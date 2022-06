Vorbereitungen für Zentralschweizerisches Jodlerfest Andermatt

Zentralschweizerisches Jodlerfest Andermatt bereitet sich auf den Grossansturm vor – das Dorf wird zur Festmeile Die Arbeiten für das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt gehen in den Endspurt. Das OK ist zuversichtlich. Ein Fragezeichen bleibt beim erwarteten grossen Verkehrsaufkommen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

In Andermatt herrscht zurzeit Hochbetrieb. Es scheint, als wären alle fürs Jodlerfest unterwegs. Dazu kommen die vielen Lieferanten, die ihre Ware fürs Jodlerfest ins Bergdorf auf über 1400 Meter bringen. Autos, Busse und Lastwagen – alle suchen sich ihren Weg durch die eh schon schmalen Andermatter Strassen und Gassen.

Zivilschützer packen beim Aufbau eines Zelts tatkräftig mit an. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 14. Juni 2022)

30 Leute vom Zivilschutz und weitere 15 bis 20 Personen helfen die ganze Woche bei den Vorbereitungsarbeiten tatkräftig mit. «Viele haben extra freigenommen, damit sie beim Jodlerfest mithelfen können», sagt Christoph Gähwiler. Der OK-Präsident versprüht Optimismus. «Andermatt wird zur Festmeile.» Die Wetterprognosen für das Wochenende sind vielversprechend. Die vorausgesagten heissen Temperaturen sprechen für Andermatt. Aufgrund der Lage dürfte es hier ein paar Grad kühler sein als unten im Tal.

OK-Präsident Christoph Gähwiler gönnt sich eine kurze Ruhepause auf einer Jodlerfest-Bank. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 14. Juni 2022)

Andermatt steht ein Grossanlass bevor, wie es ihn bisher im Urserntal noch nie gegeben hat. Rund 40'000 Besucherinnen und Besucher werden zum 64. Zentralschweizerischen Jodlerfest, das vom 17. bis 19. Juni stattfindet, erwartet. Insgesamt 2700 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und -bläser sowie Fahnenschwingerinnen und -schwinger werden nach Andermatt reisen. 14 Festbeizli, zwölf Food- und Getränkestände sowie 17 Markt- und Infostände werden auf dem Festgelände in Andermatt erstellt. Fürs Jodlerfest genutzt wird auch die grosse Rundbar, die vor drei Jahren am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Zug und danach beim Seerestaurant in Seedorf stand.

Im Dauereinsatz steht auch Karl Poletti. Der ehemalige Gemeindepräsident von Andermatt ist OK-Vizepräsident und Chef der Infrastruktur. Er nennt eindrückliche Zahlen: 800 Festtische mit den dazugehörenden Sitzbänken, 250 Sonnenschirme, 30 Tiefkühltruhen, 60 Kühlschränke, 20 Kühlwagen und elf WC-Wagen müssen bis Freitag am richtigen Ort stehen. Trotz der Hektik im Dorf und den engen Platzverhältnissen beruhigt er: «Die Andermatterinnen und Andermatter haben grosses Verständnis für das Fest. Das trägt mit dazu bei, dass wir gut im Zeitplan sind. Alles wird zur richtigen Zeit bereit sein.»

Der ehemalige Gemeindepräsident Karl Poletti ist OK-Vizepräsident und verantwortlich für die Infrastrukturen. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 14. Juni 2022)

Nadelöhr Schöllenen macht Sorgen

Ein mulmiges Gefühl beschleicht die OK-Mitglieder, was den Verkehr betrifft. Die Belastbarkeit des Nadelöhrs Schöllen, über das zusammen mit den Pässen der gesamte Verkehr abgewickelt werden muss, wird am Wochenende auf die Probe gestellt. René Zgraggen, Chef Verkehr, hofft, dass es zu keinen nennenswerten Unfällen und auch nicht zu grösseren Pannen insbesondere in der Schöllenen kommt. Mit längeren Wartezeiten bei der Hin- und der Rückreise müsse aber sicherlich gerechnet werden, sagt er. René Zgraggen hofft aber auf das Verständnis der Festteilnehmenden wie auch der Besucherinnen und Besucher. Er empfiehlt, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Wer mit dem Privatauto komme, solle Fahrgemeinschaften bilden.

Matthias Herger aus Unterschächen hilft als Zivilschützer beim Aufbau mit. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 14. Juni 2022)

Derweil wird im Dorf kräftig weitergearbeitet. Eine Gruppe von Zivilschützern ist gerade dabei, ein Festzelt aufzustellen. Matthias Herger aus Unterschächen ist einer von ihnen. Die Arbeit für den Aufbau des Jodlerfests gefällt ihm. Es sei eine sinnvolle Aufgabe, die er als Zivilschützer erledigen könne. Auch der junge Andermatter Alphornbläser Robin Briker ist mit dem Hubstapler im Einsatz. Alle helfen mit, dass das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt für alle zu einem speziellen Erlebnis wird.

Robin Briker hilft mit dem Hubstapler bei den Aufbauarbeiten mit. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 14. Juni 2022)

Hier sind die Urnerinnen und Urner in Andermatt zu hören Auftritte Urner Fahnenschwinger, Turnhalle Bodenschulhaus: Freitag: 16 Uhr, Bernhard Schuler, Einzel; 18 Uhr, Werner Gisler, Einzel; 18.15 Uhr Bernhard Schuler / Koni Gisler Duett; 18.50 Uhr, Werner Gisler / Pius Odermatt, Duett; 20.15 Uhr, Koni Gisler, Einzel. Samstag: 11.20 Uhr, Martin Arnold, Einzel; 18.35 Uhr, Isidor Schilter, Einzel. Auftritte Urner Alphornbläser, Innenhof Hotel The Chedi: Freitag: 17.38 Uhr, Duo Chalchschijen; 17.54 Uhr, Trio Tell’s Apfelschuss; 18.22 Uhr, Duo Haldiberg; 18.46 Uhr, Duo Rophaien; 19.50 Uhr, Trio Balmerbüebä; 20.42 Uhr, Duo Bristenblick. Samstag: 15.08 Uhr Einzel Klaus Gisler; 16.04 Uhr Gruppe Grüäss us Üri; 17.16 Uhr Gruppe Üri immer scheen; 18.04 Uhr Trio vom Arnisee. Jodel Einzel: Claudia Tresch-Rey, Andermatt, Samstag, 11.06 Uhr, Mehrzweckhalle Armasuisse. Jodelduett: Erika und Reto Zanini-Brun, Altdorf, Freitag 20.42 Uhr, Kirche St. Peter und Paul. Annegret von Bergen Annegret, Ennetbürgen, Antoinette Crawley-Ammann, Emmetten, Samstag 18.04 Uhr, Concert Hall Radisson Blu. Jodelterzett: Annegret von Bergen, Ennetbürgen, Antoinette Crawley-Ammann, Emmetten, Peter Schuler, Altdorf, Samstag 15.10 Uhr, Concert Hall Radisson Blu. Jodelquartett: Erika und Reto Zanini-Brun, David Zanini und Raphael Zanini, Altdorf, Samstag 13.10 Uhr, Concert Hall Radisson Blu. Jodlerklub: Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf, Freitag 18.30 Uhr, Concert Hall Radisson Blu; Jodlerklub Tälläbuebä Attinghausen, Freitag 18.30 Uhr, Kirche St. Peter und Paul; Jodlerklub Seerose Flüelen, Samstag 13 Uhr, Concert Hall Radisson Blu.

