Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester Musizierende bereiten sich im Melchtal auf grossen Auftritt in Hamburger Elbphilharmonie vor Im Sportcamp Melchtal bereitet sich das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester auf die besten Konzerthäuser Europas vor. Primus Camenzind Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Ganz hinten im Melchtal verwandeln rund 100 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten dieser Tage das Sportcamp zum Musikcamp. Beim Besuch unserer Zeitung kamen auf den ersten Blick allerdings optische Zweifel auf, denn vor dem Probesaal «turnten» sich die Mitglieder des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters (ZJSO) unter Anleitung eines Physiotherapeuten im Freien regelrecht ein. Nicht ohne Grund, denn an der Nachmittagsprobe vom Dienstag war die Sinfonie Nr. 2 in e-Moll von Sergei Rachmaninow (1873–1943) angesagt – ein Riesenwerk, welches nicht nur den Geist, sondern zuweilen auch den Körper voll in Anspruch nimmt.

Unter der Leitung von Jonas Bürgin probt fast das gesamte Orchester die Sinfonie Nr. 2 in e-Moll von Sergei Rachmaninow. Primus Camenzind (Melchtal, 16 August 2022)

Die Tatsache, dass das ZJSO sein aktuelles Projekt «Euphoria» mit einer vollausgebauten, sinfonischen Besetzung angeht, hat verschiedene Gründe. Zum einen erfordert es das Konzertprogramm, welches im Rahmen des 10-jährigen Bestehens des Orchesters besonders prominent gestaltet ist, zum anderen der Umstand, dass in den renommiertesten Häusern Europas gespielt wird: Am 1. Oktober in der Elbphilharmonie von Hamburg und am 8. Oktober im KKL in Luzern.

«Es ist zweifellos eine Begeisterung vorhanden, weil wir in einem so renommierten Haus wie die Elbphilharmonie spielen dürfen», gibt uns Naemi Dal Farra, während der Probenpause im persönlichen Gespräch zu verstehen. «Hinzu kommt das Ziel Hamburg und wir deshalb mit dem ZJSO auf Reisen gehen dürfen», fährt die PR-Verantwortliche des Orchesters fort.

«Das Ganze ist eine spezielle, neue Herausforderung, mit einem tollen, anspruchsvollen Programm und enormen Gestaltungsmöglichkeiten»,

sagt Jonas Bürgin, der das Ensemble zum vierten Mal leitet. Er stellt mit Begeisterung fest, dass Musik in einem Jugendorchester kaum zur Routine wird. Das ZJSO besteht je zur Hälfte aus angehenden Berufsmusikern und talentierten Laien.

Von links: Omar Barone, künstlerischer Leiter des ZJSO, Naemi Dal Farra, PR-Verantwortliche, und Jonas Bürgin, Dirigent des ZJSO-Projektes «Euphoria» 2022. Primus Camenzind (Melchtal, 16 August 2022)

Im Rahmen des Jubiläums erging eine Auftragskomposition an Omar Barone, Geiger und künstlerischer Leiter des Orchesters. Das Werk soll gemäss Medienmitteilung des ZJSO «in einem feierlichen Gewand die Energie, Leidenschaft und Freude der Mitglieder zum Ausdruck bringen». Auf der Suche nach einer speziellen Symbolik werde man kaum fündig, betonte der Komponist, «aber, es ist für mich so etwas wie ein Hineinhorchen in mich selber, während ich an meine gemeinsame Zeit mit dem ZJSO denke».

Omar Barone: «Hochs und Tiefs, die Erlebnisse mit dem Orchester – was aus meinem Bauch heraus musikalisch entstanden ist, das ist das Produkt dieser Komposition.» Zur Aufführung gelangen ebenso die «Peacock Variations» von Zoltan Kodaly (1882–1967). Das Werk geht von einem ungarischen Volkslied aus – eine facettenreiche Stimmungspalette von einfach über melancholisch-düster bis feierlich-tänzerisch.

Zusammenhalt, Kraft und Heimat seien für das Orchester prägende Begriffe, ist der Medienmitteilung des Ensembles zu entnehmen. Dirigent Jonas Bürgin vereinfacht:

«Im ZJSO kann man sich daheim fühlen, in einer grossen Familie.»

Eine solche lebt auch vom Nachwuchs. In diesem Sinne erklärt Roman Rieder das Format «Auftakt». Es sei eine Initiative langjähriger Orchestermitglieder. Wie können Jüngere abgeholt werden, die selber noch nicht im ZJSO mitspielen?

Die Urschweiz ist im ZJSO vertreten Besetzung: Es sind Mitwirkende aus den Kantonen Uri, Nidwalden und Obwalden am aktuellen Projekt «Euphoria» des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters beteiligt: Uri: Naemi Dal Farra (1. Violine); Amadeo Dal Farra (Physiotherapeut); Jon Trachsel und Aurelio Ziegler (Projektdokumentation). Nidwalden: Anna Gander (Harfe); Severin Jung (Viola). Obwalden: Janina Surek (Fagott) ; André Marquês (Horn); Roman Rieder (Lagerleiter). (cam)

Das Bläserregister des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester im Einsatz. Primus Camenzind (Melchtal, 16 August 2022)

2021 und dieses Jahr wurden verlängerte Wochenenden als Probelager mit anschliessenden Konzerten durchgeführt. Man habe jetzt im aktuellen Projekt tatsächlich schon die ersten «Zöglinge» mit dabei, erklärt der in Obwalden aufgewachsene Lagerleiter und Co-Projektleiter des ZJSO.

Besuch im Probesaal. Die Sinfonie Nr. 2 von Rachmaninow erfordert viel Detailarbeit. Dirigent Bürgin lässt gewisse Stellen mehrmals repetieren – auch in verlangsamten Tempi, um Artikulation, Technik und Rhythmik zu verbessern. In diesem Probeblock von 90 Minuten Dauer sind die Streicher und das Hornregister mehr gefordert als die restlichen Bläser. Trotzdem: Wenn diese zum Zug kommen, müssen auch sie ihr Ding auf den Punkt bringen. Und wenn die Klarinette oder etwa die Oboe ein Solo ergreifend schön spielt, wird von den Kolleginnen und Kollegen schon in der Probe applaudiert.

Die Frage, wie weit das Orchester mit der Vorbereitung der Konzerte schon sei, möchte der Dirigent nicht in Kürze beantworten. «Technik und Musikalität gehen Hand in Hand und sind nicht zu trennen», bekräftig Jonas Bürgin. Der Weg sei das Ziel.

Konzerte: 1. Oktober, 19.30 Uhr, Hamburg Elbphilharmonie; 8. Oktober, 19.30 Uhr, KKL Luzern.

