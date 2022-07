Franz Kempf plant Gewerbehalle in Altdorf: Nur Urner interessiert

Wirtschaft Gewerbehalle in Werkmatt geplant: Nur Urner zeigen Interesse In Uri soll eine grosse Gewerbehalle entstehen, in der verschiedene Branchen Platz finden sollen. Das stösst jedoch nur bei Einheimischen auf Resonanz. Trotzdem soll bald gebaut werden. Florian Arnold Jetzt kommentieren 28.07.2022, 11.00 Uhr

«Von Basel bis Bellinzona, in Zürich und der ganzen Innerschweiz» habe er Inserate geschaltet, sagt Unternehmer Franz Kempf. Mit «Arbeiten mitten im Naturparadies» machte er Werbung für eine Dienstleitungs- und Gewerbearena in Altdorf mit Büro- oder Gewerbeflächen von 150 bis 15'000 Quadratmetern. Die Bilanz: «Bis auf eine einzige Bewerbung habe ich keine weitere Rückmeldung ausserhalb des Kantons erhalten», erzählt er.

«Ich bin überrascht, wie klein das Interesse ist.»

Erklären kann er sich dies nur mit dem Image, das dem Kanton Uri anhafte: «Von aussen glauben viele, man sei im Kanton Uri eingeschlossen und dadurch eingeschränkt. Ich weiss nicht, weshalb dies so wahrgenommen wird.»

Hochwertige Nutzung gefordert

Die Werkmatt Uri im Gebiet Eyschachen beim Bahnhof Altdorf ist eine der letzten grossen Landreserven im Urner Talboden. Der Kanton hat dem Bund das Land abgekauft, mit dem Ziel, Industrie, Gewerbe und Dienstleister anzusiedeln. Für den sogenannten «Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden» wurden denn auch klare Richtlinien aufgestellt. Gesprochen wird von einer hochwertigen Nutzung, also Arbeitsplätzen, die wenig Platz benötigen. In den Sektoren Süd und West sind Hallenbauten für Industriebetriebe mit «flächenintensiveren Produktionsprozessen» vorgesehen. Hier möchte Franz Kempf die Gewerbearena realisieren.

Franz Kempf plant eine Gewerbearena in der Werkmatt Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 2022)

Der Altdorfer geht davon aus, dass in der Gewerbearena rund 100 Arbeitsplätze angesiedelt werden könnten, damit die Vorgaben des Kantons erfüllt würden. Er spricht von Handwerker- und Dienstleistungsbetrieben, Werbung und Forschung. Als Vorgabe gelte, dass es wenig Publikumsverkehr gebe. Die unterschiedlichen Branchen würden sich in Gemeinschaftsräumen und gemeinsamen Treppenhäusern begegnen. Angedacht sind zwei Lifttürme, allenfalls eine Tiefgarage und Räume mit viel Licht. Auf ein Restaurant soll aber verzichtet werden. Die Räumlichkeiten sollen mehrheitlich im Stockwerkeigentum vergeben werden, teilweise auch zur Miete. Doch wer soll nach der etwas ernüchternden Werbeaktion in der Gewerbearena einziehen?

Mut ist gefragt

«Viele Urner wissen gar nicht, dass sie auch in die Werkmatt investieren können», wurde Kempf in zahlreichen Gesprächen mit Gewerblern klar. «Viele Einheimische haben Bedarf an Flächen.» Und vom Standort ist der Altdorfer überzeugt. «Für Urner Gewerbler ist die Werkmatt sehr gut gelegen direkt an der Autobahn und bald auch mit einem Halbanschluss.»

Auch für sein eigenes Gipsergeschäft, die Franz Kempf AG, möchte er die entsprechende grosse und moderne Infrastruktur schaffen. Denn heute befindet sich seine Firma mitten im Wohnquartier oberhalb des Bahnhofs Altdorf. Grosse Bauprojekte umzusetzen ist dem Unternehmer nicht neu. Schon bei fünf grösseren Objekten war er Investor, so etwa im Grossgrund und beim Rossmätteli. Öfters seien seine Projekte von andern zum Scheitern verurteilt worden, erinnert sich Kempf. Doch er bewies jeweils das Gegenteil.

Auch für die Werkmatt begann er sich früh zu interessieren. Kempf betont:

«Alleine könnte ich es nicht stemmen, aber gemeinsam können wir es schaffen.»

Etwas Sorgen bereiten ihm aber die Vorschriften des Kantons und der Baubehörden. «Ich hoffe darauf, dass man diese ein wenig lockern kann, um das Projekt zu realisieren. So kann etwas Gutes entstehen.» Etwas fürs Gewerbe zu schaffen, sei Knochenarbeit. Diese sei er auch bereit, aufzubringen. «Mir liegt das Gewerbe am Herzen», sagt der ehemalige Präsident des Gewerbevereins Altdorf Regio.

Ein optimistischer Plan

Als nächsten Schritt werden nun in diesen Tagen grössere Planer eingeschaltet. «Es sollen nun Architektur-Studien durchgeführt werden, um die Projektvarianten und die Kosten etwas genauer abzuschätzen.» Die potenziellen Mitinvestoren sollen ihre Bedürfnisse anbringen, welche dann in diese Pläne einfliessen. Danach soll es rasch weiter gehen: Kempf rechnet damit, in der zweiten Hälfte von 2023 mit Bauen beginnen zu können. «Das ist sicher ein optimistischer Zeitplan», gibt er zu. Als Bauzeit soll ein Jahr reichen.

Dem Investor ist auch bewusst, dass das Risiko vor dem Hintergrund der aktuellen Weltwirtschaft genau abgeschätzt werden muss. Bau- und Materialkosten dürften rasch in die Höhe gehen. «Deshalb müssen wir schauen, dass wir das Risiko möglichst eingrenzen können. Zwei Drittel müssen sicher im Vorhinein verkauft sein.» Das bedeutet auch, dass noch mehr Interessenten gefunden werden müssen. «Ich bin immer positiv eingestellt», hält Kempf fest. «Ich kann nicht ausschliessen, dass plötzlich eine grosse auswärtige Firma Interesse an diesem Land hat», sagt er. «Verscherbeln sollte man es deshalb nicht. Aber es macht Sinn, dass man einen Teil davon verbaut.»

Die Volkswirtschaftsdirektion wird in einem separaten Artikel in einem der kommenden Tage Stellung beziehen.

