Pflegehelferinnen erhalten in Altdorf ihr SRK-Diplom

Zertifikatsübergabe Neue Pflegefachkräfte ausgebildet: Das SRK Uri überreichte neun Absolventinnen ihr Zertifikat In 120 Unterrichtsstunden und einem 15-tägigen Praktikum haben sich Frauen beim SRK Uri zu Pflegehelferinnen ausbilden lassen. Nun können sie Menschen begleiten, betreuen oder pflegen. 02.09.2021, 17.37 Uhr

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer SRK (Schweizerisches Rotes Kreuz) begleiten, betreuen und pflegen Menschen mit einer Behinderung, die an Demenz erkrankt, chronisch krank oder betagt sind. Sie tun dies zu Hause, beim Entlastungsdienst des Rotkreuz-Kantonalverbandes Uri, bei der Spitex oder in einer Pflegeinstitution. Dabei unterstützen und ergänzen die Pflegehelferinnen und Pflegehelfer SRK das ausgebildete Pflegefachpersonal in der Pflege, Gesundheitsförderung und Teamzusammenarbeit.

Die erfolgreichen Absolventinnen mit ihren Kursleiterinnen. Bild: PD

Am 27. August wurde den erfolgreichen Teilnehmerinnen des Lehrgangs Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK das Zertifikat in einer kleinen Feier überreicht, wie es in einer Mitteilung des SRK Kantonalverband Uri heisst. Sie besuchten für die Zielerreichung 120 Stunden theoretischen Unterricht sowie ein 15-tägiges Praktikum in einem Alters- und Pflegeheim, der Spitex Uri oder in einem Lager der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft. In der Theorie wurden die Teilnehmenden mittels summativer Lernkontrolle geprüft. Im praktischen Teil setzten sie die erworbenen Kenntnisse um und wurden in den Kompetenzen als Pflegehehelferin/Pflegehelfer SRK schriftlich beurteilt. (pd/inf)

Den Lehrgang Pflegehelferin/Pflegehelfer SRK haben besucht: Christine Bessler, Bernadette Felber-Püntener, Manuela Heinzer, Regula Herger, Monika Marty-Föhn, Alexandra Paganini, Evelyne Stalder, Claudia Suter, Andrea Zgraggen-Bissig.