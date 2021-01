Reportage «Solange die Abstände eingehalten werden, sehen wir kein Problem» – So sehen die Wintertouristen in Andermatt die Situation in den Bergen Skifahrer sehen sich mit Kritik konfrontiert, weil sie trotz Pandemie auf die Piste gehen. Doch die Wintertouristen sehen es locker, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Christian Tschümperlin 22.01.2021, 05.00 Uhr

Während das Leben in den Tälern und Städten heruntergefahren wurde, ist in Andermatt einiges los. Wintertouristen gehen unbesorgt ihren Hobbys nach: Schlitteln, Skifahren und Snowboarden. Doch wie gehen diese Leute mit dem Vorwurf um, es sei verantwortungslos, inmitten einer Pandemie Ski zu fahren?

Matteo Conti (links) und Nicola Privio aus dem Aargau gingen in Andermatt Skifahren. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 20. Januar 2021)

Am Parkplatz zum Bahnhof Andermatt trifft man auf die beiden Aargauer Nicola Brivio aus Muhen und Matteo Conti aus Hirschthal. Die jungen Wintersportler finden es zwar schon etwas speziell, dass die Skigebiete nicht schliessen müssen. Conti sagt etwa: «Die Argumentation des Bundes läuft darauf hinaus, dass der Tourismus weiter funktionieren muss.» Doch den Tag im Schnee wollen auch sie sich nicht nehmen lassen. Sorgen, dass sie sich anstecken könnten, machen sie sich dabei nicht. «Solange die Abstände eingehalten werden, sehen wir kein Problem.» Alles andere wäre aber fahrlässig, finden sie.

Hygienemaske unter dem Gesichtstuch

Die beiden haben sich auf den Tag im Schnee vorbereitet: Sie werden eine Hygienemaske unter dem Gesichtstuch tragen. «Jedoch nur in der Gondel und beim Anstehen», sagt Conti. Sandwiches haben die zwei Freunde keine eingepackt. «Wir hoffen, dass die Take-aways offen bleiben, ansonsten essen wir im Dorf», sagt Brivio.

Adi Furrer aus Silenen ging im Gebiet Andermatt auf eine Skitour. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 20. Januar 2021)

Adi Pfurrer aus Silenen steht mit den Ski in der Unterführung. Er trägt eine Spezialmaske, die er extra im Sportgeschäft anfertigen liess. Der Berufsbergführer sagt: «Das Sandwich habe ich stets dabei.» Er macht sich parat für die Skitour. Eine letzte Bemerkung hat er aber doch: «Der Bund hätte die Spitalkapazitäten stärker ausbauen müssen.»

Eine Urner Mutter, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden will, findet es wichtig, die Skigebiete offen zu lassen. Sie hat zwei Kinder, vier- und sechsjährig. «Es ist gut für die Kinder, wenn sie etwas unternehmen können.» Sie hat ihre Sprösslinge gerade bei der Skischule abgegeben. Die Mutter trägt eine sogenannte Halsschlauchmaske. «Leider läuft die Brille immer an, deshalb trage ich den Halsschlauch nur beim Anstehen am Lift.»

John und Lucia Arbogast aus den USA beim Händedesinfizieren in der Bahnhofunterführung Andermatt. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 20. Januar 2021)

Sehr kritisch beäugen die aktuelle Situation in Europa John Arbogast und seine Frau Lucia aus Oregon (USA). Die beiden sind ein Paar, sie stammt ursprünglich aus Bristen. Für den Vorwurf, sie handle verantwortungslos, hat sie kein Verständnis. «Ich finde es nicht toll, dass man uns ständig die Coronazahlen um die Ohren schlägt.» Der Vergleich zu anderen Todesursachen würde zu selten gemacht. «Die Politik schürt unnötig Panik.» In den USA zögern viele Bundesstaaten mit einem Lockdown, die Zentralregierung unter Donald Trump hielt sich bisher zurück. Dass John und Lucia Arbogast heute auf den Ski stehen, hat aber nichts mit Corona zu tun. «Wir haben den Wetterbericht studiert und wollten den letzten schönen Tag noch nutzen, weil die Prognosen für die kommenden Tage schlecht sind.»

Sie ist froh, dass Take-aways angeboten werden. «Man hätte aber auch gut den Innenbereich der Restaurants öffnen können, solange nur kleine Gruppen an einem Tisch zusammen sind.» Denn der Take-away sei nur etwas bei schönem Wetter.

Zu ihren Tickets sind die beiden online gekommen. «Wir haben die Chipkarte am Computer geladen und wurden freigeschaltet», sagt sie. Das Ehepaar ist derzeit nur in den Ferien in der Schweiz, normalerweise sind die beiden in Oregon zu Hause. «Über den Sommer flog allerdings kein Flugzeug aus den USA nach Europa, deshalb wollten wir die aktuelle Gelegenheit nutzen.» John Arbogast ist aufgefallen, dass sich die Menschen in der Schweiz sehr strikt an die Maskenpflicht halten. «Daher sehe ich offene Skigebiete als unproblematisch an. Und wir können Skifahren und Schneewandern, das ist das Wichtigste.»

Christian Tetzlaff und Adam Engsig aus Dänemark sind in Andermatt als Skilehrer tätig. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 20. Januar 2021)

Ebenfalls parat für die Piste sind Christiane Tetzlaff und Adam Engsig aus Kopenhagen, Dänemark. Die beiden unterrichten an der Alpine Sports Ski Schule Andermatt. «Ich gebe gleich eine private Skilektion an eine Vierjährige», sagt Christiane. «Der Schnee ist drei Tage alt, doch es war superkalt und der Schnee ist immer noch gut.» Adam Engsig bedauert, dass es im Coronawinter viel weniger Schneesportschüler gibt als in anderen Jahren. «Viele unserer Klienten kommen aus England und Dänemark.» Dass er weniger verdiene, sei zwar schlecht, aber: «Dafür habe ich mehr Zeit, die Pisten zu erkunden.» Christiane Tetzlaff und Adam Engsig fahren zusammen Ski, seit sie vierjährig sind. Er sagt: «Die Schweiz ist schön, und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre hier fahren können.» Und Christiane Tetzlaff hat eine Botschaft: «Tragt die Maske!»