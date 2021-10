Wirtschaft Bankratspräsident in Kritik: UKB erteilte Aufträge an dessen Firma Die Urner Kantonalbank vergab zweimal einen Auftrag an die Ecoplan AG. Mitinhaber Heini Sommer ist gleichzeitig Bankratspräsident. Nun nimmt Sommer Stellung. Die Aufträge seien wegen der fachlichen Kompetenz und dem regionalen Bezug so vergeben worden. Anian Heierli Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Die Altdorfer und Stadtberner Firma Ecoplan AG bezeichnet sich selbst als wirtschaftlich und politisch unabhängiges Beratungs- und Forschungsbüro. Für die Urner Kantonalbank (UKB) hat die Ecoplan AG zwei Aufträge ausgeführt. Der erste war 2008: eine Studie über die wirtschaftlichen Effekte des Tourismusresorts Andermatt. Es sollten insbesondere Beschäftigungs- und Einkommenseffekte der Bau und Betriebsphase für das Resort ermittelt werden. Der zweite Auftrag dauerte von 2014 bis 2017. Wieder ging es um die Entwicklung im Urserntal, konkret um die Frage: Wie hat sich die Wirtschaft im Urserntal seit dem Bekanntwerden der Pläne des Investors Samih Sawiris entwickelt?

Die UKB hat zweimal Aufträge an die Firma Ecoplan AG vergeben. Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 18. Oktober 2018)

Brisant daran ist jedoch: Heini Sommer, Bankratspräsident der UKB, ist gleichzeitig Verwaltungsratspräsident sowie Partner von Ecoplan. In einem Leserbrief, welcher der «Urner Zeitung» zugestellt wurde, hinterfragt Stephan Russi aus Bürglen nun, wie es zu der Auftragsvergabe seitens der UKB an die Ecoplan kam. Russi schreibt:

«Dieses Vorgehen ist wahrscheinlich nicht grundsätzlich falsch, aber sicherlich durchaus heikel.»

Russi spricht von Doppelinteressen

Der Leserbriefschreiber fragt sich, ob es legitim ist, dass der Bankratspräsident seiner eigenen Firma mehrmals lukrative Aufträge erteilt? Diesbezüglich verweist Russi auf das Thema «Vergabe von Mandaten an Kantonsmitarbeiter», das im Herbst 2019 im Landrat diskutiert wurde. «Darin werden die Thematik Nebenbeschäftigungen und die damit mögliche Problematik von Abhängigkeit und Doppelinteressen ebenfalls erwähnt», so Russi. Unter anderem will er wissen, ob die UKB nicht gleichbehandelt werden soll wie die kantonale Verwaltung. Und wie der Kanton sicherstellen wolle, dass in Zukunft keine Interessenkonflikte bei der UKB entstehen.

Bankratspräsident Heini Sommer sagt, es habe ganz sicher keine Verletzung der Sorgfaltspflicht stattgefunden. Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 18. Oktober 2018)

Anstatt den Leserbrief eins zu eins abzudrucken, hat die Redaktion in Absprache mit dem Verfasser den Bankratspräsidenten Heini Sommer mit den Vorwürfen konfrontiert. Sommer sagt: «Diese Fragen sind wichtig und dürfen gestellt werden.» Beim ersten Auftrag aus 2008 sei er bereits Mitglied des Bankrats gewesen.

«Falls das Geschäft vor dem Bankrat war, bin ich sicher in den Ausstand getreten.»

Das sei zentral für eine saubere Unternehmensführung. Aufgrund der grossen zeitlichen Distanz musste er zuerst im entsprechenden Bankratsprotokoll nachsehen. Nach Konsultation des entsprechenden Protokolls zeigt sich laut Sommer Folgendes: Für die Vergabe des Auftrags wurden zwei Offerten eingeholt, eine davon bei der Ecoplan AG. Der Bankrat habe damals in Abwesenheit von ihm diskutiert, wem der Auftrag vergeben werden soll. Dabei wurde entschieden, dass der Auftrag an die Ecoplan vergeben wird, da die Firma ein gutes Renommee habe und keine Gründe vorlägen, die eine Auftragserteilung ausschliessen würden.

Kommission habe über den zweiten Auftrag entschieden

Deutlich besser erinnert sich Sommer an den jüngeren der beiden Aufträge. «Dieser wurde durch den Fond für Wirtschaft der Urner Kantonalbank vergeben und finanziert», sagt er. Über die Verwendung der Fondsmittel entscheidet eine Vergabekommission, bestehend aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und Mitarbeitenden der Urner Kantonalbank. Sommer selbst ist nicht Mitglied der Vergabekommission. Er betont:

«Es hat ganz sicher keine Verletzung der Sorgfalts- oder Ausstandspflicht stattgefunden.»

Zudem habe er in keiner Weise versucht, den Entscheid der Vergabekommission zu beeinflussen, sondern auf Wunsch der UKB habe Ecoplan eine entsprechende Offerte eingereicht. Doch hinterlässt es nicht grundsätzlich einen faden Nachgeschmack, wenn die Firma Ecoplan – bei der Sommer beteiligt ist – für die UKB Aufträge ausführt?

Laut Sommer ist bei solchen Auftragsvergaben die Wahrnehmung der Ausstandspflicht zentral. Das habe er in beiden Fällen getan. Zudem erläutert er, dass es schweizweit nur eine Handvoll Firmen gibt, die sich Analysen zu volkswirtschaftlichen Aufträgen von Grossprojekten spezialisiert haben. «In Uri sind wir die Einzigen vor Ort», sagt er. Der Hauptgrund bei der Vergabe sei aber die fachliche Kompetenz und nicht der regionale Bezug. Die Ecoplan AG habe Erfahrungen bei solchen Studien, die nötigen methodischen Kenntnisse und sogar ein internes Modell, das spezifisch für den Kanton Uri aufgearbeitet wurde.