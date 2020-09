Anti-Masken-Demo in Uri: «Wissenschaft wird zur Glaubensfrage»

Über 300 Menschen demonstrieren in Uri gegen Corona-Massnahmen

Hunderte Menschen haben in Uri am Samstag gegen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie demonstriert. Laut Polizei nahmen rund 350 Personen an der bewilligten Kundgebung teil. Wegen der Missachtung von Schutzmassnahmen will die Polizei Anzeige einreichen.