West-Ost-Verbindung IG WOV freut sich über Entscheid der Baukommission Der Landrat behandelt Ende September die Initiative «Lex Kreisel Schächen». Die Initianten freuen sich über die Unterstützung der landrätlichen Baukommission und machen weiter Druck auf die Regierung. Baudirektor Nager weist die kritik zurück. Florian Arnold Jetzt kommentieren 10.09.2021, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Regierungsrat steht zunehmend im Abseits», das titelt die IG WOV für alle in einer Stellungnahme. Diese Woche wurde bekannt, dass die landrätliche Baukommission sich gegen die Regierung stellt und die Initiative «Lex Kreisel Schächen» zur Annahme empfiehlt. «Dies zeigt deutlich, die Argumente des Regierungsrats überzeugen die Landräte nicht», so die IG. In dieser engagieren sich auch drei Landräte aus Schattdorf.

Der im Zusammenhang mit der neuen West-Ost-Verbindung geplante neue Knoten Schächen gibt in Schattdorf zu reden. Visualisierung: Pd / Urner Zeitung

Initianten wollen Volk befragen

Der Regierungsrat kritisiert im Bericht und Antrag, dass die Initiative rechtsstaatlich bedenklich sei und am Ziel vorbeischiesse. «Die Initianten zeigen sich über diese Aussage sehr überrascht, da der Regierungsrat im gleichen Dokument die Gültigkeit der Initiative in allen Belangen bestätigt und den Initianten schriftlich zugesichert hat, das Abstimmungsresultat abzuwarten, bevor mit dem Bau des Kreisels Schächen begonnen wird», so die IG. Das Volk habe bisher keine Möglichkeit gehabt, seine Meinung über den Verkehrsknotenpunkt bei der Schächenbrücke abzugeben. «Da über eine Strassenführung oder Kreiselausgestaltung keine Volksinitiative lanciert werden kann, muss zwingend das Strassengesetz angepasst werden», erklärt die IG. «Mit der Zustimmung zur Initiative stellt die Urner Bevölkerung zudem sicher, dass inskünftig im ganzen Kanton keine derart komplexen Kreisel mit Strasseneinmündungen unmittelbar vor Kreiseln realisiert werden dürfen.»

«Mit der Annahme dieser Initiative erweist man dem Kanton einen Bärendienst», sagt Baudirektor Nager. Denn man stimme nicht über drei oder vier Arme für den Kreisel ab, sondern ändere ein Gesetz, das auch für künftige Projekte zugrunde liegen würde. So will die Initiative wörtlich Einfahrten nach Kreiseln verbieten.

IG kritisiert Regierung

Weiter kritisiert die IG in ihrer Mitteilung, dass die Argumente der Regierung nicht haltbar seien, dass es zu einem Zeitverlust oder höheren Kosten komme. «Die Bevölkerung wurde erst durch die Auflegung des Plangenehmigungsverfahrens im April 2018 verbindlich über die Linienführung am Kreisel Schächen in Kenntnis gesetzt.» Seit diesem Zeitpunkt seien diverse Einsprachen erhoben und Gerichtsverfahren ausgelöst worden. Zudem habe die Gemeinde Schattdorf in einer Gemeindepetition mit über 1700 Unterschriften den Unmut gegenüber der geplanten Linienführung am Kreisel Schächen klar zum Ausdruck gebracht. «Die Regierung hätte ganz im Interesse der Initianten die Möglichkeit gehabt, seit bald zwei Jahren proaktiv nach alternativen Lösungen zu suchen», wird die IG deutlich. Somit sei der Zeitverlust auch der Regierung zuzuschreiben. Die Regierung hatte auch auf die Gefahr hingewiesen, dass Bundesgelder von 9 Millionen Franken möglicherweise nicht ausgelöst werden könnten. «Die Initianten haben stets betont, dass sie sich aktiv für die WOV einsetzen und das Gesamtkonzept in keiner Form in Frage stellen», hält die IG dagegen.

Die Kritik lässt Baudirektor Roger Nager auf Anfrage nicht gelten. «Die ersten Pläne des dreiarmigen Kreisel waren 2014 schon öffentlich», ruft er in Erinnerung. «Das Kreiselprojekt hat man in einem engen Prozess mit den Standortgemeinden erarbeitet, der Gemeinderat war immer involviert, und er trägt das Projekt noch immer mit», so Nager. Auch der Landrat sei immer informiert gewesen. Die Bevölkerung habe an öffentlichen Veranstaltungen mitwirken können und sich schliesslich im Einspracheverfahren melden, was auch geschehen sei.

Merkwürdig findet die IG, dass die Baudirektion Uri ein Gutachten nicht herausrücken wolle. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU hatte ein solches für den dreiadrigen Kreisel Schächen erstellt, worauf die Baudirektion in ihrem Faktencheck auch Bezug nehme. Doch auch auf Insistieren der IG hin hätten weder die Bevölkerung noch die Landräte das Gutachten bisher zu Gesicht bekommen. «Es darf deshalb vermutet werden, dass im Gutachten nicht unerhebliche Sicherheitsmängel erwähnt sind», so die Vermutung.

Baudirektor Nager erklärt, das Gutachten sei ein internes Dokument gewesen, das bei der Ausarbeitung des Projekts geholfen habe. «Die bemängelten Punkte wurden für das Auflageprojekt behoben.» Heute entspreche das Projekt den Richtlinien und Sicherheitsanforderungen voll und ganz. Die Landräte der Kommissionen konnten vergangene Woche Einsicht nehmen.

Der Landrat behandelt das Thema am 22. September.