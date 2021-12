Werbekampagne für Italien Michelle Hunziker soll italienische Gäste nach Andermatt locken Die Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Schönheitskönigin ist dieser Tage auf den Pisten Andermatts anzutreffen gewesen. Ein Augenschein vor Ort. Christian Tschümperlin 15.12.2021, 05.00 Uhr

Michelle Hunziker und Giorgio Rocca sind Markenbotschafter von Schweiz Tourismus in Italien. Bild: PD Die Tage in Andermatt haben Michelle Hunziker sehr gefallen. Bild: PD Hunziker lernte auch «The Chedi» kennen. Bild: PD Hunziker im Innern des «Chedi». Bild: PD Nach dem vollen Programm war sie am Abend aber froh, ein paar ruhige Stunden zu finden. Bild: PD Michelle Hunziker und Giorgio Rocca legen in einer neuen Kampagne ein gutes Wort für Andermatt ein. Bild: PD

Elegant schwingt Michelle Hunziker beim Gütsch die Piste hinunter. Ihre Sonnenbrille blitzt im Sonnenlicht, der Himmel ist stahlblau und der Schnee glitzert. Begleitet wird sie von der italienischen Wintersportlegende Giorgio Rocca. Beide sind Markenbotschafter von Schweiz Tourismus in Italien. In Andermatt haben sie am vergangenen Wochenende Werbespots für eine aktuelle Kampagne gedreht. Diese wird in Italien nicht im Fernsehen ausgestrahlt, sondern in den neuen Medien des Internets wie beispielsweise Instagram. Nach der Abfahrt strahlt Hunziker und sagt:

«Es waren tolle Tage in Andermatt. Wir haben so vieles unternommen, weil wir zeigen wollten, wie viele Dinge dieser Ort bietet: Wintersport, Lifestyle, Gastronomie, Spa, Lama-Trekking, Schneewandern. All das, was so fantastisch ist, wenn man müde von der vielen Arbeit ist und dann endlich in den Urlaub fährt. Dafür ist Andermatt super.»

Das Skifahren mit Giorgio Rocca habe ihr sehr viel Spass gemacht. Andermatt kannte sie zuvor noch nicht gross. «Ich war oft in Arosa und St.Moritz, finde Andermatt aber wirklich toll.» Hunziker glaubt, dass die Italiener die Landschaft und die Natur und auch die Nachhaltigkeit in Andermatt sehr mögen werden. «Das tut dem Herzen gut.»

Hunziker verrät etwas zu «Wetten, dass.. ?»

Auch auf persönliche Fragen geht Hunziker in Andermatt ein. Ihr Tattoo am Oberarm habe sie nie bereut. «Ein Tattoo darf man nie bereuen. Ich habe es in den Neunzigerjahren machen lassen. Ich war sehr jung und lief einfach in diesen Tattooladen rein und dachte sofort, dieses Tattoo will ich.»

Hunziker hatte kürzlich zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder einen Auftritt mit Thomas Gottschalk in der Sendung «Wetten, dass.. ?». Die Sonderausgabe des Showklassikers wurde am 6. November live aus Nürnberg gesendet. Seither rätseln viele, wie es mit der Show weitergeht. Hunziker verrät:

«Es lief gut, wir hatten 14,5 Millionen Zuschauer. Hinter den Kulissen habe ich auch etwas geweint, weil wir so gerührt waren, wieder da zu sein.»

Ob die Sendung weitergeht, hänge auch vom ZDF und Thomas Gottschalk ab. Hunziker kann sich vorstellen, dass es künftig ein bis zwei Mal pro Jahr eine Ausstrahlung geben wird. «Ich wäre gerne dabei.»

Sie sind das beste Winterpaar für die Botschafterkampagne

Am Set trifft man auch auf Christina Gläser. Sie ist bei Schweiz Tourismus Marktleiterin für Italien und sagt: «Hunziker soll das Image der Schweiz noch stärker im Markt von Italien positionieren.» Andermatt sei ideal für die Kampagne, weil es die Nähe zum Nachbarland habe. «Michelle hat das Herz bei den Italienern, sie ist dort eine Schweizer Ikone», so Gläser. Und weiter:

«Wir haben das beste Winterpaar gefunden für diese Botschafterkampagne, sie bringen die beiden Länder näher zusammen.»

Das Ziel sei es, viele Italienerinnen und Italiener nach Andermatt zu bringen. Die Kampagne richte sich vor allem an wintersportbegeisterte Norditaliener. «Andermatt kann mit einer grossen Vielfalt punkten. Es ist keine Premiumkampagne. Premium gehört natürlich auch dazu. Aber das ist nicht der Hauptfokus.»

Hunziker ist zudem Botschafterin für die neue Nachhaltigkeitsstrategie von Schweiz Tourismus. «Nachhaltigkeit ist unsere DNA», so Gläser. Man wolle das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit schärfen, auch in Italien. Das Land sei ein wichtiger Markt für die Schweiz. Vor der Pandemie lag es für den Schweizer Tourismus an fünfter Stelle. «Die Italiener gehören zu den Gästen, die am schnellsten wieder zurückkehren. Deshalb starten wir ab sofort mit der Kampagne.»