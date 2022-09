Urner Erfolg bei den «SwissSkills» 2022

Wettbewerb Urner Erfolg bei den Swiss Skills 2022 Bei den diesjährigen Berufsmeisterschaften in Bern schaffte es die Urnerin Melitta Leu aufs Podest. 18.09.2022, 18.20 Uhr

Melitta Leu wurde bei den Swiss Skills 2022 hervorragende Zweite. Bild: Pd / Urner Zeitung

Neun Teilnehmerinnen waren es, die in der Kategorie Bekleidungsgestalterin an den diesjährigen Swiss Skills in Bern gegeneinander antraten. Dabei mussten ein Jupe mit dazu passender Jacke und ein Hut geschneidert werden.