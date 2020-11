Interview «Wir konnten Staus vermeiden»: So ist die Reservationspflicht am Gemsstock angelaufen Am Gemsstock in Andermatt konnten Skifahrer und Snowboarder am Wochenende ihre ersten Schwünge machen – unter speziellen Voraussetzungen. Stefan Kern von Andermatt Swiss Alps ist zufrieden. Und er stellt Verbesserungen in Aussicht. Christian Glaus 02.11.2020, 11.57 Uhr

Spontan die Skis einpacken, zur Seilbahn fahren und einen Tag im Schnee geniessen. Ganz so einfach funktioniert das in Zeiten von Corona nicht mehr. Am Wochenende hat die Skisaison am Gemsstock in Andermatt begonnen, mit speziellen Vorkehrungen. Eine Neuheit ist dabei das Reservationssystem für die Gondelbahn. Skifahrer und Snowboarder sollen ihre Abfahrtszeit vorgängig buchen. Stefan Kern, Sprecher von Andermatt Swiss Alps, zieht nach dem ersten Skiwochenende Bilanz.

Coronaschutzmassnahmen im Skigebiet Gemsstock: Mit Infotafeln werden Skifahrer auf die Verhaltensregeln aufmerksam gemacht. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 29. Oktober 2020)

Wie ist der Skibetrieb am Gemsstock angelaufen?

Stefan Kern: Sehr gut. Wir hatten an beiden Tagen jeweils knapp 1000 Gäste im Skigebiet, die von uns gesetzte Obergrenze wurde damit bereits erreicht. Die spezielle Situation mit den Covid-Massnahmen wurde von den Gästen sehr gut aufgenommen.

Haben sich die Leute an die Maskenpflicht gehalten?

Sie haben sich sehr verantwortungsvoll verhalten und Masken getragen. Das hat in den Stationen, in den Bahnen und auch in den Restaurants gut funktioniert. Auch der Betrieb in den Restaurants mit höchstens vier Personen pro Tisch und Erfassen der Kontaktdaten hat gut geklappt.

Speziell ist ja das Reservationssystem für die Gondelbahn. Ist das im Alltag wirklich praktikabel?

Von links: Maren Müller, Carlo Danioth und Stefan Kern von Andermatt Swiss Alps stellen das Coronaschutzkonzept im Skigebiet Gemsstock vor. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 29. Oktober 2020)

Ja, dank der Reservation konnten Stausituationen bei der Talstation verhindert werden. Früher musste man teils lange anstehen, wenn alle gleichzeitig kamen. Das war nun nicht mehr der Fall, weil unsere Gäste pünktlich zur gebuchten Abfahrtszeit erschienen sind. Wegen des neuen Systems haben wir auch deutlich mehr Personal vor Ort eingesetzt und den Leuten im Umgang mit der digitalen Warteschlange geholfen.

Mit der Beschränkung auf 1000 Gäste mag das funktionieren. Aber taugt das Reservationssystem auch im Vollbetrieb noch?

Das funktioniert auch im Vollbetrieb, weil die Pendelbahn nach Fahrplan fährt. Die Gäste wissen, wann die Bahn fährt, und können die genaue Abfahrtszeit buchen. Wenn sie ihren Slot verpassen, wird dieser auf den nächsten Slot umgebucht. Das ist deshalb möglich, weil nur 80 Prozent der Plätze reserviert werden können, die restlichen 20 Prozent halten wir für spontane Fahrten frei.

Bei den Gondelbahnen würde das Reservationssystem nicht funktionieren?

Das ist schwieriger, weil man keine genaue Abfahrtszeit buchen kann. Bei den Gondelbahnen planen wir kein Reservationssystem. Sie werden aber früher fahren, schon ab 8 Uhr und mit 20 Prozent mehr Gondeln. Dadurch bauen wir die Kapazitäten aus und erreichen das gleiche Ziel: Nämlich die Gäste besser zu verteilen.

Im öffentlichen Verkehr macht man das mit Sparbilletten. Planen Sie auch gestaffelte Preise?

Eine Halbtageskarte für Gäste, die erst am Nachmittag kommen, haben wir schon im Angebot. Ausserdem versuchen wir, die Besucher mit dynamischen Preisen besser auf die ganze Woche zu verteilen. Die Ströme noch mehr zu steuern, ist schwierig.

Welche Lehren ziehen sie aus dem ersten Wochenende mit Skibetrieb?

Grundsätzlich können wir so weitermachen. Auf technischer Ebene wird es aber noch Anpassungen geben. Geplant ist beispielsweise, dass man eine Reservation löschen kann oder dass man Plätze für mehrere Personen buchen kann. Beides ist derzeit noch nicht möglich.

Wie haben Sie die Skifahrer und Snowboarder erlebt? Waren sie nach dem abrupten Saisonende letzten Winter hungrig darauf, wieder auf die Bretter stehen zu können?

Definitiv, sie waren richtig froh, wieder auf die Piste gehen zu können. Die Bedingungen waren perfekt: Das Wetter war an beiden Tagen schön und dank dem Snowfarming im Sommer waren auch die Pisten in einem guten Zustand.

Mit der Beschränkung der Gästezahlen verzichten Sie auf Einnahmen, gleichzeitig ist der Aufwand grösser. Sind Sie zu allem bereit, um zu verhindern, dass der Skibetrieb wieder gestoppt wird?

Es geht jetzt wirklich darum, die Sicherheitsmassnahmen umzusetzen. Wir wollen beweisen, dass ein sicherer Skibetrieb möglich ist.