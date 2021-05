Wetter Föhnsturm im Urner Reusstal: Schweiz erlebt erste Tropennacht des Jahres In der Nacht auf Montag hat es vielerorts gestürmt. Der Föhn bescherte manchen Regionen eine Tropennacht. Im Rheintal fiel das Thermometer auch nachts nicht unter 20 Grad. Nun ist es aber vorbei mit den milden Temperaturen. 10.05.2021, 08.06 Uhr

Besonders warm war es in der Nacht auf Montag in der Schweiz in Föhntälern. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Das Wetter präsentierte sich am Sonntag von seiner besten Seiten. Für viele Orte war es der erste Sommertag des Jahres. Mit 28.6 Grad landesweit am wärmsten wurde es in Basel-Binningen, wie SRF Meteo vermeldete. Nach der Hitze tobte dann der Föhnsturm. In der Nacht auf Montag wurden in Altdorf UR Böenspitzen von bis zu 104 Stundenkilometern erreicht. Gemäss SRF Meteo blies der Wind dort in den letzten 41 Jahren im Mai nur drei Mal stärker.

Der Föhn sorgte vielerorts jedoch auch für eine sehr warme Nacht. So wurden im unteren Rheintal auch um 4 Uhr in der Früh noch 22,8 Grad gemessen, wie Meteonews am Montag mitteilte. Lokal dürfte es deshalb eine erste Tropennacht gegeben haben. Auch im Mittelland war der Föhn gemäss Meteorologen zu spüren.

Nun folgt aber ein Wetterumschwung. Mit der südlichen Föhnströmung wird feuchte Luft auf der Alpensüdseite gestaut, wie SRF Meteo auf seiner Webseite schreibt. Entsprechend wird im Süden zwischen Montag und Dienstag intensiver Regen fallen. Im Tessin werden in 48 Stunden verbreitet 70 bis 120 Millimeter Niederschlag erwartet. Lokal regnet es sogar 150 Millimeter oder mehr. Mit den grossen Regenmengen in relativ kurzer Zeit besteht laut SRF Meteo die Gefahr von hochgehenden Bächen, lokal kann es auch Erdrutsche geben.