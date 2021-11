Zita Stadler neu im Vorstand der FDP Attinghausen

Uri Zita Stadler neu im Vorstand FDP Attinghausen bestellt den Vorstand: Fünf bisherige und eine Neuzugängerin. 21.11.2021, 22.49 Uhr

Nach zwei Jahren Covid-Unterbruch konnte am 19. November wieder eine Parteiversammlung der Ortspartei FDP Attinghausen durchgeführt werden. Dabei standen insbesondere die Wahlen der Vorstandsmitglieder an. Neu in den Vorstand gewählt wurde Gemeinderätin Zita Stadler. Wiedergewählt wurden Landrat Markus Zurfluh als Präsident, Nadine Arnold, Anni Briker, Markus Zurfluh und Josef Dittli als Mitglieder. Anschliessend wurden die Geschäfte der kommenden Einwohnergemeindeversammlung vorberaten. Die Anwesenden beschlossen einstimmig Zustimmung. Bezüglich der Wahlgeschäfte werden alle Wahlvorschläge unterstützt.