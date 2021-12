Wintersession Vorfreude auf reibungslose Debatte an Corona zerschellt: Ständerat Josef Dittli blickt auf die Wintersession zurück Der Urner Spitzenpolitiker gibt am Online-Stammtisch der FDP Uri interessante Einblicke in das aktuelle Geschehen im Bundeshaus. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Der öffentliche Online-Stammtisch der FDP Uri mit Ständerat Josef Dittli soll künftig so etwas wie eine kleine Tradition werden. Am Dienstagabend, 21. Dezember, nahmen daran Exponenten der FDP wie Gaby Huber oder Ruedi Cathry teil. Letzterer übernahm die Moderation des Abends und stellte die Fragen an Josef Dittli.

Dittli informierte über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession, also über die Verhandlungen zur Covid-Gesetz-Anpassung, das zweite Massnahmenpaket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs und des Gesundheitswesens, zur AHV- und BVG-Revision und zur Übergangslösung des CO 2 -Gesetzes. Dittli sagte:

«Wir hatten uns alle sehr gefreut auf eine friktionslose und spannende Wintersession.»

Nach der Herbstsession waren alle Plexiglasscheiben abmontiert worden. «Mitte November gingen wir davon aus, dass dies wieder eine Session sein wird, die im Normalzustand stattfinden wird.» Doch eine Woche vor Sessionsbeginn zog die Corona-Situation wieder an. Die Plexiglasscheiben wurden wieder montiert und es galt die Zertifikatspflicht im Bundeshaus mit 3G. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden. «Das war doch recht bemühend.» Dafür habe der wunderschön geschmückte Weihnachtsbaum im Bundeshaus für gute Stimmung gesorgt.

Die Ständeräte Josef Dittli (FDP Uri, rechts) und Martin Schmid (FDP Graubünden) haben es an der Wintersession der eidgenössischen Räte lustig miteinander am Montag, 13. Dezember 2021, in Bern. Bild: Peter Schneider, KEYSTONE

Ständerat verhinderte Offenlegung von Impf-Verträgen

Ruedi Cathry liess es sich nicht nehmen, bei Josef Dittli nachzufragen, weshalb es jetzt schon wieder eine Gesetzesanpassung beim Covid-Gesetz benötigte. Josef Dittli erklärte: «Das Parlament wollte die Laufzeit des Gesetzes so stark wie möglich beschränken.» Das habe man bewusst und gezielt so gemacht, um zu verhindern, dass der Bundesrat über übermässige Kompetenzen verfügt:

«Die meisten Bestimmungen wären so aber auf den 31. Dezember ausgelaufen und wesentliche Branchen haben sich noch immer nicht erholt.»

Dittli erwähnte etwa die Reise- und Flugbranche. «Vor diesem Hintergrund kamen wir nicht drumherum, einzelne Bestimmungen nochmals zu verlängern.» Die grosse Diskussion in den beiden Räten verlief entlang der Frage, ob die Verlängerung bis Mitte oder Ende des kommenden Jahres gültig sein soll. Dittli, der selber in der Gesundheitskommission des Ständerates sitzt, war intensiv gefordert. «Viel zu diskutieren gab auch, ob man die Verträge mit den Impfstoffherstellern öffentlich machen soll. Der Nationalrat war dafür, der Ständerat blockte ab. Weil der Ständerat geschlossener auftrat, setzte er sich durch.»

Im Zusammenhang mit der Covid-Krise hat Josef Dittli in der Wintersession auch ein Postulat eingereicht: Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob aus den registrierten Covid-Impfdossiers und den Impfzertifikaten des Bundes und der Kantone individuelle Elektronische Patientendossiers (EPD) generiert werden können. Damit könnte die derzeit grösste Hürde für die Eröffnung der Dossiers übersprungen werden: Die abgelehnte E-ID, deren Eröffnung auch nach einer Einführung mühsam wäre.

Urner Seilbahnen könnten von Unterstützung profitieren

Beim Covid-Paket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs hatte Josef Dittli einen Tipp für Urner Unternehmen: Für Uri sei dies ein interessantes Paket. «Falls ÖV-Unternehmen defizitär waren und keine Reserven mehr haben, dann wären sie berechtigt, 80 Prozent an Unterstützung durch den Bund zu erhalten, wenn der Kanton in Vorleistung geht. Davon könnten beispielsweise Seilbahnen profitieren.»

Auch die Kostenexplosion im Gesundheitswesen war ein Thema im Bundeshaus: Der Bundesrat erhielt 40 Massnahmen eingereicht, um sie zu prüfen. Als heikel erachtete Josef Dittli jene für ein Kostendach:

«Das ist zwar eine spannende, aber auch eine sehr einschneidende Massnahme, die Ärzteschaft hat sich massiv gewehrt.»

Sogar er als ehemaliger Finanzdirektor habe Fragezeichen gehabt. Mit Stichentscheid der beiden Präsidenten in National- und Ständerat sei diese Vorlage schliesslich gescheitert. Dittli verwies zudem auf die CVP-Initiative zur Kostenbremse im Gesundheitswesen, die im kommenden Jahr im Parlament verhandelt werden soll. Thema waren auch die Revision von AHV und BVG, die nach dem Scheitern der Altersvorsorge 2020 vor Volk und Ständen nun separat angegangen werden sollen. Vorgesehen sind ein höheres Rentenalter für Frauen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Parlament befasst sich mit Cargo sous terrain

Zum Schluss berichtete Ständerat Josef Dittli noch über den unterirdischen Gütertransport in der Schweiz von Cargo sous terrain (CST), ein gigantisches Projekt, das ab 2031 die grossen Zentren der Schweiz per Gütertransport unter der Erde miteinander verbinden soll. «Es ist ein privatwirtschaftliches Projekt der grossen Logistiker in der Schweiz wie Coop, Migros und Post, wo wir uns mit den rechtlichen Grundlagen beschäftigt haben.» Nach so viel Information über die Bundespolitik durften sich die Teilnehmer des FDP-Online-Stammtisches dann noch für ein Überraschungs-Weihnachtsgeschenk anmelden und sich fortan ihrem Feierabendbier widmen. Ruedi Cathry bedankte sich herzlich für die Teilnahme.

