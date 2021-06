Wettbewerb Amsteger Primarklasse gewinnt mit Recyclingkunst Zum 22. nationalen Kreativwettbewerb für Recyclingkunst aus Metallverpackungen sind 215 Kunstwerke zum Thema «Comics» eingegangen. 29.06.2021, 15.33 Uhr

Aus Alt mach Neu: Die Primarschule Amsteg schaffte es mit ihrem «Donald Duck» aufs Podest. Bild: PD

Neben dem Sammeln und Recyceln eignen sich gebrauchte Metallverpackungen wie Getränkedosen, Tierfutterschalen, Senftuben, Kaffeekapseln aus Aluminium und Konservendosen aus Stahlblech auch gut zum Kreieren von Kunstwerken. Dies bewies der 22. nationale Kreativwettbewerb «Recyclingkunst aus Metallverpackungen», diesmal zum Thema «Comics».

Die 215 von Hobbykünstlern eingereichten Arbeiten sind mit viel Fantasie und Geschicklichkeit gestaltet worden. Ein buntes Repertoire an Ideen, Formen, Farben lebt in den unterschiedlichsten Comics-Figuren, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. Überrascht haben erneut die grosse Beteiligung und der Ideenreichtum von Schulen, Kindern und Jugendlichen. Auch eine Klasse aus dem Kanton Uri war erfolgreich. So schaffte es die Primarschule Amsteg mit der Lehrperson Thomas Arnold und dem Kunstwerk «Donald Duck» auf das Siegerpodest.

Als Belohnung gibt's Bares oder ein «Goldvreneli»



Für die Jury unter der Leitung von Franco Knie war es keine leichte Aufgabe, aus den rund 190 Arbeiten von Kindern und Jugendlichen 28 Gewinnerobjekte zu bestimmen. Als Belohnung wartet auf 14 Einzelkünstler in den Kategorien Kinder und Jugendliche je ein «Goldvreneli» im Wert von über 250 Franken. Die 14 Gruppenarbeiten in den gleichen Kategorien erhalten je 350 Franken in bar. Je zwei «Goldvreneli» erhalten die fünf Preisträger in der Kategorie Erwachsene und ein 34. Kunstwerk ist mit einem Sonderpreis der Nespresso SA geehrt. Ausserdem gehen als Spende 70 Franken pro eingereichte Wettbewerbsarbeit an Pro Infirmis. So konnten insgesamt 15’050 Franken als Spende gesammelt werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Popularität von Recyclingkunst sei in den vergangenen Jahren gewachsen. Die vielen grossen und kleinen Hobbykünstler erleben mit dem Gestalten und Kreieren auf spielerische Art, wie gebrauchte Metallverpackungen immer wieder zu neuem Leben erweckt werden können, so die Organisatoren. (RIN)