«Ytrummälä» Die Seedorfer geniessen ihre Fasnacht Farbig, fantasievoll und laut: 70 «Chatzämüüsiger» sind mit dem «Ytrummälä» in die Seedorfer Fasnachtszeit gestartet. Bruno Arnold 24.02.2022, 13.41 Uhr

Das OK, das für die diesjährigen Seedorfer Fasnachtsaktivitäten verantwortlich zeichnet, wurde für sein grosses Engagement belohnt: Am Mittwochabend nahmen rund 70 begeisterte «Chatzämüüsiger» am traditionellen «Ytrummälä» teil. Die Bläser, Trommler und Paukisten holten sichtlich motiviert und deutlich hörbar alles das nach, was sie wegen der Pandemie-Zwangspause im Jahr 2021 verpasst hatten.