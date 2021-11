Zum Gedenken Journalist Ruedi Ammann ist verstorben Im Alter von 81 Jahren ist am Wochenende der langjährige Mitarbeiter der «Urner Zeitung» verstorben. Mit seiner Berichterstattung wurde er zu einem Förderer des Urner Sportwesens. Florian Arnold 02.11.2021, 17.21 Uhr

Der ehemalige Schriftsetzer und Journalist Ruedi Ammann-Kaufmann ist am vergangenen Wochenende im Alter von 81 Jahren verstorben. Während seines Berufslebens war der Name des Altdorfers insgesamt 46 Jahre lang eng verbunden mit der «Gotthard-Post», der «Neuen Urner Zeitung» respektive der «Urner Zeitung». 2005 ging er in Pension, schrieb aber weit darüber hinaus noch zahlreiche Texte für die Urner Medien.