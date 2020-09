Wilhelm Tell ohne Armbrust und Bart: «Achtung Tell» feiert Premiere am Axen Die Altdorfer Tellspiele wurden zwar um ein Jahr verschoben. Trotzdem wird der Tell in Uri nun zum Thema auf einer mobilen Bühne – humorvoll, aber auch frech. Markus Zwyssig 19.09.2020, 05.00 Uhr

Das Theaterstück «Achtung Tell» feierte am Donnerstagabend auf der alten Axenstrasse hoch über dem Urnersee Premiere. Bild: Urs Flüeler/Keystone

(17. September 2020)

Kann das gut gehen? Es gibt keinen Gesslerhut, keine Armbrust und Tell hat keinen Bart. Zudem spielt das Stück nicht auf der grossen Bühne im Theater Uri. Die Theatertruppe ist für «Achtung Tell» vielmehr mit einem Lieferwagen-Oldtimer mit mobiler Bühne an ungewohnten Orten im Kanton Uri unterwegs. Der Auftakt der Tour fand an der alten Axenstrasse in der Nähe der Tellsplatte statt – ein eindrücklicher Ort für ein Theaterstück. An der Premiere am Donnerstagabend konnten die 80 Besucher die imposante Aussicht auf den Urnersee und die Berge geniessen. Als sie dann auf den Stühlen Platz nahmen, betrachteten sie den mit Netzen geschützten mächtigen Felsen über ihnen. Mit dem Eindunkeln wurden die Scheinwerfer eingeschaltet.

Der übermotivierte Schauspieler, gespielt von Rolf Sommer, legte sich gleich zu Beginn mächtig ins Zeug. «Es freut mich, dass Sie sich für die Tellen-Vision und nicht für die Tele-Vision entschieden haben», sagte der Urner Musicaldarsteller. Er versprach dem Publikum einen ganz neuen Tell. «Ein neues Gericht kommt auf den ‹Tell-er›.» Das Stück reiche farblich von kräftig bis «pas-tell». Dann quasselte er etwas von einem Raumschiff «Inters-tell-ar». Wie viele Worte gibt es doch, in denen irgendwo «tell» vorkommt. Darauf gab Sommer in einer Plexiglasbox mit viel Trockeneis den wagemutigen Tell. Er spielte den Retter in der Not auf dem stürmischen Urnersee.

Auf der Bühne stehen der Urner Musicaldarsteller Rolf Sommer und seine österreichisch-schweizerische Berufskollegin Iréna Flury. Bild: Angel Sanchez (16. September 2020)

Weit aber kam unser Held nicht. Der Verordnungswahnsinn holte ihn ein. Eine übereifrige Inspizientin (Iréna Flury) unterbrach das Gebotene abrupt. Sie kontrolliere die Einhaltung des interkantonalen Aufführungsgesetzes, sagte sie. Für jede Vorstellung brauche es eine Bewilligung und die liege in diesem Fall nicht vor. «Tell zu spielen, ist eine riesige Verantwortung», so die Inspizientin mit strengem Blick. Schillers Drama müsse korrekt wiedergegeben werden, das wolle sie nun überprüfen. Der Stoff sei Allgemeingut und müsse geschützt werden.

Erstmals spielt eine Frau die Apfelschuss-Szene

«Tell lässt sich nicht knechten», entgegnete Sommer zornig. Er fühle sich aufgrund seiner Herkunft befähigt, das Stück aufzuführen. «Als Urner habe ich Tell in meiner DNA.» Im Theater Uri führe man schliesslich das Drama immer wieder in neuen Inszenierungen auf. «Jetzt will ich auch einmal auf der Bühne stehen und etwas Bedeutendes sagen», gab sich Sommer bestimmt. Der Urner Gitarrist Elia Aregger begleitete ihn musikalisch. Immer stärker wurde auch die Inspizientin selber zur Mitspielerin im Stück und schlüpfte schliesslich gar in die Rolle Tells. Als wohl erste Frau spielte sie in Uri die Hauptrolle in der Apfelschussszene.

Rolf Sommer und Iréna Flury spielen auf einer mobilen Bühne. Gitarrist Elia Aregger sorgt für die Musik. Bild: Angel Sanchez (16. September 2020)

Zürcher hört den Urnern zu

Der Tell-Stoff beschäftigt bis heute – und im Kanton Uri ganz besonders. Regisseur Livio Beyeler brauchte zuerst Bedenkzeit, als er angefragt wurde. Er fragte sich, was er als Zürcher Regisseur den Urnern über Tell erzählen solle. Schillers Drama wird in Altdorf schliesslich alle vier Jahre neu inszeniert. So hatte er nicht die Absicht, selber etwas Neues über Tell zu erzählen. Vielmehr wollte er den Urnerinnen und Urnern zuhören, wie sie über Tell denken. Schnell fand er in Interviews – die er gemeinsam mit Stefan Arnold und Eloisa Göldi führte – heraus, dass es in Uri sehr viele Tell-Experten gibt. Antworten daraus sind nun ins Stück miteingeflossen.

Weil die Altdorfer Tellspiele um ein Jahr verschoben worden sind, kommt nun «Achtung Tell» eine besondere Bedeutung zu. Die Urner müssen dank der Eigenproduktion des Theaters Uri doch nicht ganz auf den Tell-Stoff verzichten. Das von Stefan Arnold und Eloisa Göldi geschriebene Stück ist eine intelligente, humorvolle, aber auch freche Inszenierung. Der Nationalheld ist nicht nur Freiheitskämpfer, sondern auch ein Revoluzzer.

Schillers Drama bietet viele bekannte Sprüche und Zitate («Die Axt im Haus erspart den Zimmermann»). Da konnten die beiden Musical-erfahrenen Sommer und Flury aus dem Vollen schöpfen und machten einen Song daraus, den sie – etwas kitschig – auf dem Dach der mobilen Bühne zum Besten geben. «Achtung Tell» bietet in rund 90 Minuten eine dicht gedrängte Auseinandersetzung mit Schillers Drama und dem Schweizer Nationalhelden. Dazu braucht es keinen Gesslerhut, keine Armbrust und nicht einmal einen Bart.

Schönwetter-Tickets erhältlich Der Lieferwagen-Oldtimer mit mobiler Bühne gastiert mit dem Theaterstück «Achtung Tell» an folgenden Orten: alte Axenstrasse in Flüelen, Eielen in Attinghausen, Brunnital in Unterschächen, Bielenhof in Erstfeld, Kraftwerk Göschenen, Piazzo Gottardo und Nätschen-Mittelstation in Andermatt. Die Aufführungen sind ausverkauft. Bei schönem Wetter gibt es eine beschränkte Anzahl zusätzlicher Tickets an der Abendkasse. Bei trockener Witterung wird unter freiem Himmel gespielt. Es gibt aber an jedem Spielort auch eine Schlechtwettervariante. Weitere Infos unter www.theater-uri.ch. (MZ)