WOV-Einsprachen: Bundesgericht drückt aufs Gas Das Bundesgericht hat bei zwei Einsprachen einen Vorentscheid getroffen. Das Obergericht beteuert, dass man an einem raschen Verfahren interessiert ist. Florian Arnold 03.10.2020, 05.00 Uhr

Das Bundesgericht erachtet es als wichtig, dass Uri seine Verkehrsprobleme im Urner Talboden rasch in den Griff bekommt. Im Fall der Einsprachen zweier Schattdorfer Firmen hat die höchste Schweizer Gerichtsinstanz nun einen Vorentscheid gefällt. Die «aufschiebende Wirkung» des Verfahrens bis zum definitiven Entscheid entfällt. Will heissen: Theoretisch dürfte der Kanton nun mit dem Bau der West-Ost-Verbindung (WOV) beginnen.

Der Bau der West-Ost-Verbindung lässt noch auf sich warten. Visualisierung Baudirektion Uri / Urner Zeitung

Wären da nicht noch andere Einsprachen. Aktuell sind beim Obergericht noch vier Beschwerden hängig, wie auf Anfrage bestätigt wird. «Zwei weitere Beschwerden konnte das Obergericht bereits entscheiden», so Gerichtsschreiber Matthias Jenal. Diese seien angefochten und ans Bundesgericht weitergezogen worden und somit ebenfalls noch hängig. Doch wo harzt es beim Obergericht?

«Es handelt sich um ein relativ grosses Strassenbauprojekt, welches eine Vielzahl von unterschiedlichen Rechtsfragen beschlägt. Entsprechend komplex ist die Behandlung der Beschwerden, was mit grösserem Zeitaufwand seitens des Gerichts verbunden ist», schreibt Jenal in der schriftlichen Stellungnahme. «In Relation zur Komplexität der Sache behandelte das Gericht die Beschwerden bisher zügig.» Im vergangenen Herbst habe das Gericht einen Zwischenentscheid gefällt, dass das Projekt WOV vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) zu beurteilen sei. «Diese Abklärungen haben selbstverständlich Zeit beansprucht», sagt Jenal.

Ende Mai 2020 wurden dem Gericht die Ergebnisse der Abklärungen vom Regierungsrat zugestellt. Den beteiligten Parteien musste Gelegenheit gegeben werden, sich dazu äussern zu können. «Davon haben die Parteien relativ umfangreich Gebrauch gemacht, wobei der diesbezügliche Schriftenwechsel noch nicht in allen Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist», heisst es seitens des Obergerichts.

In seiner Verfügung schreibt das Bundesgericht, dass «das öffentliche Interesse an einem zügigen Baubeginn zur Lösung der akuten Verkehrsprobleme des Kantons» gegeben sei. Auch das Obergericht sei sich des öffentlichen Interesses des Strassenprojekts bewusst. «Entsprechend hat und wird das Gericht die Beschwerden weiterhin speditiv behandeln. Aus dem Verfahrensablauf sei aber ersichtlich, dass es nicht immer in der Hand des Gerichts liege, dass das Verfahren vorwärtsgeht. «Das Obergericht war und ist stets bestrebt, alle Verfahren in Abhängigkeit der Komplexität und Bedeutung der Sache möglichst zügig zu behandeln», betont der Gerichtsschreiber.