«Yogi»-Palast in Seelisberg ist für 27,5 Millionen zum Verkauf ausgeschrieben – damit geht eine Ära zu Ende Im Internet ist das sagenumwobene Gebäude samt Umschwung ausgeschrieben. Auf mögliche Investoren kommen noch Sanierungskosten von rund 100 Millionen dazu – doch Immobilienmakler Roger Pascale berichtet von «einigen Interessenten». Florian Arnold und Nino Gisler 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zeiten, als Tausende Menschen nach Seelisberg kamen, um vom Guru Maharishi Mahesh Yogi das Meditieren zu lernen, sind längst vorbei. Und schon vor mehr als 10 Jahren haben die «Yogis» angekündigt, dass sie die ehemalige Hotelanlage Sonnenberg verkaufen möchten. Seit kurzem ist die Liegenschaft nun im Internet ausgeschrieben – und ein Verkauf scheint Realität zu werden.

«Es haben sich bereits einige Interessenten gemeldet, Schweizer wie Personen aus dem Ausland», so Roger Pascale, der mit seinem Immobilienunternehmen Engel & Völkers Commercial für die Verkaufsabwicklung verantwortlich zeichnet. Der Verkauf des über fünf Hektar grossen Sonnenbergareals soll noch im ersten Quartal 2021 über die Bühne gehen, prognostiziert der Immobilienmakler.

Wer an einem Erwerb der sagenumwobenen Anlage interessiert ist, muss tief in die Tasche greifen: 27,5 Millionen Franken kostet das ganze Sonnenbergareal, welches neun Grundstücke umfasst. Doch die Gebäude sind teilweise veraltet und sanierungsbedürftig: «Der Sanierungs- und Renovationsbedarf beläuft sich auf bis zu 100 Millionen Franken», beziffert Roger Pascale. Zudem müsse der Denkmalschutz beachtet werden, ergänzt er. Bei einem allfälligen Kauf wird das Kurhotel Kulm abgerissen.

Das ehemalige Hotel Sonnenberg wurde seit den 1970er-Jahren von «Yogis» bewohnt und benutzt. Bild: Florian Arnold (20. August 2020)

«Yogis» wollen von Seelisberg weg

«Seit langem sind wir offen für den Verkauf», bestätigt auch Felix Kägi, Stiftungsrat und Leiter in mehreren Ländern der TM Bewegung. Die Bedürfnisse hätten sich verändert:

«Ewig in einem Hotel zu wohnen, wünschen sich nicht alle. Wir sind keine Jungspunde mehr.»

Ein Grossteil der verbliebenen Yogi-Anhänger sei pensioniert, so Kägi. In den 1970er-Jahren haben die «Yogis» die altehrwürdigen Hotels Kulm und und Sonnenberg erworben. Dieses wurden zum Zentrum der Transzendentalen Meditation des indischen Gurus Maharishi Mahesh Yogi. Nach seiner Lehre soll durch diese Meditationstechnik bewusstseinserweiternde Geisteszustände hervorgerufen werden.

Maharishi hatte sich, wohl nicht zuletzt aus politischen und steuerlichen Überlegungen, in der Schweiz nach einem geeigneten Ort für seine Meditationsschule umgesehen. Beeindruckt von der Aussicht auf den Vierwaldstättersee, aber auch weil die idyllische Ruhe nicht ständig von Kuhglocken gestört worden sei, habe er sich für Seelisberg entschieden. Das Hotel Sonnenberg mit seiner grossen Halle ohne Stützsäulen war zudem ideal für die Vorhaben des Spirituellen - denn so hatten alle Meditierenden beste Sicht auf den Guru.

Der grosse Saal des ehemaligen Hotel Sonnenberg im Seelisberg.

Bild: Boris Bürgisser

Da das Meditieren für viele Menschen in der Schweiz komplett etwas Neues war, war man gegenüber den «Yogis» eher zurückhaltend. «Es war ein grosser Aufruhr in der Seelisberger Bevölkerung bemerkbar», erinnert sich Alois Truttmann, ehemaliger Wirt des Hotels Montana in Seelisberg.

Alois Truttmann, ehemaliger Wirt im Hotel Montana Seelisberg. Bild: Florian Arnold (20. August 2020)

«Sogar der Regierungsrat musste einschreiten. Er musste abklären, was das für Leute sind.» Man habe sich an mit Leintüchern - sogenanten Saris - gekleidete Männer und Frauen, gewöhnt. Truttmann sagt aber auch: «Die haben das Dorf belebt. Die Einheimischen haben gemerkt, dass das nette Leute sind.» Einheimische Hotels wurden teilweise über Monate ausgebucht und auch auf Steuereinnahmen konnte die Gemeinde zählen. Doch die Wertevorstellungen der Yogis wurden anfangs belächelt:

«Sie hatten Illusionen wie Weltfrieden, sie wollten gegen den Föhn meditieren.»

Als ein Grossteil der TM-Gemeinschaft aus Seelisberg verschwand, hatte das auch starke finanzielle Auswirkungen auf Seelisberg: «Das war für den Tourismus, als ob der Kopf abgeschnitten wurde.»

Niederlande als neue Heimat

Und nun soll die Ära also komplett zu Ende gehen. Als weltweit tätige Organisation habe man sich dazu entschieden, fortan keine alten Gebäude mehr umzunutzen, sondern nur noch neu zu bauen. Dies nicht zuletzt auch wegen der eigenen Bauwissenschaft «Sthapatya-Veda», die sich nahe an den Naturgesetzen orientiert. Der Bau eines nächsten Zentrums ist bereits geplant:

«Wir werden in Vlodrop und Paarlo, Niederlanden, einen grossen Campus errichten.»

Die niederländische Ortschaft Vlodrop ist demnach auch kein unbeschriebenes Blatt. Bereits im Jahr 1992 verlagerte Maharishi Mahesh Yogi den Hauptsitz seiner «Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung», wie die TM-Gesellschaft ebenfalls genannt wird, in die Niederlanden. 2008 starb der indische Führer ebendort.

Doch aus der Schweiz ganz verschwinden wird die Meditations-Gesellschaft nicht: «Wir werden weiterhin präsent sein in vielen Schweizer Städten», so Felix Kägi. So müsse zwischen dem Standort Seelisberg mit der internationalen TM-Bewegung und den nationalen Ablegern in Form von TM-Zentren unterschieden werden.

Der spirituelle Hintergrund des Sonnenbergkomplexes spiele bei der Verkaufsabwicklung keine Rolle, so der Immobilienmakler Roger Pascale kurz und knapp. Er spricht in erster Linie über die Vorzüge des Sonnenbergareals: «Der Standort ist phänomenal. Die Aussicht ist einzigartig und die Gemeinde Seelisberg mit der Rütliwiese geschichtsträchtig.» Doch was geschieht mit der Sonnenberganlage nach einem Käuferwechsel? «Von einem Alterszentrum zu einer Stressklinik, von einem Ausbildungs- oder Schulungszentrum ist alles möglich», so Roger Pascale. Was aber mit Sicherheit nicht eintreffen werde, sei ein zukünftiges Nobelhotel.