Zunahme der Corona-Ansteckungen: Kehren die Urner Schüler bald ins Homeschooling zurück? 23.10.2020

Die zweite Coronawelle trifft die Schweiz diese Woche mit voller Wucht. Sie lässt Fragen auftauchen – auch im Bildungsbereich, auch im Kanton Uri. Wie geht es weiter an den Urner Schulen? Welche Massnahmen wurden bereits eingeführt, welche stehen an? Und eine Frage, die vermutlich alle Urner Schülerinnen und Schüler interessiert: Kehrt bald der Fernunterricht zurück?

Seit Dienstag gilt an den Urner Volksschulen eine Maskentragpflicht für alle Erwachsenen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann oder andere Schutzvorkehrungen wie eine Plexiglasscheibe nicht vorhanden sind, wie die Bildungs- und Kulturdirektion in einer Medienmitteilung bekanntgab (wir berichteten). «Für Kinder ist es enorm wichtig, die Mimik und Gestik von Lehrpersonen ablesen zu können. Deshalb wurde von einer generellen Maskenpflicht abgesehen», sagt David Zurfluh, Vorsteher des Amts für Volksschulen, auf Anfrage.

Weiter bestätigt er, dass bislang keine Corona-Ansteckungen im Kanton Uri im direkten Zusammenhang mit den Volksschulen gemeldet wurden. Laut aktuellen Erkenntnissen seien Kinder auch keine Treiber des Virus. Doch die Situation müsse laufend beobachtet werden, weitere Massnahmen könnten sich aufdrängen. «So könnte zum Beispiel eine ausgeweitete Maskenpflicht oder der Halbklassenunterricht eingeführt werden.» Stand jetzt sieht er die Rückkehr in den Fernunterricht auf Stufe Volksschule aber als eher unrealistisch an:

Thomas Ammann, Rektor BWZ Uri. Bild: Nino Gisler (Altdorf, 9. September 2020)

Einhergehend mit den Weisungen des Bundesrats zur Maskenpflicht gilt seit Anfang Woche eine erweiterte Maskenpflicht am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ). Sprich: Lernende wie Lehrpersonen müssen eine Maske in allen Schulzimmer tragen. Auch dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Rektor Thomas Ammann begründet den Entscheid wie folgt: «Unser oberstes Ziel ist es, dem Fernunterricht so lange wie möglich fernzubleiben und eine verordnete Quarantäne im Zusammenhang mit unserem Schulalltag zu verhindern. Deshalb haben wir uns für diese Massnahme entschlossen.» Es gab schon quarantänebedingte Absenzen von Schülern, die jedoch nicht auf den Schulbetrieb zurückgeführt worden seien. Die Betroffenen konnten digital auf ihr Unterrichtsmaterial zugreifen. Eine Erhebung zu der Anzahl der Schüler in Quarantäne wurde am BWZ noch nicht vorgenommen.

Kollegi Altdorf rüstet sich für Fernunterricht

Daniel Tinner, Rektor der kantonalen Mittelschule Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2020)

Anders als am BWZ gilt an der kantonalen Mittelschule Uri keine generelle Maskenpflicht. So müssen die Kollegischüler in den Schulzimmern keine Maske tragen, solange der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die aktuellen Massnahmen wurden Anfang Oktober in einem Rundschreiben bekanntgegeben und am Montag, also pünktlich zum Start nach den Herbstferien, eingeführt. «Das Kollegi Altdorf ist bislang von positiven Coronatests verschont geblieben. Jedoch gab es einige Schüler, die kurzfristig in Quarantäne mussten», sagt Daniel Tinner, Rektor der Mittelschule. Und weiter:

Die Kantonale Mittelschule Uri. Bild: Florian Arnold

Nach den Herbstferien sei ein leichter Anstieg von Quarantänefällen bemerkbar gewesen, jedoch sei dieser deutlich tiefer ausgefallen als erwartet, führt Tinner weiter aus. Die nationale wie kantonale Coronasituation werde laufend beobachtet und weitere Massnahmen könnten folgen, sagt auch Tinner. «Aktuell arbeiten wir an der Vereinheitlichung unseres Meldeverfahrens bei Quarantänefällen.» Falls ein zweiter Lockdown kommt, will das Kollegi Altdorf vorbereitet sein: «Wir rüsten uns im Informatikbereich auf, um einen möglichst reibungslosen Schulunterricht gewährleisten zu können – sei es im Präsenz- oder auch im Fernunterricht.»