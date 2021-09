Urserntal Wenn die Bise im Urnerloch «lotzed» Aus dem Talarchiv Ursern: Wie man ohne Smartphone und Computerberechnungen das Wetter vorhersagen kann. Stefan Fryberg 12.09.2021, 18.13 Uhr

Während ein Regenbogen am Morgen schlechtes Wetter ankündigt, verheisst ein Regenbogen am Nachmittag sonniges Wetter. Bild: Valentin Luthiger

Zu den häufigsten Gesprächsstoffen im vergangenen Sommer gehörte zweifellos das Wetter. Es gab keine Woche, in der es nicht wie aus Kübeln geschüttet hätte. In Deutschland rissen Wasserfluten halbe Dörfer weg und über 150 Menschen verloren ihr Leben. Doch im Süden Europas, in Griechenland, der Türkei und Süditalien, herrschte wenig später eine Hitzewelle historischen Ausmasses, die zu immensen Waldbränden führte und ebenfalls Hunderte von Häusern zerstörte und leider auch zahlreiche Todesopfer forderte.

Alles dreht sich ums Wetter

Was ist nur mit unserem Wetter los, fragt man sich allenthalben. Während die einen dem von Menschenhand verursachten Klimawandel die Schuld geben, erinnern andere wiederum daran, dass es schon immer Sommer mit langen Regenperioden oder Dürren gegeben habe. Wie auch immer: Sicher ist, dass die Leute nichts mehr zu beschäftigen scheint als das Wetter. Es gibt kaum ein Telefongespräch mit auswärtigen Verwandten und Bekannten, ohne dass man sich nicht gegenseitig nach dem Wetter erkundigt. Und würden die Nachrichtensendungen im Radio oder Fernsehen plötzlich ohne die Wetterprognosen enden, wetten, es käme zu einem Volksaufstand.

Wir können uns heute auf die wissenschaftliche Kunst der Meteorologinnen und Meteorologen stützen. Dank erprobter Messungen, Wettersatelliten und anderer hoch technisierter Geräte sind sie in der Lage, auf Tage hinaus exakt das Wetter zu erklären. Ihre Methoden sind verhältnismässig jung und wurden erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. 1881 wurde in der Schweiz die Meteorologische Anstalt gegründet, die seither jeden Tag das Wetter für immer längere Perioden voraussagt. Am Ende des 19. Jahrhunderts begannen auch die ersten Zeitungen Wetterprognosen abzudrucken, die sich schnell als eine der wichtigsten Meldungen entpuppten.

Die Hilfe Gottes: Messen und Flurprozessionen

Eine zentrale Rolle spielte das Wetter auch für unsere Vorfahren. Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein lebte der Grossteil der Urschner Bevölkerung von der Landwirtschaft und vom Passverkehr. Wohl kaum eine andere Berufsgattung ist derart vom Wetter abhängig wie die Bauern und die Säumer. Erst recht zu einer Zeit, als der Einzelne noch weitgehend auf sich selbst gestellt war, es keine Hagel- oder Gebäudeversicherungen gab und der Staat bei Unwettern nur im höchsten Notfall im bescheidenen Rahmen half. Ein harter Winter, andauernder Regen oder eine lange Trockenperiode konnten für viele fatale Folgen haben. Hilfe erhoffte man sich gerne vom Herrgott. Im Talprotokoll von Ursern lesen wir denn auch häufig davon, wie der Talrat bei drohenden Unwettern die Geistlichkeit aufforderte, Heilige Messen zu lesen oder Bitt- und Flurprozessionen durchzuführen. Nicht minder vertraute man dem vom Priester mit einer eigens dafür vorgesehenen Monstranz erteilten Wettersegen, der heute noch gelegentlich in den Sommermonaten gespendet wird.

Beobachtungen an Fauna und Flora

Wer weitgehend vom Wetter abhängig ist, will wissen, wie sich die Wetterlage in den nächsten Tagen entwickelt. Schon in der Steinzeit war den Menschen klar, dass Tiere die mit Abstand besten Wetterpropheten sind. Dass das Verhalten der Tiere Rückschlüsse auf die kommende Wetterlage ermöglicht, belegen zahlreiche Untersuchungen. Übrigens: Auch bei einzelnen Bauernregeln, die man gerne belächelt, konnte die Wissenschaft feststellen, dass sie häufig tatsächlich zutreffen.

Schauen wir uns doch ein paar Beobachtungen an Fauna und Flora an, die bis vor kurzem in Ursern von einer Generation an die nächste weitergegeben wurden. Als Zeichen für gutes Wetter gilt bis heute, wenn die Schwalben hochfliegen und die Insekten nach Sonnenuntergang wild tanzen. Schön bleibt das Wetter auch, wenn die Ameisen emsig in oder aus ihrem Bau kraxeln oder die Frösche am Abend laut quaken. Und zieht das weidende Vieh den Hang hinauf, scheint mit Sicherheit am andern Tag die Sonne.

Schlechtes Wetter hingegen ist zu erwarten, wenn Bergdohlen im Tal auftauchen oder Krähen am Morgen in Schwärmen umherfliegen. Regen, Schnee und Kälte künden auch Hühner, wenn sie sich am Abend unruhig verhalten, oder Spinnen, wenn sie in Gebäude eindringen wollen. Weitere Schlechtwetterzeichen sind, wenn Frösche tagsüber quaken, das Weidvieh unruhig herumläuft, die Hunde übel riechen und sich die Bienen, Bremsen und Mücken stechlustig zeigen.

Wolken als Wetterpropheten

Nicht nur das Verhalten der Tiere wurde früher genau beobachtet. Auch markante Entwicklungen und Veränderungen an der Flora wurden als Zeichen des kommenden Wetters gedeutet. Bis heute zeigen viel «Brugg» (Erika) und viel Vogelbeeren, dass es einen schneereichen Winter gibt. Und auch die Wolken sind hervorragende Wetterspezialisten. Wenn beispielsweise der Nordwind, die giftige Bise, «im Urnerloch lotzet», weist dies auf einen Wetterumsturz hin. Doch wenn der Nebel gegen Abend in der Rossbodenalp «hängt», strahlt am nächsten Tag die Sonne. Dafür schlägt mit Sicherheit das Wetter um, wenn der Heiterwind, wie der Ostwind in Ursern genannt wird, auch noch am Nachmittag bläst. Gut jedoch wird das Wetter, wenn «ds Furkaloch» am Pass wolkenlos ist.

In jedem Dorf gab es früher Leute, die mehr vom Wetter verstanden als andere. Als wahrer Wetterprophet machte sich der 1985 verstorbene Hugo Russi in Andermatt einen Namen. Während er an den Stammtischen im Oberdorf sonniges Wetter vorhersagte, behauptete er im Unterdorf das Gegenteil und kündete Regen und Nebel an. Tags darauf liess er sich dann in einem seiner Stammlokale als bester Kenner des Urschner Wetters feiern – je nachdem, entweder diesseits oder jenseits der Brücke.