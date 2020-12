Unternehmen Wirtschaft Uri startet Umfrage – unter anderem zur Corona-Lage Jährlich befragt Wirtschaft Uri Unternehmerinnen und Unternehmer zur wirtschaftlichen Situation, in diesem Jahr auch mit spezifischen Fragen zu Corona. 11.12.2020, 08.32 Uhr

(pd/RIN) Auch im Coronajahr führt Wirtschaft Uri die jährliche Umfrage bei Unternehmen zur Wirtschaftslage durch, um die Entwicklung und Veränderung der Urner Wirtschaft von Jahr zu Jahr messen zu können. Neben den fixen Fragen hat Wirtschaft Uri auch diverse spezifische Fragen vorbereitet, die sich auf die aktuelle Coronasituation beziehen.

Mit den Ergebnissen dieser Umfrage werde die Geschäftsleitung von Wirtschaft Uri in der Lage sein, dem Regierungsrat und der Urner Politik ein genaues Bild der Urner Wirtschaft aufzeigen zu können, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst. Deswegen sei Wirtschaft Uri auf das Mitwirken vieler angewiesen. «Je höher der Rücklauf der Umfrage, desto wertvoller wird die Umfrage», schreibt Wirtschaft Uri.

Teilnahmeschluss ist am 22. Dezember

Wirtschaft Uri behandle die erhobenen Daten vertraulich, die Angaben sind damit anonym. Das Resultat werde allen zugänglich gemacht, die wichtigsten Erkenntnisse würden intern und extern kommuniziert. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten detailliertere Ergebnisse exklusiv und in zusammengefasster Form per E-Mail. Die gesamte Befragung beanspruche rund 8 bis 10 Minuten. Es wird ausserdem gebeten, diese bis am 22. Dezember auszufüllen.

Hier gelangt man zur Umfrage.