfen es gemäss Pfarrer Bucheli pro Kind sein. Und so läuft die Erstkommunionfeier in Bürglen ab: Im Kirchgemeindehaus findet für die Mädchen und Buben die Tauferneuerung statt. In der Kirche beim Altar gibt es eine kleine Feier und die Kinder erhalten zum ersten Mal die heilige Kommunion. In der neben der Kirche gelegenen Tellskapelle wird den Kindern danach ein Kreuz überreicht, das sie an ihren Weissen Sonntag erinnern soll. «Die Kinder erhalten den Segen und ihnen wird viel Mut und Kraft mit auf den Lebensweg gegeben», so Pfarrer Bucheli.

45 Kinder dürfen am Sonntag in Schattdorf die Erstkommunion feiern. «Wir haben die coronabedingte Pause im vergangenen Jahr dazu genützt, die Feier von der zweiten in die dritte Primarklasse zu verschieben», sagt Pfarrer German Betschart. Das höhere Alter der Erstkommunionkinder findet er positiv: «Die Mädchen und Buben verfügen über ein grösseres Wissen aus dem Religionsunterricht und bringen mehr Verständnis mit. Zudem steht mehr Zeit zur Verfügung, dass sie sich gut auf das Sakrament vorbereiten können.» Den Versöhnungsweg sind die Kinder der dritten Klasse vor Weihnachten gegangen. Anschliessend bestand genügend Zeit, sich auf den Weissen Sonntag vorzubereiten, gelerntes aufzufrischen und zu besprechen.

Der Schattdorfer Pfarrer German Betschart. Bild: Markus Zwyssig

Die Erstkommunikanten feiern klassenweise in der Kirche. An den drei Gottesdiensten dürfen je maximal 50 Personen teilnehmen. Jedes Kind darf zwei Personen dazu einladen. «In den meisten Fällen werden es die Eltern sein», glaubt der Schattdorfer Pfarrer. Ein Nachteil ist, dass Gotti und Götti aufgrund der Schutzmassnahmen bei der Feier in der Kirche nicht dabei sein können. Trotzdem ist German Betschart überzeugt: «Die Kinder freuen sich auf den Weissen Sonntag.»

Aufgeteilt auf bis zu sechs Gottesdienste

Nicht weniger als sechs Gottesdienste finden in Seedorf statt. Die Feiern am Samstag und Sonntag werden auf je drei Gottesdienste mit je fünf Kindern und ihren Familien aufgeteilt. Gestaffelt gefeiert wird auch in Erstfeld und Flüelen. In Flüelen finden drei, in Erstfeld zwei Gottesdienste statt.

Im Vorteil sind diesmal die kleinen Gemeinden. Sie haben nur wenige Erstkommunikanten und können in einem einzigen Gottesdienst feiern. So sind im Seelsorgeraum Urner Oberland acht Kinder im Gottesdienst dabei – dies jedoch nur im Familienkreis. In Silenen sind es neun Erstkommunionkinder. Aufgrund der wenigen Kinder ist es in Spiringen und Unterschächen möglich, mit zwei Jahrgängen zu feiern. Dies nachdem der Weisse Sonntag im vergangenen Jahr ausgefallen ist.

Mehrere Gemeinden feiern später

Der Altdorfer Pfarrer Daniel Krieg. Bild: Urs Hanhart

In Isenthal, Seelisberg und in Sisikon findet die Erstkommunionfeier eine Woche später, also am 18. April, statt. In Attinghausen wird die Erstkommunionfeier auf Fronleichnam verschoben (3. Juni). In Altdorf wird am Wochenende vom 19. und 20. Juni gefeiert. «Bei rund 50 Kindern, die jeweils das Sakrament der ersten heiligen Kommunion empfangen, müssten wir sieben bis achtmal feiern», sagt Pfarrer und Dekan Daniel Krieg. Zudem seien zurzeit die Restaurants geschlossen und die Erstkommunikanten könnten demnach nicht mit der Familie und Verwandten auswärts essen. Bei maximal erlaubten zehn Personen zu Hause sei auch dort das Feiern eingeschränkt und könne nicht wie gewohnt stattfinden. Pfarrer Krieg hofft, dass sich die Coronasituation bis im Juni verbessert hat und es entsprechende Lockerungen gibt. Auch im Seelsorgeraum Ursern wird die Feier der Erstkommunion auf Sonntag, 20. Juni, verschoben.

Bei den Vorbereitungen im Unterricht gab es coronabedingt nicht wesentliche Unterschiede zu früheren Jahren, wie die verantwortlichen Seelsorger in den Gemeinden bestätigen. «Das meiste konnte im Religionsunterricht wie üblich gemacht werden», gibt sich Dekan Daniel Krieg überzeugt. «Hingegen fanden die traditionellen Gemeinschaftsanlässe im Vorfeld des Weissen Sonntags zum Teil nicht statt.»