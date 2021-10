Weltinternettag «Für mich ist das Internet eine grosse Liebe»: Diese Computer-Pionierin verbringt mehrere Stunden täglich im WWW Marianne Artho aus Aesch versandte schon Chatnachrichten zu Zeiten, in denen das Internet noch eine Fiktion war. Ein Porträt zum heutigen Weltinternettag. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sobald Marianne Artho aus Aesch in Zug und Bus unterwegs ist, beobachtet sie die vielen Gäste jeder Generation, wie sie auf ihren Handys oder Tablets chatten. Sie vermutet dann, dass sich all diese Leute ein Leben ohne die stundenlangen, täglichen Chats überhaupt nicht mehr vorstellen können. Welch ein Kontrast zu den Sechzigerjahren! «In der Schweiz gab es damals höchstens ein Dutzend Grossrechner, die bei Banken und Versicherungen im Einsatz waren», berichtet sie. Ein jeder davon weniger leistungsfähig als moderne Smartphones.

Ihren eigenen ersten Chat hatte sie aber bereits vor über 50 Jahren, als noch kein Mensch von elektronischen Nachrichten sprach. Begeistert kommunizierte sie damals – während ihrer Arbeit – mit einem jungen Programmierer in London. Statt mit Router oder Modem wurde die Verbindung beim Starten des Systems über das Telefonnetz hergestellt. Artho, mittlerweile 80-jährig, war zu den Anfangszeiten des Computers als einzige Frau beim heutigen IT-Riesen IBM Schweiz angestellt und auch sonst für weitere Schweizer Informatik-Firmen tätig. Doch wie kam es dazu?

Marianne Artho ist über 80-jährig und verbringt jeden Tag mehrere Stunden im Internet. Schon in den Sechzigerjahren war sie als einzige Programmiererin bei IBM Schweiz mit von der Partie. Bild: Manuela Jans-Koch (Aesch, 28. Oktober 2021)

Sie erzählt davon, wie sehr sie logische Fächer wie Mathematik, Chemie oder Physik bereits in der Schule geliebt hatte:

«Ich wusste meist schon im Voraus, was der Lehrer im nächsten Schritt erklären würde.»

Nur Sekretärin, wie alle anderen Frauen, das wollte sie nach Abschluss der Handelsmatura im Frühjahr 1963 nicht werden. Auf Hinweis ihres Bruders erfuhr sie, dass eine damals noch unbekannte Firma namens IBM nun auch Grossrechner in die Schweiz liefere, die man programmieren müsse. Sie zögerte nicht und vereinbarte ein Vorstellungsgespräch für eine Anstellung als Programmiererin.

Vorurteile über logisches Denken bei Frauen

Der künftige Abteilungsleiter bemerkte als erstes: «Aber Frauen können doch nicht logisch denken.» Sie insistierte, er unterbreitete ihr einen Logiktest, sie bestand mit Bravour. Ihre Karriere konnte beginnen. Groll gegen die Männer wegen solcher Sprüche hegt sie bis heute keinen:

«Ich habe einfach meine Arbeit getan und wurde bald voll akzeptiert.»

Später lebte sie frisch verheiratet und glücklich in einem kleinen Dorf am Ricken. Sie besorgte den Haushalt und spielte nebenbei leidenschaftlich Blockflöte. In diese ländliche Idylle platzten bald ein Telefonanruf von der Firma IBM Zürich, die sich zurückmeldete. Es ging darum, in Heimarbeit eine Applikation zu programmieren. Diese sollte beschleunigt werden durch das Zurücksetzen von einer höheren zu einer tieferen Programmiersprache. «Da wir noch keine Kinder hatten, sagte ich zu», erinnert sie sich.

Eine Liebe mit grösster Vorsicht verbunden

Heute verbringt Artho mehrere Stunden täglich im WWW. Sie sagt:

«Für mich ist das Internet eine grosse Liebe.»

Weil sie es so gerne hat, bewegt sie sich aber mit grösster Vorsicht darin und schützt ihren PC. «Es ist alles hackbar, von den Patientendossiers in den Spitälern bis zum Herzschrittmacher. Für diese Daten gibt es einen grossen Schwarzmarkt»

Während der Pandemie hat Artho die physischen Reisen durch die Schweiz durch virtuelle Bus- und Zugreisen ersetzt. «Da fühle ich mich sehr wohl, wenn ich auf Youtube im Lockführerstand durch weit entfernte Orte fahren kann.» Ein Erlebnis ist ihr in besonderer Erinnerung geblieben:

«2007 zog meine Tochter nach Oxford. Ich suchte eine Webcam in ihrer Umgebung, und wir vereinbarten einen Termin am Kamerastandort.»

Sie erschien, Mutter und Tochter sprachen über die neue Frisur und den blauen Mantel, die über die Webcam zu erkennen waren. «Solche besonderen Momente haben mir geholfen, die örtliche Distanz zu vergessen.»

Mehr über Marianne Artho, ihre Lebensgeschichte und das Internet im letzten Jahrhundert erfahren Interessierte auf dieser Website.