Musikverein Bürglen meldet sich nach zwei Jahren wieder zurück

Winterkonzert Musikverein Bürglen meldet sich nach zwei Jahren Pause wieder zurück Die Musikerinnen und Musiker können das Winterkonzert vom 8. Dezember kaum erwarten: Es entführt das Publikum unter anderem in Filmwelten. 02.12.2021, 16.41 Uhr

Die Mitglieder des MV Bürglen studieren unter der musikalischen Leitung von Christian Simmen das Konzertprogramm ein. Bild: PD

Darauf haben die Mitglieder des Musikvereins Bürglen lange gewartet: Nach zweijährigem Unterbruch können sie endlich wieder vor einem Konzertpublikum musizieren. Am Mittwoch, 8. Dezember, um 17 Uhr, findet das Winterkonzert in der Pfarrkirche Bürglen statt. Das Programm beginne mit einer klassischen Konzerteröffnung, schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Mit dem Stück «A Joyful Fanfare» von Franco Cesarini stelle sich das Orchester dem Publikum vor. Mit der «Forrest Gump Suite» von Alan Silvestri aus dem Jahr 1994 sei anschliessend eines der bekanntesten Filmmusikwerke zu hören. Und mit «Dawn Of A New Day» von James Swearingen werde dann ein Arbeitstag in einer Stadt musikalisch festgehalten.

Darauf soll ein fünfminütiges lyrisch-fröhliches Durchschnaufen mit «Nostalgia» von Rossano Galante folgen, ehe der Musikverein Bürglen nochmals aufdreht und die grossartige Musik einer der grössten Filmmusikkomponisten ertönen lasse. Im Stück «Moment For Morricone» verarbeite Johan de Meij drei Themen aus dem Film «Once Upon A Time In The West» sowie zwei Themen aus «The Good, The Bad And The Ugly» des vor anderthalb Jahr verstorbenen Komponisten Ennio Morricone.

Der Musikverein konnte dank der Pause bereits früher an Details feilen

Eigentlich hätte dieses Konzertprogramm bereits vor Jahresfrist aufgeführt werden sollen, heisst es in der Mitteilung. Doch mitten während der Probearbeiten folgte im Herbst 2020 aufgrund der Coronapandemie ein erneuter Lockdown. So nahm der Musikverein Bürglen nach den diesjährigen Sommerferien die Noten wieder hervor und begann trotz fast einjähriger Pause mit einem kleinen Vorsprung, die Konzertliteratur zu erarbeiten. Dirigent Christian Simmen habe dadurch etwas früher als gewöhnlich an den musikalischen Details feilen können, sodass die Musikerinnen und Musiker nun bereit sind und kaum mehr warten können, das knapp einstündige Konzertprogramm endlich dem Publikum präsentieren zu können. (mah)

Hinweis: Das Winterkonzert des Musikvereins Bürglen vom Mittwoch, 8. Dezember, in der Pfarrkirche beginnt um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Es gilt Zertifikatspflicht.