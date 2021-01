Wintershow auf SRF Bernhard Russi und Heidi Z'graggen schlüpfen für Fernseh-Show in Ski-Outfits von damals In einer Winter-Sendung aus Andermatt sind Bernhard Russi, Heidi Z'graggen, Samih Sawiris und Fränggi Gehrig mit dabei. Nicht live dabei sei können aber die Urschner - denn diese findet ohne Zuschauer statt. Markus Zwyssig 20.01.2021, 14.00 Uhr

Bernhard Russi und Heidi Z'graggen wagen sich für «SRF bi de Lüt» in Andermatt mit nostalgischen Skiern und passendem Outfit auf die Piste. Bild: SRF

In normalen Zeiten sorgen die «SRF bi de Lüt»-Sendungen jeweils vor Ort für ein Volksfest. Zur Livesendung, welche auf der Piazza Gottardo vor dem Hotel Radisson in Andermatt stattfinden wird, sind aus Schutz vor Corona jedoch keine Zuschauer zugelassen. Auch Martin Boner, leitender Produzent, bedauert das auf Anfrage sehr: «Natürlich würden wir uns alle im Rahmen der Show ein grosses Volksfest wünschen, aber Sicherheit und Gesundheit gehen vor.»

Martin Boner ist leitender Produzent der Livesendung «SRF bi de Lüt». Bild: SRF

Wie schwierig ist es, eine derart grosse Unterhaltungsshow ohne Publikum durchzuführen? Selbstverständlich würden die Reaktionen der Zuschauer vor Ort fehlen, so Boner: «Wir werden das Klatschen und die fröhlichen Gesichter vermissen – wir glauben aber, mit dem etwas angepassten Konzept ein schönes Fernseherlebnis bieten zu können.»

Trotzdem: «SRF bi de Lüt» wird auch am Samstag, 30. Januar, live ausgestrahlt. Die Dreharbeiten zu den Filmen und Reportagen innerhalb der Show fanden im Dezember und Anfang Januar statt. Die Andermattner haben in den vergangenen Wochen denn auch einiges von den Dreharbeiten mitbekommen und einige haben sogar als Schauspielerinnen und Schauspieler in einer unheimlichen Sagengeschichte mitgespielt.

Theaterleute spielen Urner Sagen

Die Urner Alpen sind bekanntlich voll von unheimlichen Sagen und Legenden. Die Geschichte der Teufelsbrücke mag hier die bekannteste sein. Aber im Urserntal trieben noch mehr dunkle Gestalten ihr Unwesen, als nur der Teufel. Die Sendung zeigt drei unbekannte Urner Sagen, die alle mit Laiendarstellerinnen und -darstellern von Urner Theatergruppen realisiert wurden.

Die Moderatoren Salar Bahrampoori (links) und Fabienne Bamert, zusammen mit Koch Fabian Zbinden. Bild: Oscar Alessio / SRF

«SRF bi de Lüt» ist ausserdem mit einem neuen Moderationsteam zu Besuch im Urschner Hauptort. So begrüssen Fabienne Bamert und Salar Bahrampoori prominente Gäste und Persönlichkeiten aus dem Kanton Uri. Mit dabei sind Skilegende Bernhard Russi, Ständerätin Heidi Z'graggen sowie Unternehmer Samih Sawiris. Russi und Z'graggen wagen sich zudem in historischer Skiausrüstung auf die Piste und erleben dadurch eine Zeit hautnah, als Skifahren noch etwas ganz Besonderes war und viel weniger perfekt als heute. Zu Gast sind auch Andreas Schmid und seine beiden Söhne aus dem Hospentaler Weiler Zumdorf. Zusammen machen sie die komplette Bevölkerung Zumdorfs aus. Es sei der offiziell kleinste Ort der Schweiz, heisst es beim Schweizer Fernsehen.

Akkordeonist und Komponist Fränggi Gehrig hat für einmal eine kurze Anreise, wohnt er doch in Andermatt und ist hier auch als Skilehrer tätig. Bei «SRF bi de Lüt» ist er mit der Hüüsmüsig Gehrig zu hören. Mit von der Partie ist auch die Stubete-Gäng mit ihrem Partyhit «Göschene Airolo».

Urner Landfrauenköchin verrät kulinarische Spezialitäten

Die ehemalige Urner Landfrauenköchin Theres Marty. Bild: SRF

In der Show wird überdies gekocht werden. Zum Beispiel durch Fabian Zbinden. Er gehöre zu den «jungen wilden Köchen der Schweiz». In seinem kleinen Foodtruck macht er sich für «SRF bi de Lüt» auf die Suche nach den ursprünglichen Spezialitäten und dem Geschmack der Senderegion. In Andermatt spannt er dafür mit der Bürgler Bergbäuerin Theres Marty zusammen. Diese war bei der Landfrauenküche 2019 dabei.

Luxushotels, Armee und Lawinenhunde: Auch dies fehlt in der Sendung nicht. So werden drei Menschen porträtiert, die stellvertretend für viele das Dorf am Laufen halten. Von Sushi im Schnee bis zum knuffigen vierbeinigen Lebensretter.

Übrigens: Andermattner Schulkinder werden in der Sendung zu Glücksbringern. Im neuen Publikumswettbewerb müssen die Zuschauer einen bestimmten Begriff erraten, der von den Schülern erklärt wird. Zu gewinnen gibt es gemäss SRF «Traumferien in Andermatt».

Härtere Schale, aber wenn das Eis bricht, ist der Umgang lustig und herzlich

Dem Team von «SRF bi de Lüt» hat es offensichtlich im Kanton Uri sehr gut gefallen. Sie seien begeistert von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Urschner, sagt Produzent Boner. «Wir wurden überall herzlich aufgenommen und tatkräftig unterstützt.» Und die Berge und Landschaften seien schlicht einmalig. «Die Menschen hier haben vielleicht eine etwas härtere Schale als anderswo in der Schweiz», charakterisiert Boner die Menschen vor Ort. «Aber wenn man sie erst mal kennen gelernt hat, ist das Eis bald gebrochen und der Umgang ist lustig, herzlich und sehr hilfsbereit. Wir haben während unserer Arbeit in und um Andermatt ganz tolle Menschen kennen lernen dürfen.»

Wie anno dazumal auf der Skipiste unterwegs zu sein, ist offensichtlich gar nicht so einfach. Bild: SRF

Hinweis: «SRF bi de Lüt» ist am Samstag, 30. Januar, um 20.10 Uhr auf SRF 1 zu sehen.