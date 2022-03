Altdorf «Klassische Musik ist ein schöner Ausgleich zum Studium»: Violinistin spielt als einzige Urnerin im Jugendsinfonieorchester mit Die Violinistin spielt als einzige Urnerin im Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester mit. Am Sonntag gibt es im Theater Uri ein Konzert, bei dem es musikalisch einiges zu entdecken gibt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Naemi Dal Farra ist als einzige Urnerin im Zentralschweizer Jugendorchester dabei. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 16. März 2022)

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO) kann sein 10-Jahr-Jubiläum feiern. Bereits seit über sieben Jahren ist die Urnerin Naemi Dal Farra dabei. Die heute 21-Jährige war 14 Jahre alt, als sie zum Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester kam. «Zuerst war es sehr ungewohnt für mich», blickt sie zurück. An das völlig neue Umfeld und die vielen neuen Gesichter musste sie sich erst gewöhnen. Erschwerend kam hinzu, dass sie mitten in einem Musical-Projekt eingestiegen war. Doch sie fasste rasch Fuss im Sinfonieorchester.

Zu Beginn war sie noch Mittelschülerin, inzwischen hat sie die Matura gemacht und studiert nun in Luzern Rechtswissenschaften. Fürs Proben und Üben auf der Violine muss Naemi Dal Farra einiges an Zeit einrechnen. «Wenn man es gut plant, geht es aber schon.» Obwohl nun wiederum ein grosses Projekt ansteht, gab es relativ wenige gemeinsame Proben. Diese fanden an Samstagen, Sonntagen oder auch mal über ein ganzes Probeweekend statt. Zudem hat sie sich zum Ziel gesetzt, jeden Tag zu üben, wenn es manchmal auch nur für eine halbe Stunde ist. «Für mich ist das auch ein schöner Ausgleich zum Studium.»

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester beim Konzert «Schicksal» im Theater Casino Zug. Bild: Thomas P. Krähenbühl / PD (Zug, 28. August 2021)

Anspruchsvolles Programm nicht nur für Musikstudierende

Naemi Dal Farra wirkt nicht nur im Orchester mit, sondern ist auch für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Es ist ein Hobby, das ihr neben dem Jusstudium sehr wichtig ist, um musikalisch auf einem guten Niveau zu bleiben und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

«Wir haben auch Musikstudentinnen und -studenten dabei, aber nicht nur. Das gibt einen schönen Mix, was die Mitwirkenden im Orchester betrifft.»

Das Programm sei anspruchsvoll und es sei gar nicht so einfach, das Richtige auszusuchen. «Einerseits muss es für Musikstudentinnen und -studenten cool sein zum Spielen und dass sie gefordert sind, andererseits muss es auch für alle anderen machbar sein, die aus Freude am Musikmachen neben ihrer Arbeit oder Ausbildung dabei sind», gibt sie zu bedenken.

Naemi Dal Farra macht aber nicht nur im Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester mit. Sie ist auch im Kanton Uri immer wieder aktiv dabei, so bei verschiedenen Projekten von Michel Truniger und Christian Zgraggen. Beim Konzert des Collegium Musicum Uri machte sie mit und bei verschiedenen Trievent-Projekten.

Nachwuchsorchester Auftakt: Den Jungen wird der Einstieg erleichtert

An der klassischen Musik gefällt ihr, dass sie sehr abwechslungsreich und auch sehr emotional ist. «Im Orchester gibt es durch das intensive gemeinsame Proben und durch die Auftritte ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl.» Rund 80 Personen sind mit dem Orchester auf der Bühne. Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 27 Jahren machen mit. Für die Jüngeren gibt es das Nachwuchsorchester Auftakt. Das soll anschliessend den Einstieg ins ZJSO erleichtern. Beim ZJSO ist Naemi Dal Farra die einzige Urnerin. Beim Nachwuchsorchester Auftakt macht der junge Urner Cellist Leandro Huber mit.

Beim ZSJO wird Jugendförderung auf allen Ebenen gepflegt. So hat das Orchester einen Vorstand, ein Projektteam und eine Musikkommission. Vertreten sind alles junge Musikerinnen und Musiker, die meistens auch im Orchester mitmachen. Das ZJSO wird nebst Selbstfinanzierung von der öffentlichen Hand, Stiftungen und Gönnern unterstützt.

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester beim Konzert «Träumereien» im Theater Uri. Bild: Thomas P. Krähenbühl / PD (Altdorf, 17. Mai 2021)

Unbekanntes aus dem Norden entdecken

Mit dem Projekt «Nordanvind» eröffnet das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester sein Jubiläumsjahr. «Diesmal gibt es einen bei uns unbekannten Komponisten zu entdecken», verspricht Naemi Dal Farra. Das ZJSO spielt von Wilhelm Stenhammar als Hauptwerk im Programm die zweite Sinfonie. «Die Musik ist sehr ungewohnt für uns. Wir mussten beim Spielen zuerst in die nordische Mentalität hineinkommen. Aber dann entdeckten wir Klänge und Harmonien, die sehr speziell sind.»

Auch für das Publikum verspricht sie am Konzert ein besonderes Hörerlebnis. Naemi Dal Farra sagt:

«Im aktuellen Programm ist alles nordisch angehaucht.»

Zu hören gibt es auch die Norwegischen Tänze von Edvard Grieg sowie die Karelia-Suite von Jean Sibelius. Bei ersteren könne sich das Publikum auf lüpfige klassische Musik freuen, so die junge Urner Musikerin. Die Norwegischen Tänze von Grieg sind die skandinavische Antwort auf die beliebten Volkstänze seiner Zeitgenossen Brahms und Dvořák. In vier Sätzen gewährt er einen vielseitigen Einblick in die Volkstümlichkeit Norwegens im 18. Jahrhundert. In der Karelia-Suite, die ihren Namen von der nordosteuropäischen historischen Landschaft Karelien hat, fasste Jean Sibelius drei Stücke einer gleichnamigen Komposition zu einer beliebten Sammlung zusammen.

Das ZJSO kann mit Izabelė Jankauskaite für das Projekt «Nordanvind» eine neue Dirigentin begrüssen. Sie hat unter anderem bereits als Assistenzdirigentin mit dem Tonhalle-Orchester Zürich und mit dem Göttingen Symphony Orchestra zusammengearbeitet. Neben den drei Konzerten nun in Luzern, Altdorf und Zug stehen im Herbst weitere Highlights an. So reisen die jungen Musikerinnen und Musiker nach Hamburg, um am 1. Oktober in der Elbphilharmonie aufzutreten. Das Jubiläumskonzert des ZJSO findet am 8. Oktober im KKL in Luzern statt.

Hinweis: Das Konzert des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters im Theater Uri findet am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr statt. Wer nachweislich ökologisch, also mit dem ÖV, zu Fuss oder mit dem Fahrrad ans Konzert kommt, erhält vor Ort 10 Franken in bar zurückerstattet.

