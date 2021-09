Margrit Ziegler-Herger und Kobi Herger gewinnen die Holzspalt-SM

Wettkampf Flüeler Holzspalter-Geschwister verteidigen Schweizer-Meister-Titel Anlässlich der 43. Schweizerischen Holzspaltmeisterschaft in Hergiswil am Napf holten die Geschwister Margrit Ziegler-Herger und Kobi Herger erneut den Schweizer-Meister-Titel. Georg Epp 28.09.2021, 13.45 Uhr

Nach zweijährigem Unterbruch freuten sich die durchführenden Napfholzspalter bei idealen Wetterbedingungen, 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag, 26. September, an den nationalen Titelkämpfen in Hergiswil bei Willisau zu begrüssen. Ein stattliches Publikum genoss einen grandiosen Tag, der unfallfrei über die Bühne ging. In den Elitekategorien war die Spannung gross, ob es den Flüeler Geschwistern Kobi Herger und Margrit Ziegler-Herger gelingen wird, ihre Titel zu verteidigen.

Die «Adermanigers» aus Flüelen zeigten wieder eine Starke Leistung; von links: Doris Ziegler, Margrit Ziegler-Herger, Jakob Herger senior und Kobi Herger. Bild: PD

Bei den Damen siegte Margrit Ziegler mit einem gewaltigen Vorsprung von über 40 Sekunden. Bei der Herren-Elite hingegen musste teils um jede Hundertstelsekunde gekämpft werden. Am ersten Wettkampf am Morgen schaffte sich Kobi Herger eine Reserve von knapp 5 Sekunden auf das gesamte Verfolgerfeld. Im Finaldurchgang musste er sich jedoch auf einen Grossangriff aus Obwalden und durch die einheimischen Napfholzspalter gefasst machen. Da das Holz wirklich zäh und heimtückisch war, kam kein Spalter wirklich fehlerfrei über die Runden. Kobi Herger verwaltete seinen Vorsprung aus dem ersten Wettkampf geschickt und rettete 1,37 Sekunden Vorsprung auf Alois Durrer, Kerns, zum erneuten Schweizer-Meister-Titel, Rang 3 ging an Ruedi Durrer aus Kerns.

Acht Konkurrenten starten gleichzeitig

Fürs Publikum war es sehr interessant, die Wettkämpfe zu verfolgen, da bis zu acht Konkurrenten gleichzeitig starten konnten. In der Senioren- und die Elitekategorie spalten die Wettkämpfer in zwei Durchgängen je acht «Holzrugeli» in vier regelkonforme Teile. Bei den Juniorinnen und Junioren und bei den Damen waren es je sechs «Holzrugeli». Wird gegen die Regeln verstossen, gibt es eine Strafe von 10 Sekunden. Das passiert, wenn zum Beispiel ein Holz-Viertel vergessen wird, in die Kiste einzuräumen.

Einen guten Wettkampf lieferte auch Jakob Herger senior, der frisch gebackene Schweizer Meister in der Handsäge- und Spaltmeisterschaft. Mit Rang 7 schaffte er als ältester Teilnehmer zusammen mit Koni Reichlin aus Muotathal den Kranzgewinn in der Seniorenkategorie, Schweizer Meister wurde in überzeugender Manier Leo Spichtig aus Sarnen. Schliesslich rundete Doris Ziegler mit Rang 5 das ausgezeichnete Ergebnis der Flüeler «Adermanigers» in der Juniorenkategorie ab. Hier holte sich der Einheimische Sascha Lustenberger den Titel. Die Holzspaltmeisterschaft war der letzte Wettkampf der Handholzer in diesem Jahr.