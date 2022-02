Polizei sucht einen Lenker, der in Erstfeld einen Gartenzaun zers

Zeugenaufruf Polizei sucht einen Lenker, der in Erstfeld einen Gartenzaun zerstört hat Zwischen dem Sonntagabend, 30. Januar, und Montagabend, 31. Januar, soll ein unbekannter Autofahrer Fahrerflucht begangen haben. Die Kantonspolizei sucht nach Hinweisen. 02.02.2022, 16.57 Uhr

Am Mittwoch, 2. Februar, rückte die Urner Kantonspolizei nach Erstfeld aus, um einen Schaden an einem Gartenzaun zu betrachten, der ihnen gemeldet wurde. Nun teilt diese mit, dass nach ersten Erkenntnissen jemand mit einem Fahrzeug in den Zaun an der Gotthardstrasse 172 gefahren und dann geflüchtet sein müsse.