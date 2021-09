Katholische Kirche Uri macht sich über die Zukunft Gedanken

Konferenz Das Urner Dekanat diskutiert kritisch über die Zukunft der Kirche Auf einiges ist die katholische Kirche in Uri stolz, anderes gilt es zu verbessern. Besonders die Mitgliederaustritte bereiten Sorgen. Nun überlegt man sich Methoden, um Junge anzulocken. Etwa eine verstärkte Social-Media-Präsenz. Florian Pfister Jetzt kommentieren 01.09.2021, 16.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Welt steht im Wandel, mit ihr auch die Kirche. Sie verliert stetig an Mitgliedern und scheint insbesondere bei den jungen Menschen kaum mehr auf Interesse zu stossen. Wie soll die katholische Kirche darauf reagieren? Dies diskutierten rund 50 Personen aus verschiedenen kirchlichen Funktionen am Mittwoch in Erstfeld. An der Zukunftskonferenz des Dekanats Uri nahmen Seelsorgende, der Kleine Landeskirchenrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Pfarreien, die Kirchenräte sowie Vertreter des Generalvikariats Urschweiz teil.

Vertreter aus verschiedenen kirchlichen Funktionen diskutieren über Gegenwart und Zukunft der Kirche in Uri. Bild: Florian Pfister (Erstfeld, 1. September 2021)

In mehreren Gruppen diskutierten die Teilnehmenden über Stärken, aber auch Schwächen des Urner Kirchenwesens. Moderator Roger Zosso liess sie reflektieren, was sich in den vergangenen 20 Jahren gewandelt hat, bevor er Fragen über die Gegenwart stellte. Hierbei nahmen sich die Gruppen je zwei Schlagwörtern an.

Nach der Firmung springen viele junge Erwachsene ab

Eine Gruppe stellte die Digitalisierung auf den Prüfstand und stellte fest: Die Kirche Uri hat nicht schrittgehalten und müsse an diesem Punkt arbeiten. Ein Vorschlag, um die digitale Präsenz zu verbessern, ist eine eigenständige Website für das Dekanat Uri. Doch auch auf Social Media müsse die Kirche präsenter werden, um mehr Leute abzuholen. Sie solle nicht stehen bleiben. Traditionen beibehalten, sich aber Neuem nicht verschliessen.

Beim Stichwort Familie ist sich die Gruppe einig: Die Kirche in Uri ist auf einem guten Weg. Sie fördert die Jugendarbeit, zu der beispielsweise Pfadi und Jubla gehören. Weitere positive Punkte seien die Ehevorbereitungskurse, die Firmung und das Hilfswerk der Kirchen Uri, welches Familien in Notlagen unterstützt.

Aus allen Gruppen geht hervor: Die vielen Austritte sind ein Problem. Dem will die Kirche Uri entgegenwirken, indem sie sich vermehrt um junge Erwachsene kümmert. Denn genau in diesem Alter verliert man diese Mitglieder. Die Jugendlichen beschreiten gemeinsam den Firmweg, danach verschwinden sie auf dem Radar. Erst wer kirchlich heiratet, kehrt zurück. Der Begriff Kirche sei negativ behaftet und spreche zu wenig Leute an, das müsse unbedingt geändert werden.

Diese Zusammenstellung zeugt aktuelle Trends. Bild: Florian Pfister (Erstfeld, 1. September 2021)

Grosses Engagement in den Pfarreien

Die Kirche soll nah bei den Leuten sein und die Mitglieder sollen dies im Alltag auch leben. Dabei soll auch beispielsweise beim Religionsunterricht, bei Taufen und Beerdigungen mehr auf die Personen oder die Gruppe eingegangen werden. Das werde bereits besser gemacht als früher. Für die Teilnehmenden ist klar: Der Mensch steht im Zentrum.

Die Austritte bereiten Sorgen, mit der Bereitschaft zeigen sich jedoch alle zufrieden. «Im Kanton Uri engagieren sich viele Leute für die Kirche, auch viele Jungen», sagt Gunthard Orglmeister, Präsident des Kleinen Landeskirchenrats. Auch andere Gruppen stimmen zu. So seien die Pfarreien in den Urner Gemeinden lebendig. Religionspädagoge Marcel Isenschmid-Gamma lobt nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch die Infrastruktur: «Wir sind stolz auf die gepflegten Kirchen und Kapellen, die wir in unserem Kanton haben.»

Gunthard Orglmeister, Präsident des Kleinen Landeskirchenrats, diskutiert mit seiner Gruppe. Bild: Florian Pfister (Erstfeld, 1. September 2021)

Ein prominenter Gast zeigte sich am Mittwoch auch noch kurz. Der Churer Bischof Joseph M. Bonnemain bestatte der Zukunftskonferenz einen Besuch ab. Er selbst hat keine Sorgen. «Gott ist bei uns und schaut, dass es uns geht.» Auf die Frage hin, ob die katholische Kirche nicht proaktiv etwas unternehmen müsse, sagt er: «Die Jugendlichen müssen ihren Weg mit Jesus finden. Das ist das Wichtige», und zitiert einen berühmten Werbeslogan: «Alles andere ist Beilage.»