Uri ist zu Gast am Sechseläuten in Zürich

Zürich Vom 22. bis 25. April am Sechseläuten: Uri kann sich in Zürich vielfältig präsentieren 80 Mädchen und Buben aus Uri am Kinderumzug, 200 Mitwirkende am Zug der Zünfte zum Feuer: Einen Monat vor dem Grossanlass gab es Informationen zum Auftritt des Gastkantons. Markus Zwyssig 25.03.2022, 16.17 Uhr

Landammann Urban Camenzind (rechts) und OK-Präsident Adrian Zurfluh stellen im Zunfthaus zur Waag in Zürich den Urner Auftritt am Sechseläuten 2022 vor. Bild: Markus Zwyssig (Zürich, 25. März 2022)

Beim dritten Anlauf soll es nun endlich klappen. Geplant war der Auftritt des Kantons Uri am Zürcher Sechseläuten bereits vor zwei Jahren. 2020 wurde der Anlass wegen Corona abgesagt, im vergangenen Jahr brannte der Böögg in der Schöllenen. Am 25. April ist es aber so weit: Das Sechseläuten kann wie gewohnt in Zürich stattfinden. «Wir Urnerinnen und Urner kommen gerne nach Zürich», sagte der Urner Landammann Urban Camenzind am Freitag im Zunfthaus zur Waag an einer Medienkonferenz. Er freue sich auf den Auftritt, denn es sei wichtig, dass man solche Gelegenheiten des Austauschs wieder pflegen dürfe:

«Uri kann sich als Kanton präsentieren, der an vielen Orten im Aufbruch und mit einer guten Stimmung unterwegs ist.»

OK-Präsident Adrian Zurfluh konnte mit zahlreichen Details zum Urner Auftritt aufwarten. So werden rund 80 Kinder aus dem Gastkanton am Sonntag, 24. April, beim Kinderumzug teilnehmen. Eine Kindergruppe der Altdorfer Tellspiele, begleitet von Hedwig und Wilhelm Tell, eine jugendliche Perkussionsgruppe und diverse Trachtengruppen werden den sonntäglichen Marsch durch Zürich unter die Füsse nehmen.

Am Montag werden rund 200 Mitwirkende aus Uri beim Zug der Zünfte zum Feuer dabei sein. Eröffnet wird der Auftritt des Gastkantons durch die Urner Harstgruppe mit dem Uristier und dem Urner Banner. Danach folgt eine Erinnerung an das Verbrennen des Bööggs in der Schöllenen im vergangenen Jahr. Die Urlette, das etwas andere Urner E-Bike fährt mit. Auch der Jodlerklub Tälläbüäbä aus Attinghausen im Tellengewand darf nicht fehlen, ebenso wenig wie die Amsteger Drapolinge, die traditionellen Urner Fasnachtsfiguren, und die Tellspielgesellschaft Altdorf. Die Politik ist vertreten mit dem Brückenschlag zwischen dem Landrat Uri und dem Gemeinderat Zürich – eine Verbindung, die seit rund einem Vierteljahrhundert besteht. Die Offiziersgesellschaft Uri, Urner Trachten sowie der Musikverein Haldi sind beim Zug der Zünfte zum Feuer dabei. Abgerundet wird der Auftritt mit der historischen Gotthardpostkutsche.

Vergleiche zwischen Stadt und Land

Die Urnerinnen und Urner prägen auf dem Lindenhof vom Freitag, 22., bis Montag, 25. April, das kulturelle und kulinarische Angebot. «Auf der Bühne des Festzelts präsentieren Urner Kulturschaffende ein breites Spektrum an traditionellem und populärem Brauchtum», versicherte Adrian Zurfluh. Mit dabei sind unter anderem die Altdorfer Bauernmusik und die Sechsermusik aus Bürglen. Geplant ist auch eine Stubete.

Uri hat auf dem Lindenhof aber auch Gelegenheit, sich als touristischen Erlebniskanton sowie als Wohn- und Arbeitskanton zu präsentieren. «In einer Ausstellung in zwei Zelten machen sich Urnerinnen und Urner, Zürcherinnen und Zürcher Gedanken, was Freundschaft für sie bedeutet», so Adrian Zurfluh. Es werden aber auch Vergleiche zwischen Stadt und Land angestellt – etwa zwischen dem Dammastock und dem Primetower. «Zürcherinnen und Zürcher nennen ihre persönlichen Urner Highlights», so Adrian Zurfluh. Urnerinnen und Urner ihrerseits würden in einem Foodblog «gluschtig» auf Essen und Trinken aus dem Kanton Uri machen. Für die Jungen gibt es ein Virtual-Reality-Game, bei dem die Spielerinnen und Spieler auf den Böögg schiessen müssen. «Dieses wurde speziell für das Sechseläuten von einer Urner Start-up-Firma entwickelt», zeigte sich der OK-Präsident erfreut.

An rund einem Dutzend Marktständen werden auf dem Lindenhof Urner Produkte angeboten. Das Angebot reicht vom Urner Alpkäse, den Kräutertee zu speziellen Teigwaren und hin zur Lavendelcrème. Uri ist dieses Jahr nun zum zweiten Mal Gast am Zürcher Sechseläuten, nachdem dies bereits im Jahr 2000 der Fall war.

Urban Camenzind freut sich drauf, erneut «äs bitzli ziislä» zu dürfen

Einen Monat vor dem Anlass war am Freitag an der Medienkonferenz in Zürich die Vorfreude auf den Anlass spürbar. Dem Motto «Wahre Freunde» der bevorstehenden Grossveranstaltung kam man dabei ebenfalls näher. Das Interesse am Urner Auftritt war denn auch bei der Vorstellung des Programms im Zunfthaus zur Waag gross. Und auch der urchige Urner Dialekt stiess auf Interesse. Wie man denn dieses «ziislä» richtig schreibe, wollte ein Journalist von Urban Camenzind wissen. Der Urner Landammann hatte sich in seiner Ansprache darüber erfreut geäussert, dass er nun bereits zum zweiten Mal das Feuer unter dem Böögg entfachen oder eben erneut «äs bitzli ziislä» dürfe. Die Lacher des Publikums hatte er auf seiner Seite.