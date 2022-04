Urner Gäste am Sechseläuten strahlen mit dem Böögg um die Wette

Zürich Als Gastkanton am Sechseläuten mittendrin: Urner Gäste strahlen mit dem Böögg um die Wette Uri hat sich als Gastkanton am Sechseläuten bestens verkauft. Jede Menge Urner Politprominenz begleitete den zweieinhalbstündigen Zug der Zünfte zum Feuer am Sechseläutenplatz, wo Landammann Urban Camenzind seinen grossen Auftritt hatte. Carmen Epp Jetzt kommentieren 25.04.2022, 20.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie Fasnacht, nur viel grösser, mit jeder Menge Pferde und weniger Alkohol: So liesse sich der Umzug am Sechseläuten für Urner Daheimgebliebene umschreiben. An der diesjährigen Ausgabe des traditionellen «Sächsilüüte» gab es für Urnerinnen und Urner ausserdem viel Bekanntes zu entdecken.

Beim zweieinhalbstündigen Zug der Zünfte zum Feuer am Sechseläutenplatz war auch eine Drapoling-Gruppe dabei sowie ... Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) ... die Urner Harstgruppe und ... Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) ... eine spezielle Urner Bikergruppe. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Die Tell-Familie durfte natürlich auch nicht fehlen. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Auch Urner Politprominenz nahm am Umzug teil, so die Landratspräsidentin Silvia Leubli, ... Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) ... alt Regierungsrätin Barbara Bär, oder ... Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) ... Regierungsrat Christian Arnold (vorne rechts). Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Die Urner Trachtenleute trotzen dem Regen ebenfalls. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Und auch die Urner Offiziersgesellschaft war dabei. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Wirtschaft-Uri-Präsident René Rothlisberger suchte das Gespräch mit Zuschauenden. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Eine Skilegende inmitten der Menschenmenge: Bernhard Russi Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Pfarrer Marzell Camenzind (links) und Christian Raab, Direktionssekretär Volkswirtswirtschaftsdirektion beim Umzug. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Die Seelisberger Gemeindepräsidentin, Judith Durrer, kam in einer Tracht. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Regierungsrat Daniel Furer, flankiert von Ehrendamen Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Regierungsrat Dimitri Moretti Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Alt Nationalrätin Gabi Huber Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Alt Nationalrat Franz Steinegger (rechts) Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Regierungsrat Roger Nager Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Nationalrat Simon Stadler (rechts) und sein Vater Hansruedi Stadler winken der Menge zu. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Die Gotthardpost auf der Bahnhofstrasse Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Moderatorin Sabine Dahinden Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Die Urner Harst-Gruppe mit dem «Uristier». Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Regierungsrat Beat Jörg Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Landammann Urban Camenzind (links) Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Landesstatthalter Urs Janett Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Ständerat Josef Dittli (links) und Paul Hälg, VR-Präsident Dätwyler Holding Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022) Ständerätin Heidi Z'graggen Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022)

Nachdem sich Uri als Gastkanton bereits seit Freitag auf dem Lindenhof in Zürich kulinarisch und kulturell präsentierte und auch am Kinderumzug von Sonntag mitwirkte, spielten Urnerinnen und Urner auch am Höhepunkt des Sechseläutens eine tragende Rolle: dem Zug der Zünfte zum Sechseläutenplatz am Montag, dem elf Urner Gruppen vorausgingen.

Traditionelles und modernes Uri präsentiert sich

Den Anfang machte – wie es passender kaum sein könnte – der «Uristier» an der Spitze des Urner Harsts. Die in den Landesfarben gelb und schwarz gekleideten und mit einer Hellebarde ausgestatteten Landsknechte setzten dem Umzug so einen schwarz-gelben Stempel auf.

Die Urner Harst-Gruppe mit dem «Uristier». Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022)

Die Musikgesellschaft Haldi, der Jodlerklub Tälläbuäbä, die Urner Offiziersgesellschaft und eine Gruppe Urner Trachtenleute gaben Einblick in die Kultur und Traditionen von Uri. Die Drapolinge aus Amsteg jagten den Zuschauerinnen und Zuschauern am Umzug den einen oder anderen Schrecken ein, während der Auftritt der Gotthard Postkutsche nostalgische Gefühle weckte. Für viel Aufsehen sorgten die gelbschwarzen E-Bikes «Urlette» aus der Manufaktur von Stanislaus Arnold in Altdorf, die wie Chopper daherkommen und einen modernen Kontrastpunkt zu den restlichen Urner Gruppen setzten.

Urner Politprominenz mischt sich unter die 26 Zünfte

Daraufhin folgte der offizielle Zug der Zünfte zum Sechseläutenplatz. Dabei zogen rund 3500 Zünfter während zweieinhalb Stunden in farbenfrohen Kostümen, Trachten und Uniformen, über 350 Reiter, rund 50 von Pferden gezogene, aufwendig gestaltete Wagen und gegen 30 Musikkorps über die Bahnhofstrasse und den Limmatquai zum Sechseläutenplatz.

Urner Trachtenleute machten am Umzug mit. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022)

Begleitet wurden die Zünfte von rund 130 Ehrengästen, darunter auch zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Kanton Uri. Kaum eine der 26 Zünfte zog vorbei, ohne dass eine Urnerin oder ein Urner strahlend den Zehntausenden Zuschauerinnen und Zuschauern zuwinkten.

So waren etwa alle Urner Regierungsräte unter den Ehrengästen, genau so wie Ständerat Josef Dittli, Ständerätin Heidi Z'graggen und Nationalrat Simon Stadler. Letzterer lief mit seinem Vater, alt Ständerat Hansruedi Stadler bei der Zunft Höngg mit. Doch auch alt Nationalrat Franz Steinegger und alt Nationalrätin Gabi Huber sowie Skilegende Bernhard Russi durften nicht fehlen – um nur einige der Namen zu nennen.

Auch Skilegende Bernhard Russi (Bildmitte) war dabei. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022)

Landammann Urban Camenzind fand nur lobende Worte. «Ich fand, es war ein super Umzug. Es hatte viele Leute und überall herrschte gute Laune, einfach wunderbar!» Gesellschaftlich sei der Umzug wohl mit der Urner Fasnacht vergleichbar: «Hier kommen Leute zusammen, die sich alle Jahre am Sechseläuten wieder sehen und so ihre Kontakte pflegen.» Es sei deutlich spürbar gewesen, das dieses Bedürfnis gross sei nach Corona. «Die Leute wollen sich wieder treffen und miteinander feiern. Toll, dass das heute möglich war.»

Anfang und Ende des Bööggs von Urnern geprägt

Camenzind war nicht nur Ehrengast am Umzug, sondern auch die wohl wichtigste Person am Höhepunkt des Sechseläutens. So durfte der Urner Landammann als erste Person überhaupt zum zweiten Mal – nach der Schöllenen 2021 – den Böögg in Flammen setzen. Er freue sich, erneut «zündeln» zu dürfen, scherzte er vor dem Böögg, der heuer eine Fliege mit Urner Sujet trug. Und setzte ihn pünktlich zum sechsten Schlag des Sankt Peter um 18 Uhr in Flammen.

«Es war schön, diese Aufgabe erneut wahrnehmen zu dürfen», sagte Camenzind im Anschluss. Diesmal sei auch alles reibungslos verlaufen. «In der Schöllenen vor einem Jahr hatte man fast Angst um mich», erinnerte sich der Landammann. Damals sei die Feuerwehr kurz davor gewesen, die Wasserschläuche aufzudrehen, nachdem ein Windstoss das Feuer gefährlich nah in Richtung Landammann und Kameramann getrieben hatte.

Auf dem Sechseläutenplatz herrschte weniger Wind und der Böögg hatte bis in den frühen Nachmittag auch Regen abbekommen. Deshalb breitete sich das Feuer weniger schnell aus als in der Schöllenen. Und während der Böögg im Hintergrund langsam immer lichterloher brannte, umzingelt von Zuschauern und den bekannten Reitern, wurden weitere Urner Prominente zum Live-Interview von SRF geladen. Dabei beteuerte etwa Skilegende Bernhard Russi, dass Uri stolz sei, als Gastkanton am Sechseläuten dabei zu sein. Und Ständerätin Heidi Z'graggen revidierte live am Fernsehen ihren Tipp, wie lange der Böögg heuer brennen würde, von 27 auf 38 Minuten.

Ständerätin Heidi Z'graggen am Umzug. Bild: Urs Hanhart (Zürich, 25. April 2022)

Und tatsächlich: Nach 37 Minuten und 59 Sekunden explodierte der Kopf des Bööggs. «Ich hoffe trotzdem, dass es einen schönen Sommer gibt», sagte Z'graggen, nachdem der Knall ungewöhnlich lange auf sich warten liess.

«Nach den zwei harten Jahren hätten die Menschen in der Schweiz etwas Sonne für die Seele verdient.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen