Winterhilfe Mit über 150'000 Franken Not in Uri gelindert Fast doppelt so viel konnte die Winterhilfe Uri im vergangenen Geschäftsjahr an bedürftige Urnerinnen und Urner ausbezahlen als in den Vorjahren – wohl dank erhöhter Spendenbereitschaft wegen Corona. 15.12.2020, 17.00 Uhr

(sez) Die Winterhilfe Uri hat von Sommer 2019 bis Ende Juni 2020 rund 151'000 Franken an Unterstützungsgeldern an Urnerinnen und Urner ausbezahlt, die infolge von Schicksalsschlägen in finanzielle Not geraten waren. Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich diese Gesamtsumme der Unterstützungsbeiträge somit fast verdoppelt, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Grund dafür seien die Auswirkungen der aktuellen Pandemie und die daraus entstehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für die Urner Bevölkerung. Die ausserordentlich hohe Summe ausgezahlter Finanzhilfen sei dank der grosszügigen Spenden aus der Urner Bevölkerung und der Urner Wirtschaft, insgesamt rund 53'000 Franken, und der Unterstützung durch die Winterhilfe Schweiz sowie der Glückskette möglich geworden.