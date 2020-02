Wirtschaft Uri bewertet Kandidaten Der Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände hat aufgrund eines Referenz-Profils eine Rangliste in Sachen Wirtschaftsfreundlichkeit erstellt. Florian Arnold 21.02.2020, 17.00 Uhr

Die Kandidaten am Wahlpodium in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Februar 2020)

Der Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände Wirtschaft Uri hat sich mit den Kandidaten für den Urner Regierungsrat auseinander gesetzt. Die politischen Profile, welche die Plattform Smartvote ermittelt hat, wurden mit einem Referenzprofil verglichen, das die Geschäftsleitung von Wirtschaft Uri erstellt hat. Das Ergebnis, eine Rangliste der Übereinstimmung, erstaunt eher wenig:

Der aktuelle Finanzdirektor Urs Janett (FDP) mit 77 Prozent und Baudirektor Roger Nager (FDP) mit 76,9 Prozent führen diese Rangliste an. «Sie kommen den Positionen der Geschäftsleitung von Wirtschaft Uri am nächsten», heisst es in einer Mitteilung. «Urs Janett und Roger Nager haben in den letzten Jahren bereits tolle Arbeit geleistet und wir sind zuversichtlich, dass sie auch in den nächsten Jahren den Standort URI weiterhin erfolgreich stärken werden», lässt sich René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri, zitieren.. Die nachfolgenden Plätze gehören den neuen Kandidaten Pascal Blöchlinger (SVP, 76,4 Prozent), Christian Arnold (SVP, 76,2) und Georg Simmen (FDP, 72,8 Prozent).

Nur ein Kandidat unter 50 Prozent Übereinstimmung

Der aktuelle Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind (CVP) kommt mit einer Übereinstimmung von 70,9 Prozent mit der Geschäftsleitung von Wirtschaft Uri auf den sechsten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen Daniel Furrer (CVP, neu, 70,8 Prozent) und Beat Jörg (CVP, 66,6). Die Abweichungen sind klar: «Ein ausgebauter Sozialstaat und ein ausgebauter Umweltschutz mit vielen Restriktionen, Verboten und Regulierungen sind negativ für die Urner Wirtschaft. In diesen Bereichen gibt es noch Luft nach oben», so die Einschätzung von Wirtschaft Uri. Den neunten Rang belegt – ebenfalls wenig erstaunlich – SP-Regierungsrat Dimitri Moretti (45,9 Prozent).