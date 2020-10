Wenn der ungebetene Gast am Küchentisch sitzt – die Erfahrungen einer pflegenden Angehörigen in Uri Carmen Tresoldi aus Altdorf betreut ihren Mann, der an einer seltenen Krankheit leidet. Sie erzählt, wie sie mit schwierigen Situationen umgeht und welche Komik sie der Krankheit abgewinnen kann. Florian Arnold 30.10.2020, 08.48 Uhr

Die Treppe zur Wohnung im zweiten Stock ist steil. Hier wird es noch ein zusätzliches Geländer brauchen. Auch das Badezimmer braucht einen Umbau. «Es ist zwar noch nichts fertig, aber ich fühle mich bereit», sagt Carmen Tresoldi. Es ist der Tag, bevor ihr Mann Peter aus dem dreimonatigen Spital- und Reha-Aufenthalt zurückkehren wird. Alles in ihrem Haushalt scheint an seinem Platz zu sein, kein Stäubchen in einer Ecke. Und im Kühlschrank warten die Zutaten für Rösti mit Schinken und Spiegelei: das Menu, das sich ihr Mann zum Empfang zu Hause gewünscht hat. Zum Tag für pflegende und betreuende Angehörige, der am 30. Oktober begangen wird, gibt sie einen Einblick in ihre Erfahrungen.

Rückblende: Es ist 2012, als Peter Tresoldi schwer stürzt – aus dem Stand im Schlafzimmer. Die Knochenbrüche sind so verheerend, dass die Ärzte hellhörig werden. Nach langem Suchen entdecken sie eine Genmutation, wie sie gerade mal bei einer von 100'000 Personen vorkommt. Diese ruft eine «systemische Mastozytose» hervor, die das Knochenmark angreift und die Knochen brüchig macht. Für Carmen Tresoldi ist nach dem Spitalaufenthalt klar, dass sie ihren Mann selber pflegen will. «Ich dachte, ich sei die Einzige, die weiss, wie man mit ihm umgehen muss.» Keine Reha, keine Spitex. Gepaart mit seiner starken Willenskraft, kämpft sich Peter Tresoldi mit der Stütze seiner Familie immer wieder zurück ins Berufsleben, selbst als er sich 2015 den Rücken bricht und 2017 den Hals. Seinen bisher letzten Sturz hat er diesen Juli, der mit einem Bruch des Arms und des Oberschenkels endet. Nun kehrt er nach Hause zurück.

Das Steuer von zwei Booten bedienen

Warmes Herbstlicht durchflutet die Küche. Aus einem Teekrug steigt Dampf in die Luft. Mit dem Ellbogen stösst Carmen Tresoldi daran, sodass der Krug ins Wanken kommt. «Carmen!», ermahnt sich die 52-Jährige selber, um sich kurz darauf an den Küchentisch zu setzen. Sie sagt:

«Als pflegende und betreuende Angehörige bin ich die Co-Kranke.»

«Ich sitze im Boot nebenan und muss das Steuer für beide bedienen.» Dies sei aber immer ein heikler Grat zwischen Sorgfalt und Bemutterung. «Das Gegenteil von gut ist gut gemeint», sagt sie mehrmals im Gespräch. Man müsse zwar alle Risiken mindern – «aber das behindert eben manchmal auch».

Carmen Tresoldi betreut und pflegt ihren Mann Peter. Florian Arnold / Urner Zeitung

Als Pflegende habe sie neue Sensoren entwickelt, etwa dafür, wie die Essgewohnheiten von anderen seien, dies etwa in der Phase, als Peter Tresoldi wegen seines Rückenbruchs die Arme nicht bewegen konnte. «Einmal am Mittag hat er mir gesagt, ich könne einfach kein Essen eingeben.» Während er jeweils gerne nur Fleisch oder nur Teigwaren gehabt hätte, packte sie – wie bei sich selber – immer von allen Zutaten auf die Gabel. «Ich war natürlich beleidigt und kurz davor, die Gabel hinzuschmeissen.» Doch was hilft in solchen Situationen?

«Man muss bewusst in den Dialog treten und klar ausdrücken, was die eigenen Bedürfnisse sind.» Aber auch Humor sei ein guter Ratgeber. «Der Umgang miteinander führt zu viel Situationskomik», sagt sie. «Wenn er etwa sagt, ich solle ihn am Ohr kratzen, frage ich zurück, mit welchem Finger er es gerne hätte.»

«Man muss durch den Schmerz durchgehen»

Carmen Tresoldi ist in etwa das, was man eine «taffe Frau» nennen würde. Eine, die den Karren zieht in einer Familie umringt von drei Männern – ihre beiden Söhne sind bereits erwachsen. Eine, die um keinen Spruch verlegen ist und die nichts aus der Bahn wirft. Doch es gebe auch Momente, in denen es ihr zu viel werde. Es sind Momente, in denen die Krankheit ihres Mannes das Leben zu stark einschränkt, etwa wenn es sie als begeisterte Wanderer in die Berge ziehen würde oder wenn ein weiterer Schicksalsschlag folge. «Man muss durch den Schmerz durchgehen», weiss sie und lässt dies auch zu. «Dann flenne ich halt, laufe von Altdorf an die Isleten und führe Selbstgespräche oder esse so viele Teigwaren wie in meinem Leben noch nie zuvor.»

Wer dies nicht alleine schaffe, dem rät die ausgebildete Gerontologin, Hilfe anzunehmen. Die Erfahrungen mit ihrem Mann würden in ihre Arbeits als Leiterin der Demenzfachstelle Uri einfliessen. Sich selber zu bemitleiden, bringe nichts. «Man muss in Bewegung bleiben, so kann man den Schmerz überwinden.» Carmen Tresoldi nimmt sich deshalb bewusst Zeit für sich, «Jokerzeit», wie sie es nennt. In diesen Zeiten ist für ihren Mann gesorgt und sie könne tun und lassen, was ihr Spass mache. «Es gibt keinen Morgen, an dem ich aufstehe und denke, dass alles keinen Sinn hat. Die Zuversicht habe ich nie verloren.»

Ein ungebetener Gast am Küchentisch

Ihr Blick schweift zum oberen Ende des Küchentischs. Aus dem Bauch heraus sagt sie:

«Die Krankheit ist wie ein ungebetener Gast. Wenn er lange genug da ist, gehört er irgendwie dazu. Aber es bringt nichts, wenn man wegen ihm plötzlich kein schönes Geschirr mehr auftischt und schlechtes Essen serviert.»

Was Psychologen raten würden, mache Sinn: «Man muss sich auf die Ressourcen konzentrieren, nicht auf die Defizite.»

Sie setzt sich auf den bequemen Sessel neben dem Wohnzimmersofa. Neben ihr steht eine holzverkleidete E-Gitarre mit einem kleinen Verstärker. «Das ist Peters Glück», sagt sie. Die Relish ist mit einem so schmalen Griffbrett ausgestattet, dass Peter Tresoldi trotz seiner Einschränkungen darauf spielen kann. Wenn er spiele, könne er seine Krankheit vergessen – «da bringt es nichts, wenn man stattdessen einen Spaziergang vorschlägt». Und wieder: «Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.»

Carmen Tresoldi nimmt Platz neben der Gitarre ihres Mannes. Florian Arnold/Urner Zeitung

Dieser Spruch passe auch zu vielen Reaktionen, die sie oder ihr Mann auf der Strasse zu hören bekämen. Es seien vor allem Oberflächlichkeiten, die sie betrübt machten. «Jeder weiss, dass ein ‹wie geht’s› nicht immer so ernst gemeint ist. Das Einzige, das wirklich hilft, ist echtes Interesse an der aktuellen Situation.»

Es kann jeden treffen

Was in schwierigen Situationen helfe, seien Beziehungen zu anderen Menschen. «Diese kann man sich nicht erst aufbauen, wenn man die Hilfe nötig hat», weiss sie. Heute wisse sie auch, dass man Hilfe annehmen dürfe, auch professionelle. «Ich habe gemerkt, dass ich längst nicht die Einzige bin, die weiss, wie man meinen Mann pflegen soll.» Daneben hätten sie die Erfahrungen auch dazu gebracht, sich mit der eigenen Zukunft und mit Eventualitäten auseinanderzusetzen. «Es kann jeden aus heiterem Himmel erwischen.» Es sei das Beste für alle, wenn jeder Mensch einen Vorsorgeauftrag verfasst habe.

«Das Leben hat mich beübt»

Auf der grossen Terrasse strecken sich die Grünpflanzen den letzten Sonnenstrahlen zu, ehe es wohl in den Winterschlaf geht. Carmen Tresoldi blickt in die Ferne: «Das Leben hat mich beübt.» Was, wenn es die Krankheit ihres Mannes nicht gäbe? «Ich wäre weniger reflektiert, dankbar und gelassen, wenn das alles nicht passiert wäre. Man sieht viel eher, was man hat. Ich bin näher zu mir gerutscht, und die Erfahrung hat mich radikaler gemacht in meinen Entscheidungen.»