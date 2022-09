West-Ost-Verbindung Jetzt wird die WOV gebaut Der Baubeginn liess lange auf sich warten: Jetzt beginnen die Arbeiten für die West-Ost-Verbindung. Kommenden Montag geht's los. 27.09.2022, 14.46 Uhr

Die Bauarbeiten an der West-Ost-Verbindungsstrasse (WOV) starten am kommenden Montag. «Alle Bewilligungen sind rechtskräftig erteilt, jetzt geht es in die technische Umsetzung», teilt die Baudirektion am Dienstag mit. Los geht's mit dem Teilprojekt 1. Dazu gehören der neue Strassenabschnitt Kreisel Wysshus Ost bis zur neuen Einfahrt Coop Pronto. Als Erstes wird der Installationsplatz auf dem Ruag-Areal eingerichtet. Dann werden folgende Arbeiten umgesetzt: