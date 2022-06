Zentralschweizerischer Jodlerfest: Das sagt der OK-Präsident

Jodlerfest in Andermatt «Unterschätzt habe ich die gesamte Verkehrsproblematik»: Das sagt der OK-Präsident vor dem grossen Festwochenende OK-Präsident Christoph Gähwiler spricht über die grössten Herausforderungen, die das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt mit sich bringt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 08.06.2022, 14.00 Uhr

Christoph Gähwiler ist OK-Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerfests in Andermatt. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 1. Juni 2022)

Vom 17. bis 19. Juni findet in Andermatt das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest statt. Rund 40'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. 2700 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und -bläser sowie Fahnenschwingerinnen und -schwinger stehen im Einsatz. Ein mehrtägiger Grossanlass, wie es ihn bisher im Urserntal noch nie gegeben hat. Christoph Gähwiler ist als OK-Präsident zusammen mit seinem Team schon seit längerer Zeit intensiv am Vorbereiten. Bei aller Vorfreude bleibt Skepsis über die Belastbarkeit insbesondere des Nadelöhrs Schöllenen, über den der gesamte Verkehr abgewickelt werden muss.

Christoph Gähwiler, kommt es am Fronleichnamswochenende im Urserntal zum Verkehrskollaps?

Wir haben für Andermatt keine Erfahrungswerte für mehrtägige Anlässe in einer ähnlichen Grössenordnung, auf die wir zurückgreifen könnten. Es ist natürlich schon speziell: Andermatt ist über die Pässe und durch die Schöllenen viel schwieriger zu erreichen als ein Festort in der Agglomeration oder in städtischem Gebiet.

Der Festumzug des Zentralschweizerischen Jodlerfests in Horw mit den Gästen aus dem Kanton Uri. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 30. Juni 2019)

Erschwerend kommt hinzu, dass am Fronleichnamswochenende mit einem grossen Verkehrsaufkommen Richtung Süden gerechnet wird.

Ja, das stimmt. Nicht das Jodlerfest verursacht am Schluss den grossen Stau, sondern wahrscheinlich der Reiseverkehr. Das effektive Verkehrsaufkommen in den Süden wie auch ans Jodlerfest ist aber schwierig abzuschätzen. Wir sind davon überzeugt, dass wir recht gut auf den Grossanlass vorbereitet sind. Es wird aber ganz sicher Überraschungen geben, in welchen Bereichen auch immer.

70'000 Besucherinnen und Besucher waren 2019 beim Zentralschweizer Jodlerfest in Horw dabei. Rechnen Sie auch mit so vielen in Andermatt?

Wir erwarten, dass von Freitag bis Sonntag insgesamt etwa 40'000 Gäste nach Andermatt kommen werden. So viele Besucherinnen und Besucher wie in Horw werden wohl nicht ins Urserntal kommen. Dazu gibt es zu viele Unterschiede. Die Vorortsgemeinde von Luzern zählt über 14'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und die Nähe zur Stadt brachte viele zusätzliche Gäste ans Jodlerfest. Das sieht bei uns schon ein bisschen anders aus. Bei uns steht effektiv das Jodlerfest im Zentrum. Rund herum ist im Urserntal sonst nicht viel los.

Sie sind weder Jodler, Alphornbläser noch Fahnenschwinger. Weshalb haben Sie sich als OK-Präsident für das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt zur Verfügung gestellt?

Es reizt mich einfach, Grossanlässe auf die Beine zu stellen. Wahrscheinlich würde ich aber das Amt heute nicht mehr übernehmen. Ich war mir bei meiner Zusage nicht bewusst, was alles auf uns zukommen wird. Die Arbeit ist für mich und auch für alle anderen OK-Mitglieder mit einem sehr grossen Aufwand in den verschiedensten Bereichen verbunden. Unterschätzt habe ich die gesamte Verkehrsproblematik: die Parkplätze, die Zu- und Wegfahrten mit dem privaten und dem öffentlichen Verkehr. Wenn wir nicht mehrere OK-Mitglieder im Pensionsalter hätten, dann wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, einen solchen Grossanlass auf die Beine zu stellen.

Wie meinen Sie das?

Eigentlich müssten die Aufgaben des OK einer Berufsorganisation übertragen werden. Neben all dem Stress, den die meisten heute im Arbeitsalltag haben, lassen sich all die Aufgaben der verschiedenen Ressorts nebenher kaum noch bewältigen.

Beim Jodlerfest wird das ganze Dorf miteinbezogen 520 Wettvorträge gibt es insgesamt in den Sparten Jodeln, Fahnenschwingen, Alphorn- und Büchelblasen. Das Jodeln findet in der Pfarrkirche St.Peter und Paul und in der Aula des Bodenschulhauses statt. Die Konzerthalle im Hotel Radisson Blu mit 600 Sitzplätzen steht zur Verfügung. Die Mehrzweckhalle bietet ebenso viele Sitzplätze. Das Fahnenschwingen wird aufgrund der erforderlichen Höhe in der Turnhalle im Bodenschulhaus stattfinden. Einen besonderen Auftrittsort haben die Alphornbläser: Sämtliche Wettvorträge in diesem Bereich werden im Innenhof des Hotels Chedi stattfinden. Zu einem der Highlights gehört der grosse Festumzug am Sonntag durch Andermatt mit rund 30 Nummern. Das Dorf Andermatt wird von Freitag bis Sonntag für den Verkehr gesperrt, ebenso aus Sicherheitsgründen die Oberalppassstrasse. Dadurch kann auch auf der Passstrasse parkiert werden. So stehen insgesamt 5500 Parkplätze zur Verfügung. Besucherinnen und Besuchern wird dringend empfohlen, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Es gibt zusätzliche Angebote der Matterhorn-Gotthard-Bahn, und zudem stehen Shuttlebusse im Einsatz. Zufahren in Andermatt dürfen nur Blaulichtorganisationen, Busse sowie aktive Festteilnehmende (Jodler, Fahnenschwinger, Alphornbläser) und Besucher, welche online eine Parkkarte vorbestellt haben.

Wegen Corona musste das Jodlerfest in Andermatt um ein Jahr verschoben werden. Machte das die Vorbereitung schwieriger?

Ja, wir mussten sogar verschiedene Unterlagen wie beispielsweise die Sponsoringdokumentation ein zweites Mal drucken, weil die Daten sich geändert hatten. Die Kosten wurden aber zum Teil übernommen. Durch das Verschieben des Anlasses gab es aber einen zusätzlichen Aufwand. Die Pandemie hat die ganze Organisation sicherlich erschwert. Unser Budget liegt bei 1,5 Millionen Franken. Wir hoffen, unter dem Strich mindestens eine schwarze Null zu schreiben.

Wie waren die Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch der Gäste auf die Tatsache, dass das Zentralschweizerische Jodlerfest nun stattfinden kann?

Die Vorfreude ist gross. Ja, ich würde sagen, es ist sogar eine gewisse Euphorie zu spüren. Alle wollen wieder singen, jodeln, Alphorn blasen, Fahnen schwingen und dabei für ein paar Stunden die Sorgen vergessen. Sie wollen für einmal nicht daran denken müssen, was auf dieser Welt Schreckliches passiert.

Das Dorf wird von Freitag bis Sonntag für den Verkehr gesperrt. Die Bevölkerung muss einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Wie gross ist die Freude der Einheimischen auf den Grossanlass?

Zwischen 60 und 80 Personen kamen am 21. April zu unserer Infoveranstaltung ins Bodenschulhaus. An diesem Abend gab es keine Kritik zum Grossanlass. Wir haben nun auch unseren Flyer «churz und bindig» mit allen Informationen verteilt. Klar, es gab das eine oder andere kritische E-Mail. Aber auch diesen persönlichen Anliegen versuchen wir entgegenzukommen. Wir beziehen auch die Bevölkerung mit ein. Bereits am Donnerstagabend, 16. Juni, werden wir uns im Dorf hinter dem Restaurant Toutoune und beim Schultheissenhaus vis-a-vis dem Gesundheitszentrum in mehreren Zelten aufs Fest einstimmen. Zudem gibt es im August ein Treffen, bei dem wir gemeinsam mit der Bevölkerung Bilanz ziehen werden. Da können sie uns sagen, was ihnen gefallen hat und was weniger. Ich denke da insbesondere an die Bewältigung des Verkehrsaufkommens.

Im ganzen Dorf ist über das Fronleichnamswochenende sehr viel los. Gibt es überhaupt noch Übernachtungsmöglichkeiten?

Nein, die Hotels sind alle ausgebucht. Eine Übernachtungsmöglichkeit in Andermatt und auch in den Nachbargemeinden zu finden, ist wohl kaum noch möglich.

Was wünschen Sie sich für das Festwochenende?

Ich hoffe, dass alles ohne grössere Probleme über die Bühne geht und wir von Unfällen verschont bleiben. Das Fest steht und fällt mit dem Wetter. Wenn es schön ist, dann rollt der Verkehr. Die Mentalität der Menschen ist dann eine andere, alle nehmen es ein bisschen lockerer. Wir empfehlen, dass die Besucherinnen und Besucher möglichst früh anreisen, wenn immer möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder für die Fahrt mit dem eigenen Auto Fahrgemeinschaften bilden. Und vor allem müssen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür besorgt sein, den Zug nach Andermatt nicht zu verpassen.

