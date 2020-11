Zukunft der Schule beschäftigt die Gemeinden im Urner Oberland An der Gemeindeversammlung von Wassen wird über ein Budget mit roten Zahlen abgestimmt. Die Primarschule soll – mindestens zum Teil – noch im Dorf bleiben. Markus Zwyssig 24.11.2020, 15.00 Uhr

Die Wassner treffen sich in der Pfarrkirche zur Gemeindeversammlung. Bild: Manuela Jans-Koch (Wassen, 6. Oktober 2019)

Am meisten zu reden geben dürfte am Freitagabend in Wassen ein Thema, über das auch in Gurtnellen und Göschenen abgestimmt wird. An allen drei Gemeindeversammlungen steht eine Änderung des Kreisschulstatuts und die Anpassung der Schulstandorte auf der Traktandenliste. In den drei Gemeinden nehmen die Schülerzahlen stetig ab. Daher sollen nun die Schulen stärker zusammengeschlossen werden. Konkret heisst dies: Das Primarschulhaus in Gurtnellen Wiler wird geschlossen. Die Kindergärtler und die Primarschüler werden in Wassen und Göschenen unterrichtet. Die Schüler der Oberstufe besuchen die Kreisschule in Gurtnellen. Die Änderung des Kreisschulstatuts muss in allen drei Gemeinden angenommen werden, ansonsten braucht es eine andere Lösung.