Reportage Schutzanzüge, Sperrzonen und Notschlachtungen: Die Zentralschweiz probt die Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche Bei einer Tierseuchenübung in Schattdorf nahmen am Dienstag Vertreter aus den Urkantonen und der ganzen Schweiz teil. Ins Schwitzen kamen dabei vor allem zwei junge Männer. Christian Tschümperlin 22.09.2020, 19.25 Uhr

Damit hat der Pöstler am Dienstagmorgen nicht gerechnet: Vor dem Schattdorfer Hof, dem er stets die Briefe und Pakete überbringt, ist alles überstellt. Da stehen grosse gelbe Fahrzeuge, die aber nicht zur Post gehören. Es stehen Personen in Schutzanzügen herum und Gäste in Krawatte. «Aus dem Weg», ruft er und braust auf seinem Töff vorbei.

Es ist eine ungewohnte Szenerie: Fachleute und Behördenvertreter aus der ganzen Zentralschweiz und darüber hinaus beobachten mit gespannten Blicken eine Tierseuchenübung, wie sie zuletzt 2011 stattgefunden hat. Alex Birrer, Chef des kantonalen Führungsstabes Obwalden, ist einer der Zuschauer und sagt: «Für uns aus den Krisenstäben ist es gut zu sehen, wie es an der Front abläuft.» Denn die Stäbe arbeiten konzeptionell. «Obwalden hat keine Chemiewehr in dieser Form und eine solche Kompetenz, wie es sie in Uri gibt, die muss regional bestehen.» Es sei deshalb denkbar, dass die Chemiewehr Uri im Ernstfall auch in Obwalden zum Einsatz kommt.

Schweine und Rinder trifft die Seuche besonders hart

Die hochansteckende Maul- und Klauenseuche hat für die kantonalen Veterinärdienste Modellcharakter. «Sie verursacht hohe Kosten, verbreitet sich über Direktkontakte von Tier zu Tier oder über Personen oder Material, die vom Betrieb weggebracht werden. Der Handel mit den Nutztieren muss stark eingeschränkt werden», sagt Andreas Ewy, Kantonstierarzt der Urkantone. Zuletzt grassierte die Seuche 1980 in der Schweiz. Die Seuche trifft Schweine und Rinder besonders hart, Schafe und Ziege zeigen nur leichte Symptome. «Zu einem verheerenden Ausbruch in nächster Nähe zur Schweiz kam es 2001 in Grossbritannien.» Damals bürdete die Epidemie der Volkswirtschaft Kosten allein bei den Tierverlusten in Milliardenhöhe auf.

Nun werden Florian Virchow vom Laboratorium der Urkantone und Andreas Hasler von der Chemiewehr Uri in Schutzanzüge gesteckt. Für Hasler soll es das schwere Tenue des orangen Anzuges sein. Trotzdem wird auch Florian Virchow im leichten Tenue schweissgebadet aus der roten Zone zurückkehren. «Die Schutzanzüge sind komplett dicht. Nur ein Ventil lässt gefilterte Luft herein», so Ewy. Die beiden treten ihren Rundgang an.

Zum Einsatz käme der Metzger

Unterdessen simulieren in einem Zelt leitende Amtstierärztin Tiergesundheit Nicole Schmid und ihre Mitarbeiter den Ernstfall: In einem solchen müssen auch verschiedene Tötungsmethoden für die infizierten Tiere evaluiert werden. Das Tierwohl sei das oberste Gut, die Tötung muss schonungsvoll und tiergerecht sein, vernimmt man. «Wir haben uns gegen professionelle Tötungsequipen und für erfahrene Metzger entschieden», ergänzt Kantonstierarzt Andreas Ewy. Abgesehen davon, dass an diesem Tag kein einziges Tier dran glauben muss, entspreche die Übung aber sehr stark der Realität.

Florian Virchow und Andreas Hasler kehren aus der Gefahrenzone zurück. Bevor sie sich der Schutzanzüge entledigen dürfen, müssen sie abgespritzt und desinfiziert werden. «Es ist eine Kerntruppe von 15 Personen, die wir für den Ernstfall beüben. Diese Leute müssten in einem realen Szenario drei Tage bezahlt zu Hause bleiben, nachdem sie ihre Arbeit verrichtet haben», sagt Ewy. Dies, weil ein Mensch – obschon die Maul- und Klauenseuche für ihn ungefährlich ist – die Viren theoretisch nach seinem Einsatz noch ein- und ausatmen kann.

Tierhalter müssen kranke Tiere sofort melden

Diese und andere Informationen gaben Ewy und sein Stellvertreter Martin Grisiger an diesem Morgen vor der eigentlichen Übung rund 20 Vertretern aus den Kantonen bekannt. Auf einer Weltkarte waren jene Gebiete abgebildet, die derzeit frei sind von der Tierseuche: Europa und Nordamerika. In Afrika und Asien zirkuliert der Erreger nach wie vor, in Russland tritt er sporadisch auf und in Südamerika muss aktuell eine Impfkampagne dagegen gefahren werden. «Das Virus reagiert empfindlich auf Hitze und mag eine kalte und feuchte Umgebung, beispielsweise den Mist», so Ewy. «Die Krankheitszeichen sind ziemlich deutlich», weiss er. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung sei aber, dass der Tierhalter diese auch melde. «Dann reichen unsere Kapazitäten für den Ernstfall absolut aus.» Zum Einsatz kommt die Tierverkehrsdatenbank, mit der die Zu- und Abgänge der Tiere auf dem Betrieb und damit die Weiterverschleppung per Knopfdruck nachverfolgt werden kann.

Ewy erwartet, dass in dieser «globalen und mobilen Welt» das Risiko für Tierseuchen steigt. «Im Zuge des Klimawandels hat sich auch die Tigermücke vermehrt in Basel niedergelassen.» Die Mücke ist aggressiv und kann potenziell gefährliche Viren übertragen. «Darum ist es wichtig, dass wir für alle Fälle gewappnet sind.»