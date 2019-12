Zum Jahreswechsel gibt’s Bach zu hören Das Ensemble Musicalina tritt am 4. Januar in Seedorf auf. 29.12.2019, 17.39 Uhr

Die in Uri wohnhafte Eve Kopli Scheiber. Bild: PD

(zf) In seiner traditionellen Konzertserie nach Weihnachten gastiert das Ensemble Musicalina mit Neujahrskantaten und einem Konzert von Johann Sebastian Bach auch in Uri. Auf dem Programm stehen die Kantaten «Liebster Jesu, mein Verlangen», «Ach Gott, wie manches Herzeleid», das Kantatenfragment «Ehre sei Gott in der Höhe» und ein Konzert für Oboe d’amore und Orchester.