Kanton Uri Kaputte Fensterscheiben und Graffiti in Altdorf – Polizei sucht Zeugen Von Montag auf Dienstag wurden in Altdorf mehrere Fensterscheiben und Strassenlampen durch Steinwürfe beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Verantwortlichen zu finden. 08.10.2021, 15.52 Uhr

Bei der Kantonspolizei Uri gingen mehrere Meldungen zu Sachbeschädigungen im Raum Altdorf ein. Die Delikte wurden laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri mutmasslich in der Nacht vom vergangenen Montag auf den Dienstag verübt. An der Hagenstrasse, beim Grossmattweg sowie beim Besslerweg seien demnach mehrere Fensterscheiben sowie eine Strassenlampe mittels Steinwürfen beschädigt worden. Weiter hätten Unbekannte an diversen Örtlichkeiten Graffitisprayereien an Mauern sowie Hausfassaden angebracht. Der entstandene Sachschaden könne derzeit nicht beziffert werden.