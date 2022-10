Jugendliche sammeln Unternehmens-Erfahrung an Wirtschaftswoche

Wirtschaftswoche Jugendliche verkaufen mit fiktiver Firma Kopfhörer und schnuppern Unternehmensluft Einmal selber CEO sein und ein Unternehmen leiten: Das konnten Jugendliche an der Wirtschaftswoche, die in den Herbstferien stattgefunden hat. 05.10.2022, 16.45 Uhr

Eine Geschäftsleitung bei ihrer Arbeit während der Wirtschaftswoche. Bild: PD

Während der Herbstferien hat zum sechsten Mal die Wirtschaftswoche stattgefunden. Fünf Tage lang haben 22 Schülerinnen und Schüler des Kollegi Altdorf und drei Lernende der Dätwyler AG Unternehmensluft geschnuppert. Dies schreiben die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz sowie die Kantonale Mittelschule Uri in einer Mitteilung. Die Jugendlichen schlüpften in die Rolle einer Geschäftsleitung und konnten wichtige Erfahrungen sammeln.

Ist ein hoher Gewinn das oberste Ziel? Wie soll das Produkt vermarktet werden? Mit solchen und weiteren Fragen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler. Sie mussten sich dabei mit zahlreichen Zielkonflikten auseinandersetzen. Auf dem Programm standen auch ein Inputreferat von Werner Jauch, CEO EWA-Energie Uri AG sowie eine Führung durch die Ruch AG.

Vier Unternehmen standen in direkter Konkurrenz um die Produktion von Kopfhörern: Swiss Sonar AG, Beats, Holzkopf AG und Cyber Inc. Die Swiss Sonar AG mit CEO Anina Sialm wies am Ende der Woche zwar den höchsten Reingewinn aus, in Sachen Ökologie hatte aber Cyber Inc. mit CEO Lejla Musliu die Nase vorn. Soziale Aspekte standen zwar für die Holzkopf AG mit Lia Holzgang als CEO im Vordergrund. Jedoch war Beats mit CEO Michelle Auf der Maur für die besten Löhne in der Region bekannt.

«Die Jugendlichen haben in dieser Woche gelernt, verantwortungsbewusst Entscheide zu fällen. Sie haben dabei gemerkt, wie komplex das Führen eines Unternehmens ist und wie jeder Entscheid Auswirkungen auf das ganze Unternehmen haben kann»,

stellt Simon Gamma, Fachlehrer für Wirtschaft und Recht am Kollegi Altdorf zufrieden fest. (nae)

Darum geht's bei der Wirtschaftswoche Die Wirtschaftswochen sind eine gemeinsame Initiative von wirtschaftsbildung.ch, der kantonalen Industrie- und Handelskammern sowie zahlreichen Unternehmungen der Schweizer Wirtschaft. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sind fünf Tage lang selber Chef ihres Wirtschaftswochenunternehmens. Sie werden dabei von Führungskräften aus der Wirtschaft gecoacht und begleitet. Grundlage ist die webbasierte Unternehmenssimulation WIWAG. Wie im realen Wirtschaftsleben müssen die Jugendlichen für ihre Unternehmen Strategien entwickeln, sich mit den Aktivitäten der Konkurrenz und der Marktentwicklung auseinandersetzen, Marketingkonzepte umsetzen und Entscheide fällen. Die Jugendlichen erleben realitätsnah, wie ein Unternehmen am Markt funktioniert. Ziel der Wirtschaftswoche ist, bei den Jugendlichen ein bleibendes Interesse am Thema Wirtschaft zu wecken. Weitere Infos unter www.wirtschaftsbildung.ch (nae)