Interview «Wir reduzieren Tell aufs Maximum» – Livio Beyeler macht das Nationalhelden-Epos zur Komödie Die Tellspiele sind zwar ein Jahr verschoben worden. Zwei Schauspieler und ein Musiker bringen Tell in Uri aber trotzdem auf die mobile in verschiedenen Gemeinden. Markus Zwyssig 05.09.2020, 05.00 Uhr

Livio Beyeler, das Stück heisst «Achtung Tell». Wovor müssen wir uns in Acht nehmen?

Das ist die eine Seite: Achtung, jetzt kommt etwas. Auf der anderen Seite weist der Titel auch auf grosse Achtung vor der Figur Tell hin. Dieses Hin und Her passt sehr gut zum Stück. Da ist der rebellische, revolutionäre Umgang mit Tell und der Anspruch eine völlig neue Inszenierung zu schaffen. Aber es gibt auch den vorsichtigen Umgang mit dem Schweizerischen Nationalhelden, mit dem man nicht einfach alles machen kann.

Der Zürcher Livio Beyeler führt bei der Komödie «Achtung Tell» Regie. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 1. September 2020)

«Tell» ist in Ihrer Inszenierung kein Drama, sondern eine Komödie. Wird der Nationalheld damit zur Lachnummer?

Nein, das sicher nicht. Aber wird hinterfragen das Heldentum, und das machen wir auch kritisch. Als mich der Leiter des Theaters Uri, Michel Truniger, anfragte, ob ich «Tell» inszenieren wollte, da dachte ich auch: Achtung. Ein Warnsignal blinkte auf. Wie soll ich als Zürcher Regisseur den Urnern etwas über Tell erzählen. Schillers Drama wird in Altdorf schliesslich alle vier Jahre neu inszeniert. Ich hatte Bedenken angesichts dieser Bedeutung. Mir ging es gar nicht darum, selber etwas Neues über Tell zu erzählen. Vielmehr wollte ich den Urnerinnen und Urnern zuhören, wie sie über Tell denken.

Wie sind Sie vorgegangen, um diese Geschichten zu vernehmen?

Im Theater Uri haben wir Interviews geführt mit ganz unterschiedlichen Urnern. Hier gibt es ja sehr viele Tell-Experten. Die Inszenierungen im Kanton Uri haben zu einer ganz eigenen kulturellen Identität geführt. Eindrücklich war, dass schon zwölfjährige Mädchen Schiller zitiert haben. Ich glaube nicht, dass das irgendwo sonst möglich würde. Tell ist eine spannende Figur. Jeder kann sie mit seinen eigenen Visionen und Ideen füllen.

Wie gross ist das Spektrum dieser Visionen und Ideen?

Rolf Sommer und Iréna Flury in der Komödie «Achtung Tell». Maarkus Zwyssig / Urner Zeitung

Tell ist sowohl ein rebellischer Revoluzzer als auch ein Bewahrer. Daher muss er auch von links bis rechts in der Politik als Symbol herhalten. In den Interviews, die wir geführt haben, gab es ganz unterschiedliche Aussagen. Diese fliessen nun ins Stück ein. Sehr froh bin ich aber auch dafür, dass die Interviewten im Haus für Kunst Uri eine weitere Bühne erhalten. Im Dachstock haben wir die Möglichkeit, im Rahmen der neuen Ausstellung, die kommende Woche eröffnet wird, zu zeigen, wie vielschichtig Tell für die Urner ist. Gleichzeitig stellte Schauspieler Stefan Schönholzer vor dem Telldenkmal Urnern Fragen zu Tell. Auch das ist im Haus für Kunst Uri zu sehen.

Der junge Urner Gitarrist und Komponisten Elia Aregger begleitet das Stück musikalisch. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 1. September 2020)

Zurück zu Ihrem Stück. Wie ist «Achtung Tell» entstanden?

Die Interviews mit den Urnern haben wir zu dritt geführt. Wir einigten uns zusammen auf eine Geschichte für unser Stück. Stefan Arnold und Eloisa Göldi haben alles aufgeschrieben und in Dialoge verpackt. Wir drei trafen uns immer wieder und haben über längere Zeit am Stück gearbeitet. Jetzt bin ich mit Rolf Sommer, Iréna Flury und Elia Aregger intensiv daran, das Stück auf die Bühne zu bringen. Dabei reduzieren wir den Mythos Tell auf das Maximum.

Sie haben viel gehört, was Urner von Tell halten. Welche Bedeutung hat Tell für Sie persönlich?

Ich bin extrem an archaischen Figuren interessiert. Die Kultur der Menschen ist geprägt von Geschichten, die man sich immer wieder erzählt. Ich denke da an die griechische Antike, die Nibelungensage oder auch an die Schweizer Sagen. Deshalb finde ich es sehr interessant, über den Helden oder auch den Anti-Helden Tell zu sprechen. Geschichten verändern sich. Jede Geschichte wird zu einem Kind ihrer Zeit. So braucht denn auch jede Generation ihren eigenen Tell.

Die Tellspiele mussten ein Jahr verschoben werden. Wäre es nicht besser gewesen, wenn Sie Ihre Komödie ebenfalls erst 2021 aufgeführt hätten?

Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn die Tellspiele in diesem Jahr aufgeführt worden wären. Tell ist für Uri wichtig. Jetzt ist unser Stück halt der Prolog für die Aufführungen in einem Jahr.

Sie sind mit einem Oldtimer-Lieferwagen unterwegs und spielen an ungewohnten Orten. Wie kam es dazu?

Gedacht war das als eine Art Gegenbewegung. Die Urner kommen ins Theater. Die Leute des Theaters gehen dorthin, wo die Menschen eigentlich zu Hause sind. So sind wir an ganz verschiedenen Orten und spielen inmitten ganz unterschiedlicher Landschaften. Es sind nicht nur die malerischen Berglandschaften, die Schiller beschreibt. Uri hat sich durch die Zeit auch entwickelt. Es wäre ein leichtes gewesen, die pittoresken Hintergründe zu suchen und die Macht der Bergen zu zeigen. Wir gehen auch in ein Kraftwerk oder in ein Industriegebiet oder zeigen, wie man heute auf dem Bauernhof lebt.

«Achtung Tell» gibt's an ungewohnten Orten zu sehen An der alten Axenstrasse in Flüelen, in der Eielen in Attinghausen, im Brunnital in Unterschächen, im Bielenhof in Erstfeld, im Kraftwerk Göschenen, auf der Piazzo Gottardo und der Nätschen-Mittelstation in Andermatt: Das Theaterstück «Achtung Tell» wird an ungewohnten Orten aufgeführt. Vom 17. bis 27. September reist das Theater mit einem Lieferwagen-Oldtimer an die Aufführungsorte. Auf der mobilen Bühne stehen der Urner Musicaldarsteller Rolf Sommer und seine Berufskollegin Iréna Flury, Schweizerin mit österreichischem Pass. Begleitet werden die beiden vom jungen Urner Gitarristen und Komponisten Elia Aregger. Als Regisseur für «Achtung Tell» konnte Livio Beyeler aus Zürich gewonnen werden. Für Bühnenbild und Kostüme ist Julie Steen Nielsen verantwortlich. Das Drehbuch ist ein Gemeinschaftsprodukt von Stefan Arnold –Autor von Urner Kulturprojekten wie «Komeedi», «Dr Stiär» oder «Zeitsprung»– und der Theaterautorin und Theaterproduzentin Eloisa Göldi. Michel Truniger, Chef im Theater Uri, ist Produktionsleiter. Zurzeit wird im Theater Uri fleissig geprobt. Livio Beyeler sprach mit uns über den Mythos Tell, die Entstehung der Komödie und die Bedeutung der Tell-Geschichte für die Urner.

Hinweis: Die Komödie «Achtung Tell» wird vom 17. bis 27. September insgesamt achtmal an unterschiedlichen Orten aufgeführt. Weitere Infos gib es unter www.theater-uri.ch. Der Vorverkauf ist bereits sehr gut angelaufen. Tickets gibt unter www.ticketino.com, in den Filialen der Post oder bei der Uri Tourismus AG.