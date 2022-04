Zu Gast am Sechseläuten Uri präsentiert sich auf dem Zürcher Lindenhof von der besten Seite 80 Mädchen und Buben laufen beim Kinderumzug am Sonntag mit. 250 Urnerinnen und Urner sind beim Sechseläuten-Umzug am Montag dabei. Doch bereits am Wochenende können sich die Gäste kulinarisch und kulturell vorstellen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 22.04.2022, 17.13 Uhr

Mit tausend Äpfeln wollen die Altdorfer Tellspielerinnen und Tellspieler – im Bild: Barbara und Toni Bär – die kommende Spielsaison schmackhaft machen. Bild: Markus Zwyssig (Zürich, 22. April 2022)

Eine Zeltstadt und eine Marktgasse zeigen mitten in Zürich, was Uri zu bieten hat – und das ist eine ganze Menge. Beim Schlendern durch die Marktstände stossen wir auf Monika Walker, Maya Herger und Regina Planzer. Sie gehören zu insgesamt 14 Urner Bäuerinnen, die gemeinsam ein reichhaltiges Angebot an Spezialitäten zum Essen und Trinken produzieren und zum Verkauf anbieten.

Unter dem Namen «Ürner Hüsgmachts» werden traditionelle und neu entwickelte Spezialitäten feil geboten. Mit all dem wollen sie nun auch viele Besucherinnen und Besucher auf dem Lindenhof in Zürich ansprechen. «Wir freuen uns auf viele nette, lustige Menschen», sagt Maja Herger. Und Monika Walker ergänzt: «Und natürlich hoffen wir, dass bei vielen Kundinnen und Kunden unsere Produkte gut ankommen.»

Nebst zahlreichen weiteren Anbieterinnen und Anbietern in der Marktgasse ist auch die Tellspielgesellschaft Altdorf mit einem Stand präsent. Präsidentin Barbara Bär und ihr Mann Toni zeigen stolz ihre Äpfel, mit denen sie den Besucherinnen und Besuchern die kommenden Tellspiele schmackhaft machen wollen. 1000 Stück haben sie von einem bekannten Detailhändler zum Verteilen erhalten.

Mit dabei haben sie auch Karten, mit denen sie auf das 125-Jahr-Jubiläum hinweisen, dass die Tellspielgesellschaft Altdorf 2024 feiern kann. «Von uns sind stets vier Leute vor Ort, die über über die lange Geschichte der Tellspiele berichten können», erklärt Barbara Bär die Idee des Stands. Zudem gibt es Fotografien vergangener Aufführungen und ein Abzug des Original-Tellspielplakats von Heinrich Danioth von 1952.

Drei Bäuerinnen von «Ürner Hüsgmachts»: Regina Planzer, Maya Herger und Monika Walker (von links). Bild: Markus Zwyssig (Zürich, 22. April 2022)

Auch in den Zelten gibt es ganz viel über Uri zu entdecken. Ums Wandern, den Föhn, das Rütlischiessen sowie um Urner Spezialitäten geht's, wenn Prominente den Kanton Uri beschreiben. Bei der Ausstellung auf dem Lindenhof sind das die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Ex-Radrennfahrer Franco Marvulli, Thomas Süssli, Chef der Armee, sowie der ehemalige Fernsehmoderator Frank Baumann.

Urnerinnen und Urner machen in ihren Foodblogs «gluschtig» auf Essen und Trinken aus dem Kanton Uri: Familienfrau Barbara Imhof, die als gelernte Konditorin und Confiseurin einiges übers Essen weiss, Käser Toni Horat von der Sittlisalp, Stefan Jauch, der als Präsident der Korporationsbürgergemeinde Altdorf Chef über 114 Schrebergärten ist, sowie Max Herger, der zusammen mit Mario Muther das Stiär Biär erfunden hat.

Zudem geht es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Uri und Zürich. Uri hat das dichteste Netz an grösseren und kleineren Seilbahnen. In Zürich fährt man gerne auf Schienen. Nirgendwo im Land gibt es mehr Trams. Der Gotthardtunnel ist der direkte Weg in den Süden, der Flughafen Zürich das Tor zur Welt.

In den Ausstellungszelten können die Gäste vielfältig selber aktiv werden. So kann man ein VR-Game spielen und zum Schluss des Besuchs kann, wer will, ein Freundschaftsbändeli knüpfen.

«Gäissäüg» – eine Entdeckung für die Zürcher

Zahlreiche Urnerinnen und Urner musizieren im grossen Festzelt. Dazu werden kulinarische Spezialitäten serviert. Verkauft wird auch das «Gäissäüg». Das ist ein Kaffee Schnaps – jedoch ohne Kaffee, nur mit heissem Wasser. «Das fand der Chef, der die Liste der Getränke und des Essensangebots zusammengetragen hat, total cool», sagt Markus Frösch, Verantwortlicher für die Marktgasse. Zusammen mit OK-Präsident Adrian Zurfluh und Christian Raab (Koordinator Lindenhof) sorgt er für einen reibungslosen Ablauf des Urner Auftritts in Zürich.

Beim dritten Anlauf klappt's nun endlich. Geplant war der Auftritt des Kantons Uri am Zürcher Sechseläuten bereits vor zwei Jahren. 2020 wurde der Anlass wegen Corona abgesagt, im vergangenen Jahr brannte der Böögg in der Schöllenen. Jetzt ist es aber definitiv so weit.

Am Sonntagnachmittag, 24. April, führt der Kinderumzug durch die Stadt Zürich. Daran nehmen rund 80 Urner Kinder und Begleitpersonen teil. Eine Kindergruppe der Altdorfer Tellspiele, begleitet von Hedwig und Wilhelm Tell, eine jugendliche Perkussionsgruppe und diverse Trachtengruppen werden den sonntäglichen Marsch durch Zürich unter die Füsse nehmen.

Am Sechseläutenmontag, 25. April, führt die rund 250 Personen starke Urner Delegation den Umzug zum Bööggverbrennen auf dem Sechseläutenplatz an. Eröffnet wird der Auftritt des Gastkantons durch die Urner Harstgruppe mit dem Uristier und dem Urner Banner. Danach folgt eine Erinnerung an das Verbrennen des Bööggs in der Schöllenen im vergangenen Jahr. Die Urlette, das etwas andere Urner E-Bike, fährt mit – und das in mehrfacher Ausführung. Auch der Jodlerklub Tälläbüäbä aus Attinghausen im Tellengewand darf nicht fehlen, ebenso wenig wie die Amsteger Drapolinge, die traditionellen Urner Fasnachtsfiguren, und die Tellspielgesellschaft Altdorf.

Die Politik ist vertreten mit dem Brückenschlag zwischen dem Landrat Uri und dem Gemeinderat Zürich – eine Verbindung, die seit rund einem Vierteljahrhundert besteht. Die Offiziersgesellschaft Uri, Urner Trachten sowie der Musikverein Haldi sind beim Zug der Zünfte zum Feuer dabei. Abgerundet wird der Auftritt mit der historischen Gotthardpostkutsche. Beim Sechseläutenplatz angekommen wird der Urner Landammann Urban Camenzind pünktlich um 18 Uhr den Böögg entzünden.

Hinweis: Das detaillierte Festprogramm ist auf www.sechselaeuten.ch oder auf www.ur.ch/sechselaeuten zu finden.

