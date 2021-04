Wiggislanglauf Doppelsieg für Läuferinnen des SC Unterschächen Auf dem Urnerboden realisierten Elena Frei und Dunja Walker, Kategorie Mädchen U14, einen Doppelsieg. Auch die übrigen Teilnehmer aus dem nordischen Vorzeigeklub Unterschächen erzielten ausgezeichnete Resultate. Josef Mulle 09.04.2021, 16.17 Uhr

Die aufgestellte und erfolgreiche Truppe des SC Unterschächen. Bild: Josef Mulle

Beim Wiggislanglauf, einer Veranstaltung im Rahmen des Voralpencup, traf sich der Nachwuchs der Ostschweizer, Sarganserländer, Zürcher und Liechtensteiner Regionalverbände zum eigentlichen Saisonabschluss. Organisiert wurde das Treffen vom SC Netstal, die das ideale Wettkampfgelände auf dem Urnerboden als Austragungsort nutzte. Das war auch der Grund für die Teilnahme von elf Nachwuchsathletinnen und -athleten des SC Unterschächen. «Der Wiggislanglauf steht wegen der langen Anfahrt eigentlich nicht im Rennprogramm des SC Unterschächen. Für die meisten der jungen Teilnehmer war es aber das erste Rennen auf dem geschichtsträchtigen Urnerboden, und die Vorfreude war denn auch riesengross», so Roman Briker, der auch nicht vergass, auf die grossartigen Erfolge der ehemaligen starken «Bedeler Nordischen» hinzuweisen, und damit ein bisschen Nostalgie aufkommen liess.

Die Realität durfte sich dann aber ebenfalls sehen lassen, denn die Crew des SC Unterschächen erzielte in fast allen Kategorien Spitzenresultate. Das zeigte sich bereits in der Kategorie U10, wo Jonas Briker (3.) und Ladina Kempf als 4. bei den Mädchen Spitzenklassierungen herausliefen.

Podestplätze, in den in der Skating-Technik gelaufenen Rennen, eroberten sich auch Nina Walker und Mario Briker als Drittklassierte, während Andrin Kempf (4.) und Ben Arnold (14.) die guten Leistungen ihrer Klubkameraden noch abrundeten.

Gespannt war man auf den Ausgang des Rennens in der Kategorie Mädchen U14, wo sich die zurzeit stärksten Urner Nachwuchsläuferinnen Elena Frei und Dunja Walker der Ostschweizer Konkurrenz stellen mussten. Die Urnerinnen liessen aber nichts anbrennen und landeten einen vielumjubelten Doppelsieg. Mit einer starken Leistung wartete zudem Seraina Kempf auf, die der Jahrgangsälteren Ostschweizerin Marina Zimmerman den dritten Podestplatz nur hauchdünn überlassen musste, die damit einen totalen Triumph der Unterschächner Power-Ladies vereitelte.

In der Knabenkategorie U14 brillierte Nico Briker mit einer beherzten Vorstellung, die ihm in der Jahrgangsrangliste auf den dritten Podestplatz brachte. Am stärksten besetzt war das Feld der Männer U20, umso höher ist deshalb der 13. Platz von Luca Arnold zu bewerten, der sich dann auch zu Recht über das Erreichen seines gesteckten Zieles freuen durfte.