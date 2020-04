Urner Unterstützungsfonds soll nur in Härtefällen zum Zug kommen Der Regierungsrat stellt 1,1 Millionen Franken zur Verfügung für Unternehmen, die unter der Coronakrise leiden– jedoch nur, wenn die Hilfeleistungen des Bundes nicht ausreichen. Eine Task-Force kümmer sich darum.

01.04.2020, 14.00 Uhr

Die Urner Wirtschaft kann Hilfe anfordern. Bild: Archiv UZ

(pd/RIN) Der Regierungsrat hat am 16. März 2020 für die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 1,1 Millionen Franken aus dem Wirtschaftsförderungsfonds zur Verfügung gestellt. Damit will er Härtefälle entschärfen, wenn Bundeshilfen keine oder nur mangelnde Unterstützung bieten, wie der Regierungsrat in einem Communiqué mitteilt. Die wirtschaftlichen Bundeshilfe würden jedoch als hauptsächliche und wirksamste Unterstützungsmassnahme für die Wirtschaft im Vordergrund stehen.